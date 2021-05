Nième échec des rois: 15 ans de traversée dans le désert

Une crise gargantuesque. Les Kings y sont plongés, cherchant désespérément une identité perdue dont personne ne se souvient plus, et ils enchaînent échecs après échecs depuis qu’ils ont disputé les séries éliminatoires pour la dernière fois de leur histoire en 2006. L’équipe de Sacramento, une ville qui comprend le basket, n’est pas revenue en finale depuis., et vit la plus grande sécheresse active, celle dans laquelle ils ont été laissés seuls après que les Wolves se soient faufilés dans les éliminatoires en 2018 in extremis, pour obtenir un petit succès qui a servi seul (la dynamique sportive, avec Tom Thibodeau à la barre, a peu changé ou rien) pour mettre fin à une sécheresse de 13 ans sans séries éliminatoires (depuis 2004, avec Kevin Garnett en tête). Les rois en ont déjà 15; et ils ajoutent, ajoutent, ajoutent … ils n’arrêtent pas de collecter les absences, comme s’ils étaient payés pour cela. L’année dernière, ils ont été laissés de côté jusqu’à deux fois (métaphoriquement): un pré-covid, dans lequel ils étaient plus sortis que dedans, et un autre dans la bulle, avec cinq défaites en six matchs malgré cette invention de play-in, qu’il a donnée. tout le monde a des options sauf quelques rois qui échouent peu importe le nombre de possibilités dont ils disposent.

En 2006, la dernière année où les Kings ont disputé les séries éliminatoires, Rick Adelman était l’entraîneur et Mike Bibby la dernière redoute de cette équipe qui rêvait du ring de 2001 à 2004, mais ne pouvait pas, ni dans son stade le plus glorieux, remportant un septième match qu’il a perdu trois fois de suite. En 2002, lors de la finale de l’Ouest contre les Lakers, dans l’une des meilleures séries de l’histoire; en 2003 et 2004, en demi-finale, contre les Mavericks et les Timberwolves respectivement. Le projet s’est dilué au fur et à mesure que les anciennes gloires étaient distribuées à d’autres équipes (Vlade Divac, Chris Webber, Doug Christie, Bobby Jackson, Pedja Stojakovic …) et Bibby a duré jusqu’en 2006 avec Adelman, le fabricant d’un système révolutionnaire utilisant des hommes de grande taille comme distributeurs et il était basé sur une attaque suffocante et un jeu absolument attrayant qui est devenu le berceau du basket-ball. The Greatest Show On The Court, défini ainsi avec Jason Williams, a survécu au départ de White Chocolate et est resté avec un Bibby qui était l’âme d’une équipe dont on se souvenait avec une affection particulièrement grande pour les quelques anneaux qu’il avait conquis.

Il ne reste aucune trace de ce modèle; ni sur les sentiments qu’il produisait dans un passe-temps qui avait un lien extraordinaire avec ses joueurs. Les rois ont tout sauf l’anneau, mais ils n’ont pas pu reconstruire et ils se sont noyés un peu, ils sont incapables de sortir de 15 ans après avoir été éliminés contre les Spurs lors de six rencontres difficiles. Adelman est ensuite entré dans la clandestinité, puis les Rockets; Bibby a tenu jusqu’en 2007-08 et est allé à Atlanta, mais n’a pas retrouvé le niveau qui l’a conduit à être l’un des meilleurs joueurs de l’histoire à ne jamais jouer le All Star. Et Brad Miller, Ron Artest et tous ces joueurs qui ont vécu leurs moments de gloire à Sacramento sont partis ou ils les ont réédités plus tard dans le futur, comme c’est le cas avec Artest, qui a atteint la gloire dans les Lakers. Et après adieu au projet, vint le salut à l’honneur douteux qui culminera cette saison, lorsque leur non-contestation des playoffs deviendra effective: 15 saisons sans contester la phase finale, un record détenu par certains Clippers qui l’ont réalisé à partir de 1976 à 1991. Ils l’ont ouvert sous le nom de Buffalo Braves, sont passés par San Diego et l’ont fermé à Los Angeles., avec le poing serré Donald Sterling et sa gestion infâme à la barre.

