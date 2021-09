Nier Fan Game évité par Square malgré la victoire officielle du concours

Image : Square Enix

Cogito est le jeu NieR que Square Enix ne veut pas que vous sachiez.

NieR a toujours été l’intrus dans l’écurie des JRPG de Square Enix, mais le dernier ajout (non officiel) à la franchise est tellement présent que les avocats ont dû s’impliquer.

Plus tôt cette année, le développeur Applibot et l’éditeur Square Enix ont appelé les fans à célébrer le déploiement de NieR: Re[in]carnation via un concours de création de contenu. Les gagnants se sont vu promettre un titre unique sur le serveur officiel Discord et la reconnaissance de leur travail via NieR: Re[in]les flux sociaux de carnation.

Le concours lui-même a attiré une tonne de super fan art, cosplay et animation de la communauté NieR, mettant en valeur à la fois le talent et la passion des fans de la série. Un fan australien du jeu est allé plus loin en créant un jeu à part entière inspiré de l’univers de science-fiction tentaculaire de Yoko Taro.

Dans NieR : Cogito, les joueurs jouent d’abord le rôle d’une intelligence artificielle (IA) conçue pour aider les machines à discerner entre les menaces et les non-menaces. Les choses s’intensifient à chaque acte, mais la boucle de gameplay de base ici fait un excellent travail en prenant ce qui est familier à propos des technologies telles que la reconnaissance d’images et en les utilisant comme une rampe de sortie vers des questions plus larges sur l’existentialisme.

Cogito cherche à savoir si les machines ont une âme d’une manière qui se sente à l’aise avec les questions posées par les précédents jeux NieR tels que Automata et Replicant.

Cogito a ensuite remporté la compétition, mais cette victoire a rapidement été gâchée par une intervention de l’équipe juridique de Square Enix.

En conséquence, le développeur Matthew Lucis est dans la position étrange de remporter un concours promotionnel que Square Enix et Applibot ne veulent plus promouvoir. Leur travail est toujours en direct et jouable sur Itch.io, mais ce n’est pas la fin idéale de ce qui semblait être un rêve devenu réalité pour Lucis.

“Les grandes sociétés de développement et d’édition de jeux AAA ne feront pas souvent la promotion de contenu extérieur ou de fans, à moins bien sûr qu’elles n’aient déjà produit des ateliers ou des outils de modding aux côtés d’une communauté désireuse de créer”, Lucis, membre de la coopérative australienne de développeurs de jeux Inflorescent Games, mentionné.

Lorsque Square Enix et Applibot ont annoncé le concours le 29 juillet, Lucis a pensé que c’était une bonne idée, mais n’a pas pensé trop sérieusement à y participer. Finalement, peut-être inévitablement, la possibilité de développer et d’entrer un jeu dans la compétition a commencé à leur « pousser ».

« Les jeux sont du contenu. Vous faites des jeux. 3 semaines, c’est largement suffisant. Vous avez fait pire », plaisante Lucis.

« Quand une idée me vient en tête, elle évolue, grandit et je travaille dessus. Est-ce que je finis toujours ces projets ? La pile de travaux à moitié complets sur mes disques durs dit non. Mais j’adore raconter des histoires et créer des jeux, et avec un délai si court, c’était absolument un travail tout ou rien », ont-ils expliqué.

Lucis, qui a commencé à créer des jeux Flash sur Newgrounds, a déclaré que leur entrée était une chance de faire leur propre ajout «officiellement non officiel» à une série qu’ils adoraient à la fois en tant que fan et développeur.

“De la transition vers une aventure textuelle dans Replicant pour refléter un état de rêve, au système de mise à niveau d’Automata où vous pouvez littéralement désactiver votre interface utilisateur pour faire de la place pour les mises à niveau des personnages, les jeux NieR m’ouvrent continuellement les yeux sur la façon dont je peux être meilleur développeur », dit Lucis.

Pour être sûr, Lucis a revérifié les règles et a parcouru tous les petits caractères juridiques que Square Enix et Applibot avaient fournis avant d’aller de l’avant.

« J’ai l’impression que c’est une bataille de va-et-vient pour les développeurs indépendants qui créent du contenu pour les fans ; un jour, nous voyons une grande entreprise embaucher un moddeur exceptionnel, le lendemain, un fan-game très populaire est supprimé de force simplement parce qu’il s’agissait d’un fan-game non commercial », ont-ils déclaré.

Lucis a décrit les trois semaines qu’il a fallu pour développer Cogito comme non-stop. Une fois qu’ils se sont installés sur la structure du jeu en tant que roman textuel d’aventure/interactif, ils se sont immédiatement mis au travail.

“Après 4 jours de remue-méninges et d’écriture de scénario, j’avais terminé l’histoire et je savais tout ce que je devais faire pendant les 2 semaines et demie restantes.”

