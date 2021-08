Nifty dépasse les 16 100, Sensex au-dessus de 53 800 alors que les taureaux prennent les choses en main; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Nifty a finalement réussi aujourd’hui à briser sa consolidation de deux mois pour toucher le niveau le plus attendu de 16k

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé mardi à un sommet de clôture record, soutenu par de solides achats de produits de grande consommation et d’actions financières. La capitalisation boursière des sociétés cotées à l’ESB a atteint un niveau record de Rs 240 lakh crore. BSE Sensex a terminé à un nouveau record de clôture de 53 823,36, en hausse de 872,73 points ou 1,65%. Nifty 50 a terminé 242 points ou 1,52 pour cent de plus à la clôture record de 16 126,65. Au cours des transactions intrajournalières, Sensex a atteint un niveau record de 53 888 et Nifty 16 146,90. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, a bondi de 7,36 % pour s’établir à 13,75. Le marché au sens large a sous-performé les indices de référence du marché des actions, même après avoir atteint des niveaux records au cours de la journée.

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’indice a finalement donné une cassure de 16 000 niveaux phycologiques et une clôture au-dessus du même niveau suggère un mouvement haussier dans la journée à venir. De plus, l’indice a donné une cassure au-dessus de la bande supérieure de Bollinger, ce qui signifie une force pour la prochaine session. L’indicateur de dynamique MACD a également montré un croisement positif sur la période quotidienne, ce qui suggère un rallye à la hausse dans le compteur. Sur un graphique journalier, l’indice a formé une bougie haussière de Marabozu, ce qui ajoute de la force au compteur. À l’heure actuelle, le support astucieux s’est déplacé au niveau de 15800 tandis que la résistance se situe à 16150 niveaux.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Les données économiques progressives indiquent un fort rebond après l’impact de la deuxième vague. Toutes les principales données nationales telles que l’indice PMI, la collecte de la TPS, les bénéfices des entreprises, les données sur les exportations, etc. favorisent une forte reprise. Cela a ajouté l’euphorie sur le marché intérieur atteignant de nouveaux sommets ainsi qu’un contexte de baisse du risque mondial après les annonces de politique monétaire et budgétaire accommodantes. Une politique monétaire similaire est attendue de la réunion en cours de la RBI.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities

Nifty a balayé les 16 000 niveaux facilement et a clôturé plus haut. Cependant, les volumes et le rapport AD (égal un tel jour) ne donnent pas de signaux de confirmation. Cependant, la dynamique est en faveur. L’espoir que l’Inde bénéficiera des récents problèmes rencontrés par la Chine maintient les sentiments optimistes. Alors que les valorisations semblent élevées, il ne sert à rien d’anticiper un sommet, mais plutôt d’attendre des signes de changement de tendance à moyen terme.

Sneha Poddar, vice-présidente adjointe – Recherche, courtage et distribution, Motilal Oswal Financial Services

Nifty a finalement réussi aujourd’hui à casser sa consolidation de deux mois pour toucher le niveau le plus attendu de 16k. Il avait fait preuve d’une forte résilience depuis début juin et évoluait dans une fourchette très étroite malgré de faibles indices mondiaux et a finalement réussi à bondir vers la zone 16000. Ce qui a vraiment soutenu le marché, c’est le rapport sur les résultats 1QFY22 qui a commencé sur une note très saine malgré l’impact de Covid 2.0. Cela a aidé le marché à traverser en grande partie les vents contraires d’une éventuelle troisième vague de COVID, l’inflation induite par les matières premières et la volatilité autour du discours sur le tapering de la Fed américaine. Les dommages causés par la deuxième vague de COVID et les blocages qui en ont résulté en avril’21/mai’21 ont été bien inférieurs à ceux du blocage national du 1QFY21. Les commentaires de la direction à tous les niveaux suggèrent une amélioration de l’environnement de la demande après le 21 juin, entraînée par l’assouplissement des restrictions, une baisse des cas actifs de COVID-19 et une reprise des vaccinations. Nous estimons que les bénéfices des entreprises continueront de se redresser, à mesure que l’économie sous-jacente s’ouvre, avec des tendances de vaccination progressivement plus élevées, offrant ainsi de nombreuses opportunités ascendantes.

Ronak Gala, gestionnaire de fonds, AlphaQuest par tarrakki

Les marchés atteignant des sommets sans précédent sont une combinaison de divers facteurs, notamment la liquidité mondiale, des performances opérationnelles décentes dans plusieurs secteurs et divers programmes de soutien gouvernementaux. Cependant, il ne faut pas se laisser emporter par le dynamisme des marchés car certains signes de stress sont également visibles. Les plus notables d’entre eux sont les provisions élevées effectuées par la plupart des banques au cours du premier trimestre de l’exercice 22. Une stratégie sensée consiste donc à se concentrer sur les segments des marchés qui font face à de véritables vents arrière et qui sont toujours disponibles à des prix raisonnables.