C’est le record des Kings, un honneur douteux qui est en fait un désastre. Les Wolves sont restés à 13 ans et les Suns vont briser une séquence qui a atteint des chiffres à deux chiffres cette année. Tout le monde, tôt ou tard, a esquivé le sommet conquis par les Clippers. Quand Adelman a annoncé son départ ce lointain 19 mai 2006, les Kings ont eu deux éliminations au premier tour. et huit années consécutives avant les séries éliminatoires, toutes avec lui à la barre. Entre les deux, cinq records qui ont dépassé les 50 victoires, toutes consécutives, et un, celui de 2001-02 (la grande opportunité), avec 61, le record de l’histoire de la franchise. Après son départ (et celui de sa silhouette et de tout ce qu’il représentait) 15 saisons sont arrivées, non seulement sans l’absence de tours de qualification pour le titre, mais aussi avec des records négatifs. En tout, 10 coachs sont passés par les bancs californiens, et même pas de grands noms comme George Karl Ils ont réussi à redresser une franchise qui a connu de mauvais joueurs, mais aussi de bons: DeMarcus Cousins, Isaiah Thomas, Rajon Rondo ou Rudy Gay ne sont que quelques exemples. L’autre, dans ce parcours, est celui d’une meilleure équipe, a priori, que beaucoup de ceux qui les précèdent.

Du banc aux bureaux: tout ne va pas avec les Kings

Les Kings ont pesé sur deux choses ces dernières années. Le premier, le choix de Marvin Bagley II (qui ne défend pas, ni ne poste … ou quoi que ce soit) devant Luka Doncic dans le repêchage, quelque chose qui n’a jamais été pardonné à un Vlade Divac qui a été dans les bureaux à l’opposé de ce qu’il représenté sur la piste comme référence. Le manager est parti l’été dernier avec une très grande responsabilité, mais les nouveaux trucs n’ont été pour rien malgré l’équipe prometteuse qu’ils ont à Sacramento: De’Aaron Fox est sans abri, Buddy Hield fait tout et des gens comme Harrison Barnes, ce bouc émissaire de la défaite des Warriors en 2016, contribue moins que son encombrant contrat dit … mais contribue. C’est-à-dire qu’il y a une escouade, mais le désastre est constant et les rois ne peuvent pas trouver une régularité qui les rapproche, non seulement de cette huitième place autrefois inaccessible, mais simplement au dixième. Pas même une équipe qui a été exclue du play-in (12e) avec deux matchs à disputer.. Derrière, Timberwolves, Thunder et Rockets. Je veux dire, le pire des pires. Et ils sont là.

L’autre gros problème est, bien sûr, sur le banc. Dave Joerger, un bon entraîneur sans aura, est parti après trois saisons avec un bilan de 98-148 (39-43 à sa dernière saison avec des flétrissements pour l’avenir). Luke Walton en a trouvé un identique, les mêmes victoires et défaites, après trois ans à traverser la pire étape de toute l’histoire (oui) des Lakers. Si votre première année à Sacramento vous deviez montrer si vous étiez victime ou partie du problème à LA., le x de l’équation a été rapidement effacé. Et à sa deuxième tentative, les choses ont empiré: presque toujours surpassé par l’entraîneur rival, il a essayé des rythmes de jeu et des rotations, souvent sans continuité ni sens. Rien de ce qu’il a fait n’a semblé aider, construire ou ajouter. Et il est également déjà épuisé en tant qu’entraîneur de joueur, le tag qu’il a gagné aux côtés de Steve Kerr sur les guerriers pré-Durant. Les Kings ont continué à ajouter neuf défaites consécutives jusqu’à deux fois et les rares fois où ils ont donné l’impression d’être quelque chose comme une équipe ont été si éphémères dans leur durée et leur quantité. Et tout cela a fait que, après le départ de Jim Boylen des Bulls l’année dernière, Walton est devenu le pire entraîneur, en ce moment, de la NBA. Un désastre.

La seule vertu des Kings est dans l’annotation, une statistique dans laquelle ils occupent la neuvième position de la compétition. Le reste, tout va bien: ils sont derniers en rebonds, quatrième en bas de la queue en pourcentage de lancers francs et 16e équipe en pourcentage de 3 points. Ils ont la pire note offensive de la NBA, la sixième pire note nette et un bilan de 31-39., encore une fois très loin des 50% qu’ils n’ont pas atteints depuis, encore une fois, 2006. Ils ont des acteurs pour l’avenir et des transferts de matériel, mais ils doivent changer la dynamique et retirer Walton des bancs pour pouvoir mettre fin à une crise qui Il n’a pas de date d’expiration dans un ouest toujours compétitif où il est très difficile de gagner des matchs sans équipes réelles à moins que vous ne vous appeliez Gregg Popovich et que vous dirigiez les Spurs. La crise est sportive, structurelle, morale et touche une ville qui aspire au passé qui étaient meilleurs, mais il veut aussi voir quelque chose comme une communauté sur la piste et un projet dans la franchise. Les Kings, un an de plus, et ils ont déjà 15 ans, sans séries éliminatoires. Record historique qu’ils peuvent voler en solo en une saison. Réagir est entre vos mains. Jusque-là, la catastrophe ne s’arrête pas.