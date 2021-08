Nifty au-dessus de 16750 testera un nouveau record de 17000, Bank Nifty pourrait toucher 36300 cette semaine ; RIL en bref

in

Bank Nifty est désormais bien placée au-dessus de ses 50 et 100 SMA indiquant un biais positif à court terme

Par Rajesh Palviya

Nifty a clôturé à 16705 avec un gain de 255 points sur une base hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une bougie haussière avec une longue ombre inférieure indiquant l’achat à des niveaux inférieurs. L’indice évolue dans une formation Higher Top et Higher Bottom sur le graphique hebdomadaire, indiquant une tendance haussière soutenue.

Le schéma graphique suggère que si Nifty croise et se maintient au-dessus du niveau de 16750, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux de 16800-17000. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 16500, il assistera à une prise de bénéfices qui amènerait l’indice vers 16300-16200. Nifty se négocie au-dessus des SMA de 20 et 50 jours qui sont des moyennes mobiles à court terme importantes, indiquant un biais positif à court terme. Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Nifty se négocie dans la fourchette 17000-16300 avec un biais positif.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI et l’oscillateur de dynamique stochastique sont tous deux en mode haussier et sont au-dessus de leurs lignes de référence respectives indiquant un biais positif.

L’indice India VIX est à 13,40 contre 13,46. L’option d’achat Nifty ATM IV est actuellement de 9,18 alors que l’option de vente Nifty ATM IV est cotée à 12,48. Le PCR des options sur indices est à 1,40 contre 1,23 et le PCR total F&O est à 0,87.

Perspectives de la Banque Nifty

Bank Nifty a commencé la semaine sur une note plate et la dynamique d’achat pendant la majeure partie de la semaine l’a amenée à clôturer sur une note positive. Bank Nifty a clôturé à 35628 avec un gain de 594 points sur une base hebdomadaire.

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une petite bougie haussière avec des ombres de chaque côté indiquant l’indécision des participants concernant la direction. Au cours des trois derniers mois, l’indice se consolide entre 36 300 et 34 000 niveaux, indiquant une tendance latérale à court terme. Par conséquent, toute cassure de chaque côté indiquera une direction supplémentaire. Le schéma graphique suggère que si Bank Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau 35800, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux 36000-36500. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 35 000, il assistera à une vente, ce qui portera l’indice vers les niveaux de 34 500 à 34 000.

Bank Nifty est désormais bien placée au-dessus de ses 50 et 100 SMA, indiquant un biais positif à court terme. Bank Nifty continue d’étendre sa tendance latérale à court et moyen terme, par conséquent, toute cassure de part et d’autre signalera une nouvelle direction. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Bank Nifty se négocie dans la fourchette 36300-34500 avec un biais mitigé.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI et l’oscillateur de dynamique stochastique sont tous deux devenus négatifs et sont en dessous de leurs lignes de référence respectives indiquant un biais négatif.

Secteurs et valeurs à surveiller cette semaine

Nous nous attendons à ce que les secteurs de l’informatique, des biens d’équipement, de la chimie, de la grande consommation et du ciment se portent bien à court terme. Des actions comme Mindtree, Wipro, Tech Mahindra, Bata India, L&T, Siemens, ICICI Bank, Bajaj Finance, Reliance Industries Ltd (RIL), Navin Fluorine peuvent bien se porter à court terme.

(Rajesh Palviya est vice-président de la recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

