Nifty continuera à s’échanger faiblement en dessous de 17350, Bank Nifty doit regagner 37000 pour une hausse

India VIX a augmenté de 1,58 %, passant de 16,95 à 17,21. La volatilité a atteint sa fourchette supérieure et doit se refroidir à 15-14 zones pour retrouver la stabilité du marché.

Par Shivangi Sarda

L’indice Nifty 50 a ouvert ses portes à plat mercredi, mais n’a pas dépassé les 17350 zones et a dérivé vers les 17200 zones au cours de la dernière heure de la session. Il a montré des signes de douceur car il n’a pas pu dépasser son obstacle clé de 17350 niveaux et a finalement clôturé avec des pertes d’environ 100 points. Il a formé une bougie baissière sur une échelle quotidienne et a clôturé en dessous de ses 100 SMA.

India VIX a augmenté de 1,58 %, passant de 16,95 à 17,21. La volatilité a atteint sa fourchette supérieure et doit se refroidir à 15-14 zones pour retrouver la stabilité du marché. Sur le front des options, le Call OI maximum est à 18000 puis 17500 strike tandis que le Put OI maximum est à 17000 puis 16000 strike. L’écriture d’appel est vue à 17600 puis 17200 strike tandis que le déroulement mineur du Put est vu à 17300 puis 17400 strike. Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation plus large entre 17000 et 17500 zones.

Bank Nifty a ouvert positivement et est restée relativement résistante au milieu de la faiblesse du marché dans son ensemble. Il a formé une bougie baissière de petite taille sur le cadre quotidien et a clôturé avec des pertes d’environ 100 points. Pour Bank Nifty hebdomadaire, le Put OI maximum est à 36 500 strike et le Call OI maximum est placé à 37 000 strike. Nous avons vu une écriture d’appel importante dans 37000 grève tandis que l’écriture de put est observée à 36000 grève. Maintenant, il doit traverser et se maintenir au-dessus de 37000 pour un mouvement haussier vers les zones 37250 et 37500 alors qu’à la baisse, le support peut être vu à 36500 et 36250 zones.

Sur le plan sectoriel, tous les secteurs à l’exception de l’espace automobile se sont échangés en territoire négatif, parmi lesquels les secteurs de l’immobilier, de la banque PSU, des médias et des métaux ont montré le plus de faiblesse sur le marché.

Parmi les actions, une position positive a été observée PIIND, Sun Pharmaceuticals, Torrent Power, Maruti Suzuki India, Larsen & Toubro, Pidilitind, UBL, Berger Paint et Asian Paints tandis que la faiblesse de Godrej Properties, M&MFin, Bajfinance, Glenmark, Bajajfinserv, Cumminsind, PVR, Bank Baroda, Cholafin, ICICI GI, Srtransfin, Can Bank, STAR, Jublfood, Federal Bank, ITC et ONGC. Maintenant, jusqu’à ce que Nifty reste en dessous de 17350, une faiblesse pourrait être observée vers les zones 17100 et 17000 alors qu’un obstacle majeur existe à 17500 zones.

(Shivangi Sarda est analyste quantitatif, Dérivés et recherche technique, Motilal Oswal Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.