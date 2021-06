Nième disgrâce : Atlanta gagne sans Trae… et Giannis se blesse

A 7h14 avant la fin du troisième quart-temps, la tragédie a fait son apparition : Giannis Anteokounmpo s’est blessé à la jambe gauche dans une bagarre avec Clint Capela, qui est tombé au sol avec son rival sans conséquences majeures. La douleur était palpable sur le visage du Grec, des larmes d’impuissance coulaient de lui. tout en cachant son visage dans ses énormes mains. L’expression de Mike Budenholzer était un poème. Khris Middleton. Le personnel médical des Bucks tentait, sans succès, d’aider la star. Et les joueurs des Hakws ont regardé la situation avec chagrin. Y compris Trae Young, sur le banc après avoir chuté dans le quatrième match d’un match nul, un autre, qui était à égalité (2-2), mais il est marqué, une fois de plus, par quelques leçons qui font le pain et le beurre de ces playoffs.

Les Hawks jouaient sans Trae, et McMillan a décidé que sortir devant son propre public était la meilleure décision sans sa star. qui les a laissés dans ce genre de situations dans lesquelles l’équipe elle-même se trouve, après avoir débuté cinquième de la Conférence Est : avec rien à perdre et beaucoup à gagner. En première période, ils ont laissé leurs rivaux à 22 points, et Giannis à 0, deux nouvelles aussi inédites qu’inhabituelles. Le Grec s’est amélioré au deuxième quart, au cours duquel il a marqué 6 buts, mais son équipe n’en a fait que 16. Les Hawks menaient 13 à la mi-temps (51-48), une distance qui est passée à 16 dès le début de la seconde mi-temps, grâce à Bogdanovic.

Et c’est là que les choses ont commencé à changer. Tout d’abord, Milwaukee s’est amélioré, avec Giannos en tête : 8 points en quatre minutes et 4 sur 4 au tir depuis le terrain. Ensuite, le Grec s’est blessé, avec la chute laide susmentionnée et lorsque son équipe avait placé 10 points (62-52), qui était 8 avec un panier de vacances quelques minutes plus tard. Et c’est là que sont venus ceux de Budenholzer, qui ont vu comment la distance est passée à 71-54 en premier et 87-62 à la fin de ces 12 minutes. Au total, un partiel de 25-10 qui a affaibli une équipe clairement consciente de sa star, et non d’un match dans lequel elle a lâché prise alors qu’ils jetaient un coup d’œil au tunnel des vestiaires par lequel Giannis était parti. Et de ne pas revenir.

Les malheurs ne s’arrêtent pas

La situation commence à être désespérée. Personne n’a été épargné dans ces séries éliminatoires et il y a de nombreuses stars incluses dans une histoire de blessures absolument longue : James Harden, Kyrie, Donovan Mitchell, Kawhi, Anthony Davis, Embiid, Conley, Jaylen Brown, Jamal Murray… Certains avant les séries éliminatoires et certains pendant. Giannis est parti de son propre pied et en boitant seulement légèrement, une bonne nouvelle à part l’ignorance de l’étendue de la blessure. Mais s’il ne joue pas le cinquième match, Paul George sera le seul membre des meilleures équipes de la saison à avoir disputé chacun des matchs de cette phase finale avec les Clippers. Un fait glaçant. Et très dangereux pour une NBA qui devra décider si elle compense le calendrier condensé et les sollicitations physiques qui ont accompagné une saison marquée, là encore, par le coronavirus.

Concernant la série contre les Hawks, ils méritaient déjà de gagner le match avant un malheur qui a tout clarifié et les a aidés, sans aucun doute, à remporter le duel. Cela, et les 21 points d’un titulaire Lou Williams en quête de rédemption (et de justification) dans son Atlanta natale., 20 de Bogdanovic, 15 + 7 de Capela, 15 autres de Huerter, 12 + 5 + 2 du Cam Reddish récupéré ou 10 de Gallinari, entre autres. Sur les Bucks, Holiday est passé à 19 + 9 et a gardé la tête froide plus que les autres, mais le combat était dans le staff médical et non dans un match qui a vu une double défaite. Maintenant, cinquième match à Milwaukee avec l’égalité et l’éternelle question de savoir si Trae et Giannis reviendront. A cette rencontre, à la série et presque à la saison. Un marqué complètement et clairement par l’autre côté du sport et cela a donné un coup incontestable à des séries éliminatoires qui promettaient beaucoup et qui livrent à la pelle. Toujours interrompu, bien sûr, par une nouvelle chute. Nous sommes dans ceux-là.