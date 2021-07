Nier Reincarnation : gameplay, date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Square Enix a révélé lors de l’E3 2021 qu’il apportait la série NieR aux appareils mobiles. Cette entrée de la série, appelée NieR Reincarnation, est un titre dérivé pour mobile qui suit les aventures d’une petite fille combattant un monstre sombre. Il est sorti au Japon le 18 février et sera lancé dans le reste du monde le 28 juillet.

Nier: Reincarnation – souvent stylisé comme NieR: Re[in]carnation — est un jeu mobile se déroulant dans le même univers que les jeux Nier (qui étaient à l’origine un spin-off de la série Drakengard) et est développé par Square Enix et Applibot. C’est un RPG gratuit où les combats se déroulent dans les mémoires humaines. La connexion à la série principale NieR, s’il y en a une, n’est pas claire.

Le personnage du joueur est la Fille de la Lumière, une petite fille sans mémoire qui se réveille pour se retrouver dans une série de pièces et de tours vides appelées La Cage. Elle n’est accompagnée que d’une mystérieuse créature semblable à un fantasme qui s’appelle elle-même maman, et elle est opposée à quelque chose appelé The Dark Monster.

Quel genre de gameplay a Nier : Reincarnation ?

Reincarnation est un RPG mobile qui utilise des commandes tactiles. La fille et la maman explorent la cage et découvrent des armes, de grands objets sombres flottants qui contiennent des souvenirs humains. Ils doivent essayer de purger les créatures envahissantes essayant de corrompre les souvenirs, ce qu’ils font dans des espaces de combat spécifiques appelés Weapon Stories. Ceux-ci apparaissent comme un gameplay 2D, comparé au monde 3D de Girl and Mama.

Une fois dans l’espace de combat, les personnages de mémoire combattront les ennemis en utilisant un système au tour par tour en temps réel. Trois personnages attaqueront à la fois, l’un étant le principal et les deux autres étant le soutien. Les personnages de soutien attaqueront automatiquement, tandis que le joueur contrôle quand le personnage principal attaque. Ils ont également des jauges de compétence ou d’attaque qui se remplissent continuellement. Lorsqu’ils sont pleins, le joueur peut les utiliser pour générer des mouvements spéciaux. Le joueur peut combiner certains des mouvements avec différents personnages, et terminer les batailles rapidement dépendra de sa capacité à chronométrer les meilleurs combos.

Chaque personnage dispose également d’un équipement, y compris une arme principale, des armes secondaires et des compagnons qui peuvent aider aux attaques. L’équipement et les personnages peuvent également être mis à niveau dans un menu d’inventaire distinct dans le jeu.

Nier : Reincarnation est-il lié aux autres jeux Nier ?

Bien que les jeux Nier aient le même monde général et qu’il semble que Reincarnation se déroule dans le même monde, il ne semble pas que le jeu soit directement lié aux histoires de l’original Nier ou Nier Automata. Interrogée directement à ce sujet, la créatrice Yoko Taro a esquivé la question, mais a laissé entendre que la réincarnation est, pour la plupart, une histoire autonome. A noter qu’avec Yoko Taro, tout est possible.

Cependant, à un niveau autre que l’histoire, d’autres personnages Nier sont disponibles pour rejoindre la bataille en tant que personnages spéciaux. 9S, 2B, Nier et Kaine sont tous disponibles pour rejoindre votre groupe, du moins si vous les obtenez lors des événements crossover spéciaux dans lesquels ils apparaissent.

Nier : Reincarnation a-t-il des microtransactions ?

Nier: Reincarnation est un jeu gratuit, et il pourrait théoriquement être joué sans dépenser d’argent dessus (le créateur de Nier, Yoko Taro, a déclaré une fois dans une interview qu’il n’aurait jamais mis d’argent dans un jeu de gacha). Cependant, Reincarnation a des microtransactions, sous la forme de mécanismes que les joueurs peuvent utiliser pour obtenir de nouvelles armes et objets.

Nier: Reincarnation est un RPG gacha, ce qui signifie que vous pouvez obtenir plusieurs héros différents pour combattre pour vous. Certains d’entre eux peuvent être obtenus via un gameplay normal, mais la plupart ne seront accessibles que lorsque vous lancerez pour eux en utilisant les mécanismes de gacha. Les personnages sont notés par étoiles, les meilleurs ayant quatre étoiles. Habituellement, le joueur reçoit des rouleaux gratuits, et les rouleaux peuvent être achetés avec la monnaie gemme du jeu. Cependant, vous pouvez mettre de l’argent réel dans le système gacha.

Quand pouvez-vous jouer à Nier : Reincarnation ?

C’est la nouvelle que vous attendiez tous… Nous sommes ravis de partager que NieR Re[in]Carnation sera lancé le 28 juillet PST !

Vous ne pouvez pas attendre ? Goûtez à la cinématique d’ouverture complète ! Pré-inscription à NieR Re[in]œillet.https://t.co/5Smqiz1ARg #NieR #NieRReincarnation #NieRReinEN pic.twitter.com/AXdIAeKfJO – NieR Re[in]carnation FR (@NieRReinEN) 29 juin 2021

Reincarnation devrait être lancé le 28 juillet sur le Google Play Store et l’App Store. Comme indiqué, il a déjà été lancé au Japon plus tôt cette année et plusieurs événements chronométrés ont déjà été organisés pour les joueurs japonais. Nous devrons attendre et voir si ces événements seront reprogrammés pour

Où pouvez-vous jouer à Nier : Reincarnation ?

Square Enix lance Nier Reincarnation sur les appareils Android et iOS. Il est recommandé pour les appareils pouvant exécuter Android 7 ou version ultérieure, et iPhone 7 ou version ultérieure. Vous pouvez vous pré-inscrire au jeu sur le Google Play Store. Vous pourriez bénéficier de quelques accessoires de jeu mobile si vous souhaitez jouer au jeu avec un contrôleur.

Perdu dans les souvenirs

Nier : Réincarnation

Affrontez les ténèbres et combattez dans les mondes de la mémoire dans ce nouveau titre Nier.

