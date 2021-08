Nifty 50 peut évoluer à 17 745 en un an, mais surveillez la volatilité ; acheter ces actions pour plus de 20 % de rendement

Les marchés boursiers nationaux ont augmenté grâce à l’injection mondiale de liquidités et aux espoirs croissants de reprise de la demande dans un contexte d’augmentation de la couverture vaccinale. (Photo : REUTERS)

NSE Nifty 50 pourrait atteindre 17 745 au cours de la prochaine année – une hausse de 6 % par rapport aux sommets actuels – selon la société de courtage et de recherche nationale Prabhudas Lilladher. “Les actions restent une classe d’actifs attrayante compte tenu des liquidités abondantes, des taux d’intérêt bas et des espoirs de reprise, a déclaré la société de bourse dans un rapport. Cependant, la volatilité croissante et l’afflux d’argent de détail important restent un élément contrôlable clé, a ajouté le rapport. Les indices de référence sont restés résilients depuis avril 2020, se remettant intelligemment de la vente induite par covid-19. Désormais, Sensex et Nifty se situent bien au-dessus des niveaux d’avant Covid, près des sommets historiques de 56 198 et 16 712.

Les marchés boursiers nationaux ont augmenté grâce à l’injection mondiale de liquidités et aux espoirs croissants de reprise de la demande dans un contexte d’augmentation de la couverture vaccinale. “NIFTY EEPS a connu une augmentation de 3,5% pour FY22 et de 4,4% pour FY23 à 690,5 et 787 une croissance de 32,2% et 13,7%”, a déclaré la société de courtage. Les estimations fixées par Prabhudas Lilladher sont supérieures au consensus de 4,2 % pour l’exercice 22 et de 3,5 %/-0,2 % pour l’exercice 23/24. NIFTY se négocie actuellement à 22,6x un BPA à terme sur 1 an, ce qui montre une prime de 12% pour une moyenne sur 10 ans de 20,1x.

Dans le scénario de base, les analystes évaluent Nifty au BPA de septembre 2023 de Rs 840, une prime de 5% par rapport au PE moyen sur 10 ans (21x) et arrivent à l’objectif de 17 745 pour septembre 2022. D’un autre côté, dans un scénario haussier, la société de courtage a augmenté son objectif pour Nifty à 21 020 contre 18 850 auparavant. “La troisième vague de Covid, la baisse des achats d’obligations par la FED, l’augmentation du taux des prises en pension par la RBI, les flux de capitaux mondiaux et l’instabilité géopolitique sont les principaux risques du scénario haussier”, ont-ils ajouté.

Sélection d’actions à grande capitalisation

Banque HDFC – Acheter

Objectif de cours : Rs 1 870

La société de courtage a une cote d’achat sur l’action et surpondère HDFC Bank dans son portefeuille modèle. Les analystes estiment que HDFC Bank connaîtra une croissance de ses revenus de 12,1% en 2022 et de 15,8% en 2023, tandis que les bénéfices augmenteront de 17,5% et 19,9%. La direction de HDFC Bank a déclaré que les recouvrements reprenaient en juin et s’amélioraient rapidement en juillet. Le prix cible de la banque HDFC implique une hausse de 20 % par rapport aux niveaux actuels.

Mahindra & Mahindra – Acheter

Objectif de cours : Rs 961

L’action est un nouvel ajout au portefeuille modèle de Prabhuas Lilladher, avec une surpondération de 0,4%. La direction de Mahindra & Mahindra estime que les ventes de tracteurs augmenteront à un chiffre au cours de l’exercice 2022. Pour les véhicules personnels, la tendance reste forte pour Thar avec une période d’attente de 10 mois et un solide pipeline pour Bolero neo. Jusqu’à présent ce mois-ci, l’action a bondi de plus de 6% pour se négocier maintenant à Rs 776, ce qui laisse encore un potentiel de hausse de 23,8%.

Gaz Indraprastha – Acheter

Objectif de prix : Rs 662

Les analystes estiment qu’Indraprastha Gas devrait enregistrer une croissance de ses revenus de 25,8 % l’année prochaine et de 19,1 % l’année suivante. Bien qu’IGL ait enregistré une croissance des volumes plus faible que prévu en raison de la pandémie, il reste toujours une action privilégiée pour les analystes. Le titre n’a gagné que 3,6% jusqu’à présent cette année. Pour atteindre le cours cible fixé, l’action devra rebondir de 25,8 %.

Hindustan Petroleum Corporation – Acheter

Objectif de prix : Rs 404

Le cours de l’action HPCL a bondi de plus de 16% jusqu’à présent cette année et il pourrait y avoir plus de hausse pour l’action. Prabhudhas Lilladher s’attend à ce que la société enregistre une croissance des bénéfices de 6,1% en 2022 et de 12,2% en 2023. Le prix cible de Rs 404 implique une hausse de 57% par rapport aux niveaux actuels de Rs 257.

