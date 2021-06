Nifty chute à 118 pts, Bank Nifty à 443 pts par rapport aux plus hauts du jour ; vérifier le support, les niveaux de résistance pour le commerce de jeudi

Nifty n’a de nouveau pas franchi le niveau des 15900 et a enregistré des bénéfices à partir d’un niveau plus élevé, mais Nifty a clôturé près de son niveau de support important de 15700, a déclaré un analyste.

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé le dernier jour du premier semestre de l’année civile 2021 (S1-CY21) en territoire négatif. Le Sensex à 30 actions a perdu 67 points pour terminer à 52 483, et Nifty 50 s’est établi faible à 15 721, un jour avant l’expiration des options hebdomadaires. Les poids lourds des indices tels que ICICI Bank, Housing Development Finance Corporation (HDFC), HUL et L&T, entre autres, ont le plus contribué à la perte des indices mercredi. Sur les marchés plus larges, les petites capitalisations ont surperformé les indices boursiers. L’indice S&P BSE Smallcap a ajouté 0,56% ou 139,48 points pour terminer à 25 232, tandis que l’indice BSE Midcap a terminé de plat à négatif à 22 535,95. L’indice de volatilité de l’Inde (VIX), ou indice de la peur, a gagné 0,32 % pour s’établir à 13,05.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Nous n’avons pas pu dépasser la plage aujourd’hui, 15900 continue d’être un obstacle majeur pour le Nifty. Si nous pouvons franchir cela, nous nous dirigerons vers 16100. D’ici là nous vacillerons entre 15400 et 15900 sur le dos de volumes ternes. 15400 est un bon support pour les marchés et jusqu’à ce que nous ne manquions pas de respect à cela sur une base de clôture, la tendance macro continue de rester haussière.

Rajesh Palviya, vice-président, Recherche (responsable technique et dérivés), Axis Securities

Nifty n’a de nouveau pas franchi le niveau des 15900 et a enregistré des bénéfices à partir d’un niveau plus élevé, mais Nifty a clôturé près de son important niveau de support de 15700. Banknifty n’a pas réussi à maintenir sa zone de support importante de 35000, Bank Nifty a formé une bougie baissière sur le graphique journalier. Banknifty forme une formation plus basse haute basse depuis les trois dernières séances de bourse, ce qui indique une faiblesse soutenue. Si Bank Nifty passe en dessous de 34700, il pourrait voir plus d’action de déroulement qui pourrait la faire baisser vers le niveau 34500-34300, cependant, si Bank Nifty parvient à franchir au-dessus de 35200 Ensuite, nous pourrions voir une forte hausse vers 35600-35700 à court terme.

Swastik AK Nigam, PDG et fondateur, Winvesta

Juin a été un mois de consolidation pour les actions indiennes, le Nifty 50 gagnant un peu moins de 1% ce mois-ci. Comme cela a été la tendance au cours des derniers jours, les marchés ont continué à subir une pression vendeuse à des niveaux plus élevés. Cette tendance pourrait persister car la plupart des nouvelles positives sont intégrées. Pour la séance de demain, l’accent sera mis sur les données de ventes automobiles pour juin ainsi que sur les macros sous la forme du PMI manufacturier. Le véritable déclencheur pour les marchés sera les bénéfices du trimestre avril-juin qui démarre à la mi-juillet.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

Les marchés ont réduit tous leurs gains intrajournaliers et ont terminé en négatif un jour avant l’expiration des options hebdomadaires. La session a vu l’écriture d’appels élevés sur 15750 et 15900 grèves. ajout maximum de Call OI pendant la journée. Cependant, sur une base de clôture, la grève de 15900 continue de détenir le maximum d’appels OI à partir de maintenant. Cela signifie qu’il est peu probable que NIFTY dépasse ce point, même s’il tente un rallye de retrait. Du côté inférieur, alors que 15650 put ont vu l’ajout le plus élevé de PUT OI, le PUT OI maximum s’élève à 15500. Cela signifie que le NIFTY est peu susceptible de glisser en dessous de ce point. NIFTY connaîtra probablement une journée de tendance avec des hausses qui resteront plafonnées à la zone 15800-15850 à moins qu’un changement tactique de l’OI ne se produise.