« Chaque jour, à partir de ce moment, écrivait du code, dessinait de l’art, générait de l’audio, contactait des personnes pour des photos pour la séquence d’introduction de Cogito, obtenait un acteur vocal pour le personnage ‘Terminal’, travaillait avec le musicien, et plus encore. »

Même s’il n’est pas officiellement sanctionné par Square Enix, Cogito couvre une grande partie du même ton et des mêmes thèmes que ceux de la franchise NieR au sens large. Situé dans la période non spécifique entre Replicant et Automata, Lucis a choisi le « Cogito, ergo sum » de Descartes – mieux connu sous le nom de « Je pense, donc je suis » – comme thèse centrale de l’histoire de Cogito.

“Une idée parfaitement simple sur la conscience et l’existence, dans ce cas au sein des ordinateurs, et une idée que j’aime déjà explorer personnellement.”

Lucis a divisé le jeu en différents actes et fins, chaque segment se concentrant vaguement sur un aspect différent de la philosophie de Descartes.

Une équipe de développement composée d’une personne, Lucis suppose qu’ils travaillaient en moyenne environ 12 heures par jour.

“J’écrivais du code dans mon téléphone pendant que je prenais des” pauses “, prenais des notes pendant que j’essayais de dormir, et même la semaine dernière, je rêvais du projet”, a déclaré Lucis, ajoutant qu’ils corrigeaient toujours des bogues, libéraient l’OST et publier de nouvelles versions même après avoir soumis leur entrée.

Les retours des fans de NieR, le Re[in]La communauté des œillets et Applibot eux-mêmes étaient particulièrement valables pour Lucis.

“Les gens du groupe adoraient ça, comparant les fins et les idées, tandis que les amis et les streamers me disaient à quel point ils l’appréciaient”, se rappellent-ils.

Après avoir remporté « le plus de votes parmi toutes les candidatures d’un bout à l’autre », selon Applibot, Lucis et tous les candidats présélectionnés ont été choqués par l’équipe juridique de Square. Les avocats avaient été amenés à examiner l’ensemble du concours, faisant finalement deux demandes.

La première était simple : le logo NieR, qui faisait partie du site Web, du jeu et de la bande-annonce de Cogito, a dû être supprimé. La seconde était un peu plus difficile à résoudre.

“L’autre problème majeur qu’on m’a dit était que parce que Cogito était un fichier exécutable téléchargeable, il ne pouvait pas être vérifié comme sûr”, a expliqué Lucis.

Lucis dit qu’on leur a donné un délai de 24 heures pour essayer de résoudre les deux problèmes. C’était un défi de taille, mais ils ont réussi à le faire.

“Après quelques heures de peaufinage de code, de reconstruction audio et artistique et de résolution d’innombrables nouveaux problèmes, par miracle, j’ai eu une version stable et belle du jeu qui pouvait être entièrement jouée à partir de [a web] navigateur, sans aucun fichier ou téléchargement nécessaire.

« J’ai envoyé tout ça au membre du personnel qui m’aidait ; ils étaient ravis de voir cette solution de contournement et m’ont dit qu’ils donneraient un coup de pouce à cette nouvelle construction.

“Malheureusement, quelques heures plus tard, j’ai été informé que l’équipe juridique refusait tout simplement de se lier à un projet qu’elle ne pouvait pas elle-même, avec une certitude absolue, confirmer qu’il était sûr.”

À ce stade, Lucis a déclaré qu’il était clair que quoi qu’ils fassent, leur travail ne serait pas approuvé par l’équipe juridique de Square Enix.

“Cependant, on m’a assuré que ma participation n’était en aucun cas disqualifiée, que j’étais toujours officiellement le vainqueur et que je recevrais le titre Discord”, ont-ils déclaré.

En fin de compte, Cogito n’était pas la seule entrée avec laquelle l’équipe juridique de Square Enix avait des problèmes.

Lucis a noté que toutes les entrées avec lesquelles l’équipe juridique avait des problèmes ont toutes été remplacées par les finalistes, qui ont été promus sur le NieR: Re[in]oeillets sociaux.

Les gagnants initiaux, qu’ils aient été promus ou non, ont tous reçu les titres du groupe Discord dans leurs noms d’utilisateur.

Mais Lucis ne blâme pas Square Enix – qui a été contacté pour commentaires, mais n’a pas répondu au moment de la publication – ou Applibot pour la façon dont les choses se sont déroulées.

« Je comprends et respecte parfaitement leur choix, tant du point de vue de la sécurité que de la gestion prudente de leurs produits. Promouvoir publiquement un jeu (ou quoi que ce soit !), même si vous insistez fortement sur le fait qu’il ne vous est pas associé, le sera toujours aux yeux du public, et je comprends qu’il ne puisse pas courir ce risque avec mon projet.

Même si les avocats de Square ont assuré que Cogito n’obtiendrait jamais la promotion qu’il mérite, Lucis ne regrette pas les trois semaines de crise qu’il a fallu pour se tailler une contribution à l’univers NieR. Ils ne sont pas seulement fiers de ce qu’ils ont fait, ils sont ravis d’avoir pu le faire.

Avec ou sans le poids des médias sociaux et le feu vert légal de Square Enix et Applibot, tout art est éphémère. On ne peut pas en dire autant de l’accueil chaleureux de Cogito parmi les Re[in]communauté des œillets, ni la joie qu’elle apportait à Lucis.

« C’est l’expérience que nous offrons à notre public qui dure. »