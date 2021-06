Nier : Ré[in]carnation, lancé sur Android le 28 juillet, sera gratuit

in

Bonne nouvelle pour les fans de Nier : le jeu mobile Nier : Reincarnation a enfin une date de sortie. Il sera lancé sur Android et iOS le 28 juillet. Les développeurs offrent également des récompenses à tous les joueurs qui se préinscrivent au jeu, ce qu’ils peuvent désormais faire via le Play Store.

Square Enix a annoncé la nouvelle aujourd’hui via IGN, qui a également présenté une vitrine de gameplay de neuf minutes du jeu le mois dernier. Lorsque le jeu a été initialement annoncé au salon E3 de Square Enix, nous n’avons pas eu de date de sortie, seulement qu’il sortait sur les appareils mobiles.

Le jeu se déroule dans un endroit appelé The Cage et met en vedette une fille sans nom. Selon la description du Play Store : “Elle se retrouve dans un endroit infiniment vaste rempli de bâtiments qui touchent le ciel même. Guidée par une créature mystérieuse qui se fait appeler maman, elle commence à explorer son nouvel environnement. Pour récupérer ce qu’elle a perdu— et expier ses péchés, elle entreprend un voyage à travers ce lieu de création inconnue.”

Vous pouvez actuellement vous pré-inscrire au jeu sur le Play Store, et Square Enix encourage les utilisateurs à le faire. Les utilisateurs qui se préinscrivent commenceront le jeu avec une réserve de gemmes, et Square Enix a promis qu’il augmentera le nombre de gemmes pour tous les joueurs préinscrits à mesure que le nombre de personnes se préinscrit. Tous les navires montent, plus ou moins. Le jeu prendra en charge les commandes à écran tactile, mais il existe de nombreux bons contrôleurs Android Bluetooth pour les joueurs qui ne sont pas à l’aise avec eux.