Nifty atteindra 17600 dans les semaines à venir, volatilité sur les cartes, support Bank Nifty à 34800 ; TCS, HCL Tech en tête des actions

L’amélioration de l’étendue du marché soutenue par la participation multisectorielle nous porte à croire que l’indice Nifty 50 poursuivrait sa progression vers les 17600 niveaux dans les semaines à venir.

Par Dharmesh Shah

Les indices boursiers ont clôturé le CY21 sur une note dynamique reflétant des indices mondiaux positifs. L’indice Nifty 50 a terminé la semaine à 17354, en hausse de 2%. Les indices Nifty midcap et small cap ont relativement surperformé l’indice de référence en gagnant respectivement 3 % et 4 %. Sur le plan sectoriel, tous les principaux indices ont terminé dans le vert menés par la pharma, l’informatique et l’automobile.

Perspectives techniques astucieuses

Conformément à notre point de vue, la demande d’achat a émergé après l’approche de la maturité de la correction des prix et du temps qui a aidé l’indice Nifty 50 à résoudre une résistance intermédiaire de 17250. L’action hebdomadaire des prix a formé une bougie haussière portant un haut-bas plus haut, indiquant une reprise de la hausse. tendance. Dans le processus, l’indice s’est résolu hors du canal en pente descendante, indiquant un rajeunissement de la dynamique haussière

L’amélioration de l’étendue du marché soutenue par la participation multisectorielle nous fait croire que l’indice poursuivra sa tendance haussière vers 17600 niveaux dans les semaines à venir. Dans la foulée, des accès de volatilité ne sont pas à exclure. Cependant, toute baisse à partir de ce moment ne doit pas être interprétée comme négative, mais plutôt comme une opportunité d’achat supplémentaire, car nous nous attendons à ce qu’une forte demande d’achat émerge autour de la zone 17000-17800. Notre cible de 17600 est basée sur les observations suivantes :

A) la parité des prix du mouvement haussier de la semaine dernière (16410-17155), projetée à partir du plus bas de la semaine en cours de 16833, est placée à 17605

B) Le plus haut de décembre 2021 est placé à 17639

Parmi les secteurs, l’informatique, les biens d’équipement, les textiles devraient subir une surperformance relative tandis que le BFSI, le métal, l’infra et l’automobile sont placés avec une configuration risque-rendement favorable

Dans le domaine des grandes capitalisations, nous aimons TCS (Tata Consultancy Services), HCL Technologies, Titan Company, Sun Pharmaceutical Industries, UltraTech Cement, Larsen & Toubro (L&T), DLF. Alors que dans l’espace midcap, nous préférons Bharat Electronics Ltd, Vardhman Textiles, Zensar Technologies, Fortis Healthcare, National Aluminium, Gaberial India, SKF India, Sanghavi Movers, Canara Bank, Gokaldas Exports

Le point clé à souligner est que les indices Nifty midcap et small cap ont formé une base plus élevée au-dessus de l’EMA de 100 jours qui est principalement détenue depuis juin 2020, ce qui nous rend confiants qu’un marché plus large supporterait sa surperformance relative dans les semaines à venir. Structurellement, l’indice a rebondi après avoir approché la maturité de la correction en termes de prix et de temps. Du point de vue des prix, l’indice a maintenu le rythme de plus de 11% de correction depuis mai 2020. Du point de vue du temps, l’indice a arrêté la correction secondaire en neuf semaines. Dans le scénario actuel, l’indice a rebondi après avoir corrigé 11,8% au cours des neuf dernières semaines. Par conséquent, nous pensons que toute correction intermédiaire à partir de maintenant trouverait ses pieds autour de 16800, car il s’agit d’un retracement de 61,8% du repli actuel (16410-17400) placé à 16788, coïncidant avec le plus bas de la semaine dernière à 16833.

Perspectives astucieuses de la banque

La Bank Nifty a mis fin à sa séquence de deux semaines de défaites consécutives et a réglé la semaine sur une note positive en hausse de 1,9%. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie engloutissante haussière car elle englobait le corps réel de la semaine dernière et s’est clôturée au-dessus de l’obstacle immédiat de 35 500 niveaux.

À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice prolonge le recul actuel vers les niveaux 37 000 dans les semaines à venir, car il s’agit du retracement à 80 % de la baisse précédente immédiate (37581-34018). Nous pensons qu’il existe une forte demande d’achat autour des niveaux 34800-34500. Par conséquent, toute baisse doit être capitalisée comme une opportunité d’achat supplémentaire.

Sur les lignes attendues, une demande d’achat a émergé après l’approche de la maturité de la correction prix-temps. En conséquence, l’indice a maintenu un rythme sans correction de plus de 20% en termes de prix et de 9 semaines en termes de temps, depuis mai 2020

Le support immédiat est placé autour des niveaux 34800-34500 étant la confluence de la ligne de demande croissante rejoignant les plus bas des deux dernières semaines et l’EMA en hausse de 52 semaines actuellement placée à 34717 niveaux

Parmi les oscillateurs, le stochastique hebdomadaire rebondit depuis le territoire de survente et est placé à une lecture de 23, supportant ainsi le recul de l’indice dans les semaines à venir

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré SEBI ayant le numéro d’enregistrement. INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec n’ont pas la propriété effective/bénéficiaire de 1% ou plus des titres de la société en question, à la fin du 22/04/2021 ou n’ont aucun autre intérêt financier et ne avoir un conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés pourraient avoir reçu une quelconque compensation pour les services de banque d’affaires/courtage des sociétés concernées mentionnées comme clients au cours des 12 mois précédents.

