Nifty clocks record de clôture pour la troisième session consécutive; devrait bientôt atteindre 15900

De nouvelles évasions, de nouveaux sommets et une nouvelle clôture ont été observés lors de la séance d’aujourd’hui alors que l’indice a réussi à clôturer une journée à 15575 avec des gains de près de 1%. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en hausse lundi, menés par un achat sain de poids lourds de l’indice tels que RIL, ICICI Bank, Bharti Airtel et HDFC Bank. Le Sensex à 30 actions a atteint un sommet de plus de 3 mois et a terminé à 51 937. Au cours de la journée, l’indice a zoomé de 590 points et a atteint un sommet de 52 013. Nifty 50 a enregistré un pic record de 15 606 lors de la session intra-journalière. Il a cependant réduit certains gains et s’est établi à 15 582,80. L’ampleur du marché était positive, car 1 744 actions ont progressé tandis que 1 492 ont baissé. Au total, 191 actions sont restées inchangées. L’ensemble du marché a également été positif. L’indice S&P BSE Midcap a gagné 0,45% ou 96 points pour terminer à 21 758, tandis que l’indice S&P BSE Smallcap a terminé à 23 474, en hausse de 0,5% ou 117 points.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities

Les indices boursiers indiens de référence ont poursuivi leur tendance haussière le 31 mai, Nifty atteignant un nouveau record avant les données du PIB du quatrième trimestre qui devraient être publiées ce soir. Nifty a ouvert plus bas et a atteint un plus bas intra-journalier à 09h30. À partir de là, il a commencé à augmenter, faisant des sommets plus hauts, des fonds plus élevés et a terminé la journée presque au plus haut intra-journalier. En clôture, le Nifty était en hausse de 147,10 points ou 0,95% à 15582,80. Nifty a augmenté pour la septième session consécutive, atteignant et clôturant à de nouveaux records. Il a clôturé le mois de mai avec un gain de 6,5% correspondant presque aux gains de février. La contribution à cette hausse a été généralisée au 31 mai. Le ratio global de baisse de l’avance a également été légèrement positif. 15635 est la prochaine résistance pour le Nifty tandis que 15470 est le support.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Nous avons atteint avec succès l’objectif de 15600 et l’indice est prêt à approcher son prochain objectif de 15900. Il pourrait y avoir une pause ou des périodes de prise de bénéfices dans l’intervalle, mais cela devrait être utilisé pour accumuler des positions longues pour des objectifs plus élevés. Tant que le marché clôture au-dessus du niveau 15300, la tendance reste haussière et les opportunités d’achat sur les corrections devraient être maximisées.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Les marchés européens clôturant à des niveaux record, nous avons eu une forte ouverture aujourd’hui et les Bulls ont accéléré l’accélération pendant les échanges menés par le secteur du pétrole et du gaz alors que le poids lourd Reliance a volé la vedette, aidant les indices à augmenter un pourcentage de gain. Le ratio des bénéfices des entreprises au PIB, au plus haut de la dernière décennie, a contribué à la reprise. Les marchés plus larges ont fait preuve de dynamisme avec des segments comme NBFC, Metal Stocks & Pathology Labs témoignant de l’intérêt des investisseurs.

