Nifty, Bank Perspectives intéressantes : le manque d’achats de suivi peut frapper D-Street ; vérifier les stocks à surveiller

Par Vishal Wagh

Nifty a fait une percée et a atteint un nouveau sommet historique, mais il n’a pas obtenu de suivi, de même, les marchés mondiaux sont également confrontés à une résistance à des sommets historiques. Vendredi, les marchés américains ont clôturé dans le rouge avec des baisses d’environ 0,80% dans tous les principaux indices. Le brut s’est installé à la baisse pour la semaine. L’USDINR se maintient au-dessus de 74,50 tandis que les indices dollar ont clôturé fortement à 92,72.

Sur une base hebdomadaire, Nifty a clôturé à un niveau record. Il s’agit de la sixième semaine de consolidation pour le Nifty dans la fourchette du niveau 15550-15950. Pendant ce temps, au quotidien, Nifty a réussi à conquérir un récent sommet, mais le manque d’achats de suivi le ramène dans la fourchette. Jusqu’à ce que cette gamme soit en place, aucun mouvement majeur n’est attendu de Nifty.

Banque astucieuse

L’indice Bank Nifty a également montré une évolution prometteuse, mais le manque de suivi des taureaux l’a maintenu en dessous de 36 000. Bien que, par rapport à Nifty, le Bank Nifty ait une formation plus élevée plus élevée plus élevée plus faible, ce qui est une indication haussière. Du côté supérieur, 36600 sera la zone de résistance alors que le support est placé à 34500 niveaux.

L’indice de volatilité est de plus en plus bas à chaque séance de bourse qui passe, indiquant un mouvement latéral à positif pour les marchés intérieurs dans les prochains jours. Une nouvelle contraction de la volatilité peut être observée.

Indice du dollar (92,72)

L’indice du dollar s’est formé et s’est formé à un double creux aux niveaux de 89,20 et il se renforce maintenant. La prochaine cible sera la zone 93,60-93,80. Toute cassure au-dessus de 93,80 ouvrira des portes pour les niveaux 98-100. Il montre une très forte hausse en USD.

L’USDINR a conquis la barrière de 74,40, il a atteint un sommet de 74,90 juste en dessous de la zone d’approvisionnement hebdomadaire de 74,91-75,62 et a clôturé juste au-dessus de 74,40. Donc, en bref, il a donné une cassure et testé les niveaux de cassure en retour. Dans le même temps, une résistance sera observée entre 74,91 et 75,62. Cela montre que la monnaie indienne peut se déprécier si les niveaux de 74,91 sont cassés. Il y aura une lutte acharnée entre les vendeurs et les acheteurs jusqu’à ce que 75,62 soient conquis.

Brut WTI

Le brut s’est refroidi par rapport aux niveaux plus élevés de 76,98 $, montrant une forte dynamique avec la formation plus élevée plus élevée plus basse en place. La différence entre les moyennes mobiles à court terme et à long terme s’élargit. Sur une base hebdomadaire, la zone d’offre de 73 à 76,50 $ avait été remplie, mais l’offre à des niveaux plus élevés a dépassé la demande et les prix font face à une résistance juste au-dessus de la zone d’offre. Dans le cas d’une baisse au-dessus de 76,91 $, l’équilibre peut se déplacer vers le haut et la prochaine cible sera une zone d’approvisionnement mensuelle de 95 $ à 98 $. D’un autre côté, toute pénétration en dessous de 69 ouvrira la porte à une nouvelle correction et le prix peut évoluer vers 56 $. En bref, la volatilité du brut pourrait se poursuivre.

Acheter Larsen & Toubro

L&T a donné la plus forte cassure à un niveau record et se maintient bien au-dessus. La différence entre 20 ema et 50 ema s’agrandit. La pente des deux ema est fortement ascendante. Cela indique une forte hausse du titre si des indices de base plus larges parviennent à maintenir les niveaux actuels. Comme il s’est déplacé en territoire inconnu, toute cible sur la face supérieure est possible. Mais à la baisse, on devrait maintenir le stop loss en dessous de 1470 niveaux pour un objectif probable à la hausse de 1900-2200 au cours des six prochains mois. Pour les traders à très court terme, la stratégie devrait être d’acheter à la baisse.

Vendre des moteurs Eicher

L’Eichermotors a donné des ventilations de la ligne de tendance en pente ascendante à 2711 et un suivi décent a été observé après cela. Le RSI(12) est passé en dessous de 40 niveaux. Le script a pénétré 50 EMA. La formation graphique est plus bas bas bas haut sur une base quotidienne. Tous ces éléments montrent une baisse ouverte dans le stock et les niveaux pivots de 2450 peuvent être un test bientôt. Le stop loss devrait être supérieur à 2720 niveaux.

(Vishal Wagh est le responsable de la recherche chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

