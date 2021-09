Nifty, Bank Nifty consolide mais la structure globale reste positive ; qu’en est-il de ces stocks

Action spécifique aux actions pour soutenir le marché dans la conjoncture actuelle. (Photo : REUTERS)

Par Chandan Taparia

L’indice Nifty 50 s’est ouvert en positif hier et a dépassé son plus haut de la veille, mais a relativement évolué dans une fourchette étroite. Il est resté consolidant la majeure partie de la journée et a connu une légère faiblesse dans la dernière heure. Il a formé une bougie baissière de petite taille sur l’échelle quotidienne et s’est clôturé à plat, mais oscillait près des sommets de la session précédente. Maintenant, il doit continuer à se maintenir au-dessus des zones 17500, pour un mouvement haussier vers les zones 17650 et 17777 alors que le support est placé à 17350 et 17272 zones.

India VIX a chuté de 0,17%, passant de 16,52 à 16,49 niveaux. La poussée en Inde VIX au cours des dernières sessions a donné un swing volatil et maintenant il doit se refroidir en dessous de 14 zones pour continuer la position haussière sur le marché. Sur le front de l’option, le Put OI maximum est à 17000 suivi de 17500 strike tandis que le Call OI maximum est à 17500 suivi de 18000 strike. L’ écriture Marginal Call est vue à 17600 puis 17500 strike tandis que l’ écriture Put mineur est vue à 17300 puis 17250 strike . Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation plus large entre 17000 et 17800 zones, tandis qu’une fourchette de négociation immédiate entre 17300 et 17700 zones.

Nifty et Bank Nifty se consolident dans les zones supérieures mais la structure globale reste positive. Action spécifique aux actions pour soutenir le marché dans la conjoncture actuelle.

Bank Nifty doit détenir au-dessus de 37000

Bank Nifty a ouvert une ouverture positive hier mais n’a pas dépassé le plus haut de mardi et est restée faible toute la journée. Il continue de former des plus hauts plus bas des trois dernières sessions et a formé une bougie baissière à l’échelle quotidienne. Maintenant, il doit continuer à traverser et à se maintenir au-dessus de 37000 pour assister à un rebond vers les niveaux 37350 et 37800 tandis qu’à la baisse, un support majeur est observé à 36500 niveaux.

Pour Bank Nifty hebdomadaire, le Put OI maximum est à 37000 strike et le Call OI maximum est placé à 37000 strike. Nous avons vu l’écriture d’appels à 37000 et 38500 tandis que l’écriture de put est observée à 36500 avec un dénouement à 37200 grève.

À quoi faire attention

Sur le plan sectoriel, les guichets Media, Realty et IT ont tiré le marché tandis que la faiblesse a été observée dans les Banques Privées et une certaine baisse des prises de bénéfices dans les valeurs des Services Financiers.

Nous avons une position positive dans l’immobilier (DLF et Godrej Properties), les actions à thème ouvert (PVR, hôtels indiens), la consommation (Mcdowell Holdings, United Breweries), l’informatique (Tech, Hcl Technologies, Mindtree, LTI et LTTS), sélective Métal (Hindalco) selon les résultats de la réunion de la FED américaine. Attendez-vous à un mouvement vers de nouvelles zones hautes à vie dans l’indice Nifty si les résultats de la Fed américaine ne déçoivent pas la rue.

(Chandan Taparia est vice-président – ​​Dérivés sur actions et technique, courtage et distribution, Motilal Oswal Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.