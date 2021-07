Nifty, Bank Nifty termine le jour d’expiration hebdomadaire des F&O en rouge ; vérifier le support clé, les niveaux de résistance

Nifty a continué d’afficher un mouvement saccadé avec un biais négatif et il n’y a toujours aucune preuve d’un rebond haussier émergeant des plus bas, a déclaré un analyste. Image : .

Nifty 50 et Bank Nifty ont terminé l’expiration des options hebdomadaires en rouge jeudi. Nifty 50 a abandonné 15 700 à la clôture tandis que Bank Nifty a terminé à 34 684 niveaux. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, s’est refroidi de 1,57 % pour s’établir à 12,84. Une multitude de facteurs tels que l’augmentation des nouvelles variantes Delta et Delta plus des cas COVID-19, des données économiques faibles et des indices asiatiques faibles ont ébranlé le sentiment du marché. L’indice à 30 actions BSE Sensex a terminé faible à 52 318,60, principalement en raison des pertes d’Infosys, de HDFC Bank, de Reliance Industries Ltd (RIL) et de Housing Development Finance Corporation (HDFC). Sur le marché au sens large, l’indice des petites capitalisations a surperformé les indices boursiers, augmentant de 0,32 % ou 80,42 points.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a clôturé une journée à 15680 avec une petite perte et a formé une bougie baissière pour la quatrième session consécutive. L’indice a de nouveau atteint sa zone de bonne demande de la zone 15650-15600 d’où nous avons déjà assisté à un bon mouvement par rapport à ce niveau. nous pouvons voir un bon mouvement dans l’index.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

La vente a été déclenchée sur le marché intérieur car les investisseurs sont restés prudents face à l’augmentation des cas de covid, en particulier en Asie. Malgré l’assouplissement des restrictions, les données PMI manufacturières pour juin se sont contractées à 48,1 contre 50,8 le mois précédent. Cependant, la baisse du taux d’infection domestique et les progrès de la vaccination ont rassuré le marché. Les chiffres positifs des ventes d’automobiles pour juin ont aidé le secteur à se négocier en territoire positif.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities

Nifty a glissé dans la faiblesse en début de séance. Il s’est ensuite transformé en une action liée à la plage qui s’est poursuivie pendant toute la session. L’écart ouvrant à la hausse a été complètement comblé. Une bougie négative raisonnable s’est formée, qui s’est placée au support crucial de l’EMA à 20 jours sur le graphique journalier autour de 15680 niveaux. Nous observons également une formation chevauchant des bougies négatives au cours des trois dernières sessions, ce qui indique une action liée au range et une opportunité de vente à la hausse sur le marché. Normalement, la formation de tels modèles pourrait éventuellement entraîner une cassure à la hausse. Pour l’instant, il n’y a aucun signe précurseur d’un rebond haussier par rapport aux plus bas. Nifty a continué à montrer un mouvement saccadé avec un biais négatif et il n’y a toujours aucune preuve d’un rebond haussier émergeant des plus bas. Nifty est actuellement placé au niveau du support de cluster important de 15650 niveaux et un passage en dessous de cette zone pourrait entraîner une chute à 15500 niveaux.

Mohit Nigam, chef, PMS, Hem Securities

Les marchés ont clôturé la journée de bourse avec un léger bénéfice enregistré comme les autres jours de la semaine. NIFTY 50 a clôturé à 15 680 en baisse de 0,26 % et Sensex a clôturé à 52 318,60 en baisse de 0,31 %. Les chiffres des ventes d’automobiles pour le mois de juin sont sortis, avec Maruti Suzuki, Tata Motors et M&M montrant tous un bond des ventes par rapport au mois de mai 2021. La réservation de bénéfices répétitive sur toutes les séances de bourse de la semaine signale que les taureaux ne viennent pas fort. Bien qu’avec les notes positives sur le marché, nous pensons toujours que la poursuite du rallye est intacte. Nifty se rapproche du support des 15 600 et prendra un nouveau support à ces niveaux pour atteindre de nouveaux sommets au cours des prochaines séances de bourse.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.