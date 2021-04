Nifty, Bank Nifty pourrait approcher un fond; préfèrent BFSI et IT pour participer au pullback

Nifty 50 pourrait bientôt voir un recul.

Par Dharmesh Shah

Les indices boursiers ont conclu la semaine dernière tronquée sur une note modérée au milieu d’une volatilité élevée due à la montée en flèche de la vague 2 de Covid-19 à travers l’Inde. Le Nifty a terminé la semaine à 14341, en baisse de 1,8%. Le marché dans son ensemble a relativement surperformé, la Nifty midcap ayant perdu 1% tandis que les petites capitalisations sont restées stables. Sur le plan sectoriel, la pharma et le métal sont restés aberrants tandis que la consommation, l’informatique et l’infra ont sous-performé.

Malgré l’anxiété entourant la flambée des cas de COVID-19 à travers l’Inde, l’indice a réussi à maintenir le seuil de soutien clé de 14200 à plusieurs reprises au cours des six dernières semaines, alors que la demande d’achat élevée émergeait aux environs de 100 jours de l’EMA placée à 14170. En conséquence , l’indice hebdomadaire d’action des prix a formé une bougie de vague élevée, indiquant une volatilité élevée à la base de support clé de 14200.

À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice se résorbe à la hausse et se dirige progressivement vers la bande supérieure du canal baissier placé à 14800 dans les mois à venir. Notre thèse constructive sur le marché repose sur les constats suivants:

Depuis mars 2020, Nifty et BankNifty ont un rythme maintenu de ne pas corriger plus de 9% et 20% respectivement. Alors que les deux indices approchent de la maturité de correction en termes de prix, nous nous attendons à ce que BankNifty pousse Nifty à la hausse, les financières ayant une pondération de 38% dans Nifty. Au cours des deux dernières semaines, l’indice a formé une base dans la bande inférieure du chenal descendant. Nous nous attendons à ce que l’indice se résolve plus haut et se dirige vers la bande supérieure du canal placée à 14800.

Sur le plan sectoriel, nous préférons que les secteurs de la BFSI, de l’informatique et de la consommation participent au repli compte tenu de leur configuration risque-récompense favorable.

Sur le front des actions, parmi les grandes capitalisations, nous aimons TCS, Axis Bank, HDFC, Bajaj Finserv, Tata Steel tandis qu’Astral Poly, Polycab, Graphite, Jindal steel & Power, Thermax, Sequent Scientific, Indoco Remides, InfoEdge, devraient surperformer dans l’espace midcap.

Les indices boursiers plus larges ont fait preuve de résilience en formant une base plus élevée au-dessus de 50 jours EMA, qui a lieu depuis juin 2020. Le point clé à souligner est que les indices Nifty midcap et small cap ont maintenu le rythme de ne pas corriger plus que la moyenne 10%, depuis mars 2020, indiquant une structure de prix robuste. Actuellement, les deux indices ont corrigé 8% de leur sommet de 52 semaines. Nous nous attendons à ce que les deux indices maintiennent leur rythme de non correction de plus de 10% et accélèrent progressivement leur surperformance relative par rapport à l’indice de référence. Par conséquent, le creux devrait être utilisé comme une opportunité d’achat supplémentaire.

Structurellement, le support clé est placé à 14200. Seule la brèche en dessous de 14200 conduirait à une correction étendue vers la zone de support fort de 13900-13800, car il s’agit d’une confluence de:

a) retracement de 80% du rallye de février (13596-15432), à 13963b) correction de 10% par rapport aux sommets de la vie (15432) mesure environ 13900

Perspectives de Bank Nifty

Bank Nifty, sur la période hebdomadaire, a formé une bougie haussière avec des ombres dans les deux sens soulignant la volatilité intraweek. L’indice, malgré l’écart de lundi vers le bas, a réussi à se maintenir près du plus bas de la semaine dernière (30500) et a progressivement récupéré toute sa baisse intraweek pour clôturer légèrement plus bas, soulignant la demande d’achat à des niveaux inférieurs au milieu d’un placement survendu du stochastique hebdomadaire.

À l’avenir, nous réitérons notre point de vue selon lequel les inconvénients sont limités dans l’indice bancaire et nous nous attendons à ce qu’il finisse par se diriger vers 34000 niveaux dans le mois à venir car c’est la confluence du retracement de 50% de l’ensemble de la baisse (37708-30405) et de la mesure implication de la fourchette de consolidation des deux dernières semaines (32325-30405). Par conséquent, on devrait accumuler des actions bancaires de qualité dans la gamme de 30500-31200 pour monter la prochaine hausse attendue.

Le point clé à souligner est que depuis le bas de mars 2020, l’indice a maintenu un rythme de non correction de plus de 20%. Dans le scénario actuel, l’indice forme une base plus élevée après avoir corrigé 19% du sommet historique (37708). Bank Nifty au cours des deux dernières semaines a rebondi trois fois après avoir testé la zone de support de 30500. Par conséquent, l’indice est sur le point de bénéficier d’un support crucial et offre une configuration risque-récompense favorable.

La baisse corrective des 10 dernières semaines a conduit à la stochastique hebdomadaire placée près du territoire de survente avec une lecture de 22 indiquant un retrait imminent dans les semaines à venir.

(Dharmesh Shah est le chef – technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré par SEBI et ayant le numéro d’enregistrement. INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec ne détiennent pas la propriété réelle / effective de 1% ou plus des titres de la société en question, à la fin du 22/04/2021 ou n’ont aucun autre intérêt financier et n’ont pas avoir un conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés peuvent avoir reçu une compensation pour des services de banque d’affaires / courtage de la part des sociétés concernées mentionnées comme clients au cours des 12 mois précédents.

