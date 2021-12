Nifty 50 termine 2021 en hausse de près de 24%, mais ces secteurs ont surperformé l’indice de référence cette année

L’indice Nifty Metal a été le plus performant parmi les indices sectoriels NSE en 2021, grimpant en flèche de 70 % au cours de l’année civile pour terminer à 5 521,75 points vendredi.

Alors que les marchés boursiers indiens tiraient leurs rideaux le dernier jour de l’année, certains indices sectoriels tels que Nifty Metal, Nifty Realty et Nifty IT se sont montrés plus courageux que leurs homologues cette année. L’indice Nifty Metal a été le plus performant parmi les indices sectoriels NSE en 2021, grimpant en flèche de 70 % au cours de l’année civile pour terminer à 5 521,75 points vendredi. Les indices des technologies de l’information et de l’immobilier ont emboîté le pas et ont bondi de 58,25 % et 53,02 % respectivement. Pendant ce temps, l’indice de référence NSE Nifty 50 a gagné 23,79 % cette année.

Source : NSE, données Google Finance

Parmi les composants de Nifty Metal, Vedanta et Hindalco Industries ont doublé l’argent des investisseurs, avec un zoom de 112 % et 100 %, respectivement, tandis que le cours de l’action Tata Steel a augmenté de 73 %. Le cours de l’action SAIL a gagné 44% en 2021. Sur l’indice Nifty Realty, les grosses perruques comme DLF ont progressé de 64% en 2021 tandis que Brigade Enterprises s’envolait de 96%.

D’une part, l’indice Nifty Banks, qui comprend les 12 plus grandes valeurs bancaires du pays, a progressé de 13,6% en cumul annuel et a clôturé à 35 481,7 points le dernier jour de l’année. D’un autre côté, l’indice Nifty PSU Bank a connu un pic de 13,6% depuis le début de l’année et a clôturé à 35 481,7 points vendredi.

Des secteurs tels que Pharma, FMCG ont également connu une croissance cette année avec les indices Nifty Pharma et Nifty FMCG en hausse respectivement de 9,39% et 9,27 %. Nifty Infra a bondi de 34,72 % et Nifty Auto a connu une hausse de 17,95 % cette année.

L’indice de référence Nifty 50 a enregistré ses rendements annuels les plus élevés depuis 2017. La société de courtage ICICI Direct voit la juste valeur de Nifty fixée à 20 000 pour l’année à venir. « Avec les pires problèmes de qualité des actifs derrière nous au milieu de la résolution des gros actifs stressés et de l’optimisme économique dans l’ère post-Covid, Nifty Income CAGR est impressionnant à 25,7% au cours des FY21E-23E », a déclaré la maison de courtage dans une note.

