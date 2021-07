Nier Reincarnation se lance sur iPhone et Android avec un crossover Nier Automata

Nier Reincarnation, le dernier jeu du même univers que Nier Replicant et Nier Automata, est désormais disponible sur iOS et Android en tant que RPG gratuit.

Bien que Reincarnation soit disponible au téléchargement, il peut ne pas être jouable pour tout le monde avant mercredi, comme l’a annoncé le compte Twitter officiel du jeu – mais il devrait être en ligne dans l’après-midi PDT.

Comme c’est typique pour les jeux Nier, Nier Reincarnation (appelé NieR Re[in]carnation) a une histoire entourée de mystère: “Une fille se réveille sur un sol de pierre froide”, lit-on dans la description du jeu, et elle est guidée par une créature appelée Mama pour explorer son environnement dans un endroit appelé The Cage.

Alors que le créateur de la série et mystère notoire lui-même Yoko Taro revient en tant que directeur créatif sur Reincarnation, le jeu est une collaboration entre Square Enix et le studio Applibot. Mais les fans chevronnés de la franchise seront enthousiasmés par un événement croisé associé au lancement du jeu, qui présente les personnages Nier Automata 2B, 9S et A2 en tant qu’alliés facultatifs qui peuvent se battre aux côtés du joueur dans Reincarnation.

Analyse: les RPG Square Enix étranges ne sont pas étrangers aux jeux mobiles

Bien qu’il puisse être étrange de voir un jeu Nier se lancer sur mobile, Square Enix publie des jeux sur smartphones depuis des années.

La plupart d’entre eux sont des remasters de jeux classiques, de Final Fantasy original à Final Fantasy 9 en passant par Final Fantasy Tactics, ainsi que des favoris des fans non FF comme Secret of Mana. Mais le studio a également publié des jeux pour smartphones comme le titre de lancement d’Apple Arcade Divers DayLife, ainsi que les célèbres jeux de stratégie GO au tour par tour (Hitman GO, Lara Croft GO et Deus Ex GO).

Nier Reincarnation appartient à ce dernier en tant que jeu conçu pour les téléphones, bien qu’il ait probablement sa propre tournure de narration unique. Nous ne nous attendrions pas à ce que ses commandes ou son gameplay soient très différents de ceux de ses homologues sur console, bien que ce soit toujours possible – Square Enix a sorti un jeu Apple Watch, Cosmos Rings, bien qu’il n’ait pas été bien reçu, par Engadget.

Via Pocket Gamer