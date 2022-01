Nifty au-dessus de 17400 pour remonter jusqu’à 17800, Bank Nifty pour négocier 34700-36600 ; HCL tech, focus sur Sun Pharma

Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée

Par Rajesh Palviya

Nifty a commencé la semaine sur une note négative, mais a été témoin d’achats à des niveaux inférieurs pour terminer la dernière semaine de CY2021 sur une note positive. Nifty a clôturé à 17354 avec un gain de 350 points sur une base hebdomadaire.

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice Nifty 50 a formé une longue bougie haussière formant un haut-bas plus haut que la semaine précédente et a également clôturé au-dessus du même, indiquant un biais positif. L’indice évolue dans une formation Higher Top et Higher Bottom sur le graphique journalier indiquant un biais positif. Le schéma graphique suggère que si Nifty croise et se maintient au-dessus du niveau de 17400, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux de 17600-17800. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 17150, il assistera à une vente qui amènerait l’indice vers 17000-16800. Nifty se négocie au-dessus de la SMA de 20 jours, ce qui est une moyenne mobile importante à court terme, indiquant un biais positif à court terme. Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Nifty se négocie dans la fourchette 17600-17100 avec un biais positif.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI est en dessous de sa ligne de référence tandis que le RSI quotidien est devenu haussier, indiquant une force croissante.

Perspectives dérivées de l’indice Nifty 50

Nifty Futures a clôturé avec une remise de 8 points par rapport à la prime de la veille de 14 points. Les FII étaient des acheteurs de contrats à terme sur indices pour un montant de Rs 884 crore et étaient des vendeurs d’options sur indice pour un montant de Rs 3 238 crore, des acheteurs de contrats à terme sur actions pour un montant de Rs 1 140 crore. Alors que les vendeurs nets dans le segment des produits dérivés à hauteur de Rs 1,733 crore.

L’indice India VIX était de 16,22 contre 16,57. L’option d’achat Nifty ATM IV était actuellement à 12,86 alors que l’option de vente Nifty ATM IV cotait à 13,64. Le PCR des options sur indices était de 1,41 contre 1,32 et le PCR total de F&O était de 0,94.

La distribution OI des options de vente Nifty montre que 17200 a la concentration OI la plus élevée, suivie de 17300 et 17100 qui peuvent servir de support pour l’expiration actuelle. La grève Nifty Call 17500 suivie de 17700 a été témoin d’une concentration importante d’OI et peut agir comme une résistance pour l’expiration actuelle.

Perspectives astucieuses de la banque

Bank Nifty a commencé la semaine sur une note négative, mais a enregistré des achats à des niveaux inférieurs pour terminer la semaine sur une note forte. Bank Nifty a clôturé à 35482 avec un gain de 625 points sur une base hebdomadaire.

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une bougie haussière formant un haut-bas plus haut par rapport à la session précédente, indiquant un biais positif. L’indice évolue dans une formation Higher Top et Higher Bottom sur le graphique journalier indiquant une tendance haussière à court terme. Le schéma graphique suggère que si Bank Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau 35600, il assisterait à un achat qui conduirait l’indice vers les niveaux 36000-36500. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 35100, il assistera à une vente, ce qui portera l’indice vers 34700-34200. Sur le graphique journalier, Bank Nifty se maintient désormais en dessous de sa SMA de 50, 100 et 200 jours, indiquant un biais négatif à court terme. Bank Nifty continue de suivre une tendance baissière à court et moyen terme, donc vendre sur les rallyes reste notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Bank Nifty se négocie dans une fourchette de 36600-34700 avec un biais positif.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI se déplaçait vers le bas et cotait en dessous de sa ligne de référence indiquant un biais négatif. Cependant, sur le graphique journalier, il est devenu haussier, ce qui représente un rebond de rebond.

Perspectives sur les dérivés de Bank Nifty

Bank Nifty a clôturé à 35628 sur une note positive avec une augmentation de 2,57% de l’intérêt ouvert indiquant une longue accumulation. Bank Nifty Futures a clôturé avec une décote de 11 points par rapport à la prime de la veille de 21 points.

La distribution d’OI des options de vente Nifty de la Banque montre que 35000 a la concentration d’OI la plus élevée, suivie de 35200 et 35300 qui peuvent servir de support pour l’expiration actuelle. Bank Nifty Call strike 35000 suivi de 36000 a été témoin d’une concentration importante d’OI et peut agir comme une résistance pour l’expiration actuelle.

Secteurs, actions à privilégier cette semaine

Nous nous attendons à ce que l’informatique, l’immobilier, la chimie, la pharmacie et les biens d’équipement se portent bien à court terme. On peut se concentrer sur des actions comme HCL Technologies, Birlasoft, Larsen Toubro Infotech (LTI), Sun Pharmaceutical Industries, Eicher Motors, DLF, Dr. Reddy’s Laboratories, Lupin, Deepak Nitrite, Laxmi Organic Industries pourraient montrer de la force à court terme.

(Rajesh Palviya, VP – Research (Head Technical & Derivatives), Axis Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.