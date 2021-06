Nier le «racisme systémique» en médecine est en soi un «incident raciste» ⋆ 10z viral

in

La couverture de la section Science du New York Times de mardi présentait la journaliste scientifique Apoorva Mandavilli faisant une pause pour dénoncer la théorie sur une possible fuite du coronavirus d’un laboratoire de virologie de Wuhan comme raciste – pour affirmer que les revues scientifiques pratiquent et nient le « racisme systémique », tant dans le domaine médical qu’aux États-Unis.

Elle a rapporté sous un titre qui combine de manière impressionnante deux hypothèses de gauche en quatre mots : « Les journaux sous-estiment le racisme systémique ». Succombant à la pression éveillée, le rédacteur en chef du Journal of the American Medical Association, le Dr Howard Bauchner, a démissionné à la suite de commentaires sur le racisme faits par un collègue sur un podcast JAMA qui a ensuite disparu du Web.

Pire encore, un titre sur Facebook dans une histoire connexe de Mandavilli : « Le rédacteur en chef de JAMA démissionne à la suite d’un incident raciste ». Ainsi, un titre du Times pense qu’en désaccord avec la prémisse selon laquelle le domaine médical est infesté de racisme systémique, est-ce en soi un incident raciste ? Compte tenu du pouvoir destructeur de carrière de l’accusation, c’est une accusation grossièrement irresponsable à lancer.

Il n’y a aucun doute sur la position de Mandavilli, à en juger par la façon dont elle a rendu public l’histoire ultérieure sur son fil Twitter : dire.”

Le rédacteur en chef de JAMA, la revue médicale influente, a démissionné mardi au milieu d’une controverse sur les commentaires sur le racisme faits par un collègue sur un podcast de journal. Mais les critiques ont vu dans l’incident quelque chose de plus pernicieux qu’un simple faux pas : un aveuglement au racisme structurel et à la manière dont la discrimination s’est ancrée dans la médecine au fil des générations. …. Le problème de longue date a suscité un regain d’attention en partie à cause des inégalités en matière de soins de santé mises à nu par la pandémie, ainsi que des manifestations de Black Lives Matter de l’année dernière. En effet, une revue informelle du New York Times de cinq grandes revues médicales a révélé que toutes avaient publié plus d’articles sur la race et le racisme structurel l’année dernière que les années précédentes.

Le Times essaie de normaliser l’idée extrêmement controversée selon laquelle le «racisme systémique» existe en tant que tache historique indélébile qui a défini l’Amérique depuis sa fondation (dont un projet éducatif notoire du Times insiste sur le fait qu’elle peut être datée de 1619, l’année où les Africains ont été amenés pour la première fois au colonies américaines comme esclaves).

Mandavilli a normalisé comme un fait l’idée éveillée controversée que le «racisme systémique» affecte les soins de santé dans l’Amérique d’aujourd’hui.

Des revues médicales comme JAMA privilégient les études liant les inégalités raciales ou raciales à des facteurs socio-économiques ou biologiques, ont déclaré elle et d’autres critiques. Leurs rédacteurs en chef, pour la plupart blancs et masculins, acceptent moins souvent des articles qui explorent comment le racisme systémique façonne les expériences de soins de santé des Noirs et des bruns, ont-ils déclaré. Le calcul de JAMA est venu après que le Dr Edward Livingston, rédacteur en chef d’une discussion sur podcast, a suggéré de “retirer le racisme de la conversation” sur les inégalités sociétales et a déclaré que “le racisme structurel est un terme malheureux pour décrire un problème très réel”. Les communautés de couleur ont été freinées non pas par le racisme, a-t-il dit, mais par des facteurs socio-économiques et un manque d’opportunités.

N’oubliez pas qu’un titre du New York Times a qualifié ce qui précède d’« incident raciste ».

Le tumulte qui a suivi a incité le Dr Livingston à démissionner. L’American Medical Association, qui supervise le journal, a ouvert une enquête.

Un seul paragraphe de l’histoire de 2 000 mots représentait le côté de la liberté d’expression :