Nifty au-dessus de 15 900 reste haussier, D-St termine la session volatile en vert; ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en légère hausse après une séance volatile lundi. BSE Sensex a terminé à 125 points ou 0,23 % à 54 403, tandis que l’indice Nifty 50 a gagné 20,05 points ou 0,12 % pour s’établir à 16 258. Les marchés plus larges ont continué de sous-performer les indices boursiers. L’indice BSE MidCap a chuté de 1,07 pour cent ou 248 points à 22 956,59 et l’indice BSE SmallCap a baissé de 0,72 pour cent ou 194,30 points à 26 612. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, a terminé à plat à 12,61. Le cours de l’action Rolex Rings nouvellement cotée a terminé en baisse de 6,60 % par rapport au prix d’ouverture, tandis qu’il a augmenté de 29,62 % par rapport au prix d’émission.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty s’est échangé entre son support de 16150 et la résistance de 16350 aujourd’hui. Il a atteint un sommet de 16320 et un plus bas de 16180 et a clôturé à plat avec 20 points positifs. Le prochain mouvement haussier de Nifty sera visible une fois qu’il clôturera au-dessus de 16350. Le mouvement haussier peut s’étendre à 16400 et 16450 au cours des prochaines sessions. Tant que Nifty restera au-dessus de 15900, sa tendance restera haussière.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

Une session légèrement positive a été observée en début de semaine alors que l’indice a clôturé une journée à 16258 et a formé un motif de bougie Doji sur le graphique journalier qui représente l’indécision sur les marchés. L’indice a réussi à survivre au-dessus de sa zone de support immédiat de la zone 16200. Nous avons également été témoins d’un bon intérêt d’achat autour desdits niveaux, ce qui rend 16200 immédiat et une bonne zone de support à l’avenir, suivie de la zone 16100 et la détention au-dessus desdits niveaux sera positive, ce qui peut pousser l’indice de sa zone d’obstacle immédiat de la zone 16320-16400.

S Ranganathan, responsable de la recherche, titres LKP

Nous avons assisté à des prises de bénéfices sur les actions du métal aujourd’hui alors que la rue réagissait aux bénéfices publiés vendredi après la bourse. L’accumulation a été observée dans de nombreuses Midcaps de haute qualité sur des vents favorables malgré les chiffres d’inflation attendus ce jeudi. Il est intéressant de noter que la détention des Investisseurs Particuliers dans les sociétés cotées NSE a atteint près de 7,2% au 30 juin.

Binod Modi, responsable de la stratégie, Reliance Securities

Les actions nationales se sont négociées latéralement aujourd’hui et la réservation de bénéfices a été observée au plus haut. Notamment, les marchés financiers et informatiques ont soutenu et arrêté la chute, tandis que la plupart des principaux indices sectoriels se négociaient dans le rouge aujourd’hui. Une reprise économique visible indiquant une forte croissance du crédit au cours des mois suivants et l’ouverture probable d’une économie complète ont apaisé les inquiétudes concernant la qualité des actifs des banques, ce qui a essentiellement aidé les services financiers aujourd’hui. Cependant, la pression à la vente sur les valeurs moyennes et petites capitalisations s’est poursuivie.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Le marché national au sens large a inversé ses gains initiaux à la suite de faibles tendances mondiales et a continué à vendre des moyennes et petites capitalisations. Cependant, les principaux indices ont réussi à clôturer près de la clôture de la semaine dernière en raison de la stabilité des actions à grande capitalisation. Concrètement, un optimisme a été remarqué dans les actions médias, notamment multiplex, sur l’attente de déblocage dans les grandes villes. Et les banques PSU ont été témoins d’une correction en raison de retards dans la privatisation tandis que la pression de vente a forcé les actions de métaux à se négocier à un niveau bas.

