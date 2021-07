Nifty devrait atteindre 16 100 dans les semaines à venir, Bank Nifty pourrait atteindre 36 200 ; Maruti, Axis Bank, Tata Steel en bref

Sur une période plus courte, l’indice Bank Nifty a connu un léger retracement car il n’a retracé que 50% de son rallye de mai. Image : .

Par Dharmesh Shah

Les indices de marché plus larges ont surperformé l’indice de référence la semaine dernière en gagnant plus de 1,2%, chacun et a atteint un nouveau sommet historique, tandis que les indices de référence en actions ont oscillé à quelques pas des sommets de tous les temps alors qu’un mouvement terne prévalait au cours d’une deuxième semaine consécutive. L’indice s’est stabilisé sur une note plate alors que Nifty a baissé de 0,2% pour terminer la semaine à 15690. Au niveau sectoriel, les financières, les métaux et l’immobilier ont surperformé tandis que les pertes dans l’automobile, l’informatique et la pharma ont plafonné les gains.

Perspectives techniques astucieuses

– L’indice de référence des actions a commencé la semaine sur une note positive, mais n’a pas réussi à se maintenir au-dessus de la bande supérieure de consolidation (15900) pour la quatrième fois depuis juin 2021. En conséquence, l’action hebdomadaire des prix a formé une bougie baissière principalement confinée dans la fourchette de négociation de la semaine dernière ( 15915-15635), indiquant reniflard prolongé. L’absence de retracement plus rapide de chaque côté signifie une consolidation prolongée (15900-15500) au milieu d’une action spécifique aux actions.

– Le Nifty approche de la maturité de la correction prix/temps, la correction peu profonde des prix ainsi qu’une consolidation temporelle prolongée signifient une formation de base solide à 15500. La volatilité actuelle indique qu’une pause de quelques semaines ne peut être exclue, mais nous nous attendons à ce que Nifty finisse par résoudre après quatre semaines de consolidation de (15500-15900) et se diriger vers notre objectif de 16100 dans les semaines à venir. Le point clé à souligner est que pendant la consolidation en cours, l’indice a retracé son rallye de mai de seulement 38%, indiquant un retracement peu profond. En termes de temps, l’indice n’a pas corrigé pendant plus de trois semaines consécutives depuis avril 2020. Dans le scénario actuel, l’indice a déjà corrigé au cours des deux dernières semaines. Ainsi, nous nous attendons à ce qu’il maintienne le même rythme en arrêtant la phase corrective en cours dans les semaines à venir.

– La formation de plus bas plus élevés qui ont suivi au cours de la consolidation en cours (15900-15500) a montré une demande d’achat sur une base de support élevée. Par conséquent, les baisses devraient être capitalisées en tant qu’opportunité d’achat supplémentaire alors que nous entrons dans la saison des bénéfices du premier trimestre de l’exercice 22.

– Nous restons positifs sur l’informatique, le BFSI, les métaux, l’automobile et l’infrastructure en tant que secteurs clés surperformant à l’avenir

– Nos grandes capitalisations préférées sont Infosys, Bajaj Finserv, Axis Bank, Tata Steel, Ambuja Cements et Maruti Suzuki tandis que, dans les midcaps, nous aimons Indoco Remedies, L&T Infotech, Dhampur Sugar, Jindal Stainless, Just dial, Siyaram Silk Mills, Minda Industries, Propriétés de Godrej et CCN.

– Les indices de marché plus larges ont relativement surperformé l’indice de référence, les moyennes et petites capitalisations Nifty ayant atteint un nouveau sommet historique. Nous pensons que les indices de marché plus larges ont formé une base plus élevée qui a préparé le terrain pour la prochaine étape du mouvement haussier. Nous prévoyons que le marché au sens large subira sa surperformance relative dans les semaines à venir

– Structurellement, nous pensons que la consolidation des cinq dernières semaines a aidé l’indice à former une base plus élevée dans la zone 15600-15500, que nous ne nous attendons pas à franchir car elle est à la confluence de :

une. Retracement de 61,8% du rallye des quatre dernières semaines (15145-15915), à 15440

b. 10 semaines EMA placé à 15478

c. Plus bas de juin 2021 placé à 15450

Perspectives astucieuses de la banque

– L’indice a commencé la semaine sur une note positive, mais la réservation de bénéfices dans la bande supérieure des cinq dernières semaines (35800-340000) a vu l’indice abandonner la plupart de ses gains hebdomadaires et clôturer légèrement en hausse de 0,8%. L’action des prix hebdomadaire a entraîné une petite bougie haussière avec une longue ombre supérieure tout en maintenant des hauts-bas plus élevés indiquant une consolidation prolongée

– Pour aller de l’avant, nous maintenons notre attitude positive ; cependant, une pause de quelques semaines n’est pas à exclure. Nous vous conseillons de capitaliser sur cette pause en tant qu’opportunité d’achat supplémentaire pour atteindre les niveaux 36200 dans les semaines à venir, car il s’agit du retracement à 80% de la baisse de février à avril 2021 (37708-30405)

– Sur une période plus courte, l’indice a connu un retracement peu profond car il n’a retracé que 50% de son rallye de mai (32115-35810) au cours des cinq dernières semaines.

– L’observation clé est que l’action des prix s’est contractée au cours des dernières séances, ce qui suggère que la rupture de cette consolidation approche. Nous prévoyons une cassure de l’indice à la hausse compte tenu d’un retracement peu profond et d’une structure de prix robuste

– La formation d’un haut-bas plus élevé dans le délai hebdomadaire nous donne confiance pour réviser la base de support à la hausse vers 34200-34500 étant la confluence des observations techniques suivantes :

une. Le retracement à 80% du récent mouvement haussier (33908-35811) placé à 34290 niveaux

b. La valeur de la ligne de demande croissante rejoignant les principaux creux depuis mai 2020 se situe autour de 34550

c. L’EMA en hausse à 50 jours est également placée à 34580 niveaux

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

