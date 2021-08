Nifty devrait atteindre 17 000 dans la série de septembre; atteint son plus haut niveau en 7 mois en août ; IT, PSU Les banques peuvent se rallier

Bank Nifty a poursuivi sa sous-performance pour la troisième série consécutive où elle a terminé la série d’août avec des gains de 2,67 %.

Par Nandish Shah

Dans la série d’août, Nifty est sorti de la fourchette de négociation des deux dernières séries (notre vue haussière justifiée) pour terminer la série avec un gain de 5,44% pour clôturer à un plus haut historique. Il s’agit du gain de série à série le plus élevé depuis la série de février 2021.

Alors que le Nifty a clôturé à un niveau record, nous avons vu le premier signe de détérioration de l’ampleur du marché. Sur 162 actions F&O, 78 ont terminé positivement avec un gain moyen de 7% tandis que 84 actions ont terminé la série d’août dans le rouge avec une perte moyenne de 8%. Bank Nifty a poursuivi sa sous-performance pour la troisième série consécutive où elle a terminé la série d’août avec des gains de 2,67 %.

Dans le Nifty, nous avons assisté à un roulement plus élevé de 84 % par rapport au roulement moyen des trois dernières séries de 82 %. Nous commençons la série de septembre avec le Nifty future OI de 1,31 crore d’actions contre 0,95 crore lors de la dernière série. Il s’agit de l’OI le plus élevé au début de la série depuis février 2020 (où la vente de covid a commencé). Bien que cette augmentation de 38% du Nifty Future OI avec une augmentation de 5,44% du Nifty au cours de la série d’août indique une longue accumulation, la possibilité d’une volatilité plus élevée ne doit pas être exclue compte tenu de l’intérêt ouvert significativement plus élevé dans les Nifty Futures.

En revanche, dans le Bank Nifty, nous avons assisté à un rollover inférieur de 79% contre 81% dans la dernière série. Bank Nifty Futures OI s’élève à 15,25 parts lakh contre 20,22 parts lakh la dernière série. Cette baisse de 25% de l’Open Interest avec une hausse de 2,7% au cours de la série d’août indique une couverture courte.

Le ratio long/court des FII dans les contrats à terme sur indice s’est amélioré à 1,86 le jour de l’expiration contre 1,78. Ce ratio de près de deux suggère qu’ils sont nets longs (près de 50000 contrats).

Nous avons constaté un rollover inférieur de 89 % dans le segment des contrats à terme sur actions, contre un rollover moyen des trois dernières séries de 91 %. Nous commençons la série de septembre avec des contrats à terme sur actions Intérêt ouvert de 423 actions crore contre 437 actions Cr auquel nous avions commencé la série d’août.

Bien que Nifty clôture à son plus haut niveau historique, l’intérêt ouvert à terme sur actions est inférieur de 3% à celui de la dernière série et de 20% inférieur au plus haut historique de l’intérêt ouvert de 523 crs observé en février 2018. Cette ouverture inférieure malgré les marchés est à Un niveau record indique que les marchés ne sont pas lourds en termes de positions, ce qui est de bon augure pour les marchés.

Perspectives intéressantes pour la série de septembre

Restez haussier et utilisez n’importe quelle correction pour accumuler des positions longues

Pour résumer, le long rollover dans les Nifty Futures, le ratio long/short FIIS Index Future supérieur à un dans les contrats à terme sur indice (ils sont nets longs), l’intérêt ouvert des contrats à terme sur actions inférieur (les marchés ne sont pas lourds en termes de positions) et Put l’écriture à des niveaux de 16 300 à 16 500 couplée au ratio de vente et d’achat stable indique que la baisse est limitée sur le marché et que l’on devrait continuer à rester optimiste pour la série de septembre également.

Cependant, un intérêt ouvert plus élevé dans les Nifty Futures (le plus élevé depuis février-2020 où la vente de Covid a commencé) suggère que la possibilité d’une volatilité plus élevée ne devrait pas être exclue. Par conséquent, pour les traders, notre conseil serait de rester haussier et d’utiliser toute correction vers les niveaux 16300-16500 pour accumuler des positions longues avec des niveaux SL de 16100. A la hausse, les niveaux de 16900-17000 continuent d’agir comme une résistance immédiate là où nous avons vu des call écrits. Parmi les secteurs, le pétrole et le gaz, l’informatique, les NBFC et les banques PSU devraient bien faire dans la série de septembre.

(Nandish Shah est Senior Derivative & Technical Analyst, HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

