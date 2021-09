Nifty au-dessus de 17800 pourrait se diriger vers 18300, Bank Nifty atteindra 38800; Airtel, HCL Tech et Dabur sont bien placés dans les charts

Bank Nifty poursuit sa tendance haussière à moyen terme

Par Rajesh Palviya

Nifty a commencé la semaine sur une note plate et la dynamique d’achat tout au long de la semaine a conduit l’indice à clôturer sur une note solide près du plus haut de la semaine. Nifty a clôturé à 17585 avec un gain de 216 points sur une base hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une longue bougie haussière formant un haut-bas plus haut par rapport à la semaine précédente et a clôturé au-dessus du plus haut de la semaine précédente, indiquant un biais positif. L’indice évolue dans une formation Higher Top et Higher Bottom sur le graphique hebdomadaire, indiquant un biais positif.

Le schéma graphique suggère que si Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau de 17800, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux de 18000-18300. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 17500, cela entraînerait une vente, ce qui porterait l’indice vers 17300-17000. Nifty se négocie au-dessus des SMA de 20 et 50 jours, ce qui est une moyenne mobile importante à court terme, indiquant un biais positif à court terme. Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Nifty se négocie dans la fourchette 18000-17400 avec un biais positif.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI est au-dessus de ses lignes de référence respectives indiquant un biais positif

Perspectives dérivées astucieuses

Les contrats à terme astucieux ont clôturé à 17603,15 sur une note positive avec une baisse de -2,19% de l’intérêt ouvert et un gain de prix de 1,38% indiquant une couverture courte. L’indice de volatilité annualisé ingénieux, India VIX, a diminué à 15,21% contre 13,94. Le PCR OI au cours de la semaine a atteint un maximum de 1,58 et un minimum de 1,15 et a clôturé sur une base hebdomadaire à des niveaux de 1,15. Les options accumulées montrent que pour l’instant Nifty a un support solide à 17 200 suivi de 17 300 et 17 500 et une résistance à 17 500 niveaux suivis de 17 800 et 18 000.

Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée

Cette semaine, un ajout majeur à l’expiration mensuelle a été observé sur le front PUT avec 17 600 17 700 et 17 500 grèves ajoutant respectivement 16,03 lakh, 12,54 lakh et 15,92 lakh dans OI ; alors qu’il y avait un dénouement de 9,94 actions lakh a été témoin de 17 000 grèves. Cette semaine, un ajout majeur à l’expiration mensuelle a été observé sur le front CALL avec 17 600, 17 700 et 17 800 grèves ajoutant 6,87 lakh, 6,69 lakh et 7,51 lakh actions dans OI, respectivement; tandis que le déroulement a été observé dans 17 300 et 17 400 actions à hauteur de 5,08 lakh et 5,23 lakh respectivement.

Perspectives astucieuses de la banque

Bank Nifty a commencé la semaine sur une note plate et la dynamique d’achat pendant la majeure partie de la semaine l’a amenée à clôturer sur une note positive. Bank Nifty a clôturé à 37812 avec un gain de 1129 points sur une base hebdomadaire.

Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Bank Nifty se négocie dans la fourchette 38800-37000 avec un biais positif.

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice a formé une bougie haussière importante formant un haut-bas plus élevé par rapport à la session précédente, indiquant un biais positif. L’indice évolue dans une formation supérieure supérieure et inférieure supérieure sur le graphique hebdomadaire, indiquant une tendance haussière soutenue sur les graphiques à long terme. Le schéma graphique suggère que si Bank Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau 38100, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux 38500-38800. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 37000, il assisterait à une vente qui amènerait l’indice vers 36500-36200. Bank Nifty se négocie au-dessus des SMA de 20, 50 et 100 jours qui sont des moyennes mobiles importantes à court terme, indiquant un biais positif à court et moyen terme. Bank Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous nous attendons à ce que Bank Nifty se négocie dans la fourchette 38800-37000 avec un biais positif.

L’indicateur de force hebdomadaire RSI et l’oscillateur de dynamique Stochastique sont tous deux devenus positifs et sont au-dessus de leurs lignes de référence respectives indiquant un biais positif

Perspectives des dérivés de Bank Nifty

Les contrats à terme Bank Nifty ont clôturé à 37850,05 sur une note positive avec une baisse de -0,73 % de l’intérêt ouvert et des gains de prix de 2,93 % indiquant une couverture courte. L’activité des FII sur les contrats à terme sur indices était du côté des « achats » au cours de la semaine dernière. La position d’intérêt ouvert des FII dans les contrats à terme sur indices est à Rs 15864 augmentée de 962 crore et dans les contrats à terme sur actions, elle est à Rs 1 29 297 augmentée de 4 476 crore. Bank Nifty a un support solide à 37 000 ; comme 37.000 Put strike a une concentration élevée en OI suivie de 37.500 & 36.500 tandis que sur le front Call 38.000CE strike a une forte concentration OI indiquant un niveau de résistance élevé suivi de 38.500 & 39.000.

Secteurs et actions à court terme

Nous prévoyons que l’informatique, la chimie, les produits de grande consommation et les télécommunications pourraient montrer de la vigueur tandis que les secteurs de la pharmacie, de l’automobile et de l’électricité restent en mode de consolidation. Nous prévoyons que des actions comme Bharti Airtel, HCL Tech, Deepak Nitrite, Havells India, Voltas, Dabur India, Kotak Mahindra Bank, Hero MotoCorp, Polycab India, SBI Life Insurance Company peuvent montrer de la force à court terme.

(Rajesh Palviya, VP – Research (Head Technical & Derivatives), Axis Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

