Nifty à consolider dans une fourchette de 15 900 à 15 400 au cours de la semaine d’expiration F&O, Bank Nifty positif ; Meilleurs paris RIL, Infosys

Par Dharmesh Shah

Les indices boursiers ont interrompu une séquence de quatre semaines de victoires consécutives au milieu d’indices mondiaux modérés. Nifty a terminé la semaine à 15683, en baisse de 0,7%. Le marché au sens large a relativement sous-performé, les moyennes et petites capitalisations de Nifty ayant perdu respectivement 3 % et 2 %. Sectoriellement, hors FMCG, IT tous les autres indices majeurs ont terminé dans le rouge pondérés par Metal, Pharma, auto et PSE

Perspectives techniques astucieuses

– Le Nifty a enregistré des bénéfices après avoir atteint un nouveau sommet historique de 15901. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie à haute vague, indiquant une pause au milieu d’une volatilité élevée. La principale réservation de bénéfices vu les moyennes et petites capitalisations

– Au cours de la semaine d’expiration, nous nous attendons à ce que l’indice se consolide dans la fourchette plus large de 15900-15400 au milieu d’actions spécifiques aux actions. La consolidation saine en cours aiderait l’indice à refroidir les conditions de surachat et à former une base plus élevée. La structure plus large reste haussière, nous réitérons donc notre position positive sur Nifty en direction de l’objectif ciblé de 16100. Cependant, des épisodes de volatilité à partir de maintenant ne peuvent être exclus, ce qui offrirait une opportunité d’achat supplémentaire dans la fourchette de 15300-15500. Notre objectif de 16100 est basé sur les observations suivantes :

a) Parité des prix du rallye post-budget (13597-15432), projetée à partir du plus bas d’avril de 14151, à 16055

b) Cible de cassure de la fourchette des deux derniers mois (15140-14150) à 16120

– Sur le plan sectoriel, nous nous attendons à ce que l’IT, FMCG surperforme relativement tandis que BFSI, Auto et Capital Goods offrent une configuration risque-rendement favorable

– Nos grandes capitalisations préférées sont Infosys, Reliance Industries Ltd (RIL), Hindustan Unilever Ltd (HUL), Ambuja Cements, Bajaj Finance, HDFC Life Insurance Company, Tata Motors tandis que, dans les midcaps, nous aimons Mindtree, Nocil, CSB Bank, Caplin Point , Indo Count Industries, Rallyes Inde, NRB Bearing.

Parallèlement à l’indice de référence, des indices de marché plus larges ont enregistré des bénéfices dans des conditions de surachat

– Parallèlement à l’indice de référence, des indices de marché plus larges ont enregistré des bénéfices dans un contexte de surachat. Au cours des quatre dernières semaines, les indices Nifty midcap et small cap ont augmenté d’environ 12%, tirant l’oscillateur stochastique hebdomadaire en territoire de surachat, indiquant qu’une pause prolongée à partir de maintenant ne peut pas être exclue

– Structurellement, nous pensons qu’à partir de maintenant, une prolongation de la période de repos s’ancrerait autour de 15 200. Le Nifty a formé une base solidement plus élevée à 15 200, que nous ne prévoyons pas de franchir. Ainsi, les traders devraient profiter des creux pour accumuler des stocks de qualité. Le support clé de 15200 est basé sur un retracement de 61,8% du rallye des quatre dernières semaines (14885-15901), à 15274

Perspectives astucieuses de la banque

– L’indice a enregistré des bénéfices pour la deuxième semaine consécutive et a clôturé en baisse de 1,4% au milieu d’indices mondiaux faibles. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie à haute vague, indiquant une pause au milieu d’une volatilité élevée après une récente forte hausse

– Au cours de la semaine d’expiration mensuelle, nous nous attendons à ce que l’indice se consolide dans la large fourchette de 35 500 à 34 000 avec une action spécifique aux actions.

– La structure positive plus large reste intacte et nous pensons que la pause actuelle devrait être utilisée comme une opportunité d’achat supplémentaire d’actions bancaires de qualité pour progresser vers notre objectif de 36200 car il s’agit de la confluence du retracement de 80% de l’ensemble des trois derniers mois baisse (37708-30405) et la parité des prix avec le mouvement haussier précédent (30405-34287) comme prévu à partir du récent creux de 32115 signalant une hausse vers les niveaux 36200

Indice Bank Nifty à consolider dans la large fourchette de 35500-34000 avec action spécifique aux actions.

– Dans un laps de temps plus court, l’indice a connu un retracement peu profond car il a déjà fallu 13 sessions pour retracer seulement 50% de ses 12 sessions précédentes en hausse (32115-35714). Un retracement peu profond met en évidence une structure de prix robuste et une formation de base plus élevée

– L’indice de la séance de vendredi dernier a rebondi depuis la zone de support cruciale de 34000, que nous prévoyons de maintenir sur une base de clôture, car il s’agit de la confluence des observations techniques suivantes :

une. Le retracement à 50% du mouvement haussier précédent (32115-35714) placé à 33900

b. La valeur de la ligne de demande croissante rejoignant les plus bas d’avril 2021 et de mai 2021 se situe autour de 34300

c. La zone de cassure récente et le plus haut d’avril (34287).

ré. L’EMA en hausse de 50 jours s’est placée à 34150 niveaux

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré SEBI ayant le numéro d’enregistrement. INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec n’ont pas la propriété effective/bénéficiaire de 1% ou plus des titres de la société concernée, à la fin du 22/04/2021 ou n’ont aucun autre intérêt financier et ne avoir un conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés pourraient avoir reçu une compensation pour les services de banque d’affaires/courtage des sociétés concernées mentionnées comme clients au cours des 12 mois précédents

