Nifty 500 ou S&P 500 ? Où investir lorsque le marché boursier est proche des sommets historiques

Lorsqu’il s’agit de constituer un portefeuille d’actions, plus le canevas est large, plus la diversification entre les secteurs et la capitalisation boursière est importante. Pour un investisseur, un bouquet d’actions du Nifty 500 et du S&P 500 fera bien l’affaire. Alors que Nifty 500 est une représentation des 500 plus grandes entreprises nationales dans 20 secteurs, le S&P 500 comprend près de 500 entreprises de premier plan dans environ 11 secteurs et est considéré comme le meilleur indicateur des actions américaines à grande capitalisation.

Et, si vous n’investissez que dans des actions Nifty 500, vous manquez probablement les grandes opportunités d’investissement mondiales disponibles sur le marché boursier américain. Certaines des plus grandes entreprises américaines sont des géants mondiaux en ce qui concerne leur capitalisation boursière, leurs revenus et leur portée mondiale.

Voici comment ils se comparent en termes de capitalisation boursière. Pour être incluses dans le S&P 500, les entreprises doivent avoir une capitalisation boursière non ajustée de 13,1 milliards USD ou plus, ce qui représente environ 95 000 crores de Rs !

Reliance a la capitalisation boursière la plus élevée de près de 192 milliards de dollars (Rs 14,6 lakh crore) et fait partie de Nifty 500, tandis que parmi les actions du S&P 500, Apple a la capitalisation boursière la plus élevée de près de 2,40 billions de dollars (Rs 146 lakh crore) *

Détenir des actions américaines dans votre portefeuille aide à diversifier les économies. Les marchés boursiers mondiaux sont proches des sommets historiques et il faut envisager d’investir dans les actions américaines à ce stade, que ce soit dans les actions du Nasdaq 100 ou du S&P 500. «La question ici est de savoir si vous devez investir dans des actions américaines parce qu’elles sont à un niveau record, ou devez-vous investir sur le marché américain en tant que stratégie de portefeuille malgré tout. Si nous ne tenons pas compte des informations sur le niveau du Nasdaq, chaque portefeuille devrait avoir une certaine exposition aux marchés internationaux pour la diversification », déclare Anup Bansal, directeur des investissements, Scripbox

Ainsi, si vous investissez dans l’espace national et choisissez des actions dans l’indice Nifty 500, le S&P 500 peut vous donner cet avantage supplémentaire que vous souhaitez apporter à votre portefeuille : moins de volatilité et une plus grande résilience. “Sur la base du dollar américain, le Nifty 500 a souvent des difficultés par rapport au S&P 500. Cela a été particulièrement vrai dans le monde post-Lehman où les performances du Nifty 500 ont été médiocres par rapport au S&P 500 en termes d’INR”, déclare Ashish Ranawade. , chef des produits, Emkay Wealth Management.

« Par rapport au Nifty 500, le S&P 500 est relativement moins volatil et a connu des baisses beaucoup plus faibles pendant les périodes de crise. Plus que cela, la reprise après une chute du marché a été beaucoup plus rapide sur les actions américaines que sur les marchés indiens.

Dans un monde post-covid (et post-Lehman) où nous avons vu l’épée à double tranchant de la liquidité et de la technologie réduire les baisses de marché, il y a de bonnes raisons d’investir à l’étranger à la fois pour la diversification et pour des rendements supérieurs », ajoute Ranawade.

Si choisir le bon titre dans le S&P 500 prend du temps, parlez-en à votre courtier international ou achetez le SPY ETF qui suit le S&P 500. l’indice S&P 500 plus large ainsi que le Nasdaq, par le biais des fonds indiciels/ETF », a déclaré Bansal.

* La comparaison ne prend pas en compte la parité de pouvoir d’achat entre les deux pays.

1 000 milliards de roupies équivaut à 1 000 milliards de roupies, tandis que 1 000 milliards de dollars est proche de 73 000 milliards de roupies; 1 milliard est Rs 100 crore; 1 milliard de dollars est Rs 7300 crore

