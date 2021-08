Nifty devrait atteindre 17 200, Bank Nifty pourrait atteindre un nouveau sommet de 37 700 au cours du mois à venir ; Meilleurs paris HDFC, RIL

À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice, après la récente formation de base saine, dépasse la bande supérieure de la fourchette (36300) et se dirige vers les niveaux 37700 au cours du mois à venir. Image : .

Par Dharmesh Shah

Les indices boursiers ont repris leur élan à la hausse et ont enregistré la clôture hebdomadaire la plus élevée sur Nifty à 16705, en hausse de 1,5%, la semaine dernière. Les indices de marché plus larges ont cassé la phase de correction des deux dernières semaines et ont relativement surperformé l’indice de référence alors que Nifty midcap et small cap ont augmenté de 2% chacun. Sectoriellement, l’IT, le métal, la finance ont brillé tandis que l’automobile a fait une pause

Perspectives techniques astucieuses

– Le Nifty a commencé la semaine sur une note dynamique et a progressivement atteint un nouveau sommet historique de 16713. L’action hebdomadaire des prix a formé une petite bougie haussière portant un haut-bas plus haut, indiquant une reprise de l’élan haussier après la pause de la semaine dernière. Dans le processus, sur les lignes attendues, des indices de marché plus larges ont maintenu le rythme de maturité de la correction prix/temps



– À l’avenir, nous réitérons notre position consécutive alors que nous nous attendons à ce que l’indice se résolve au-dessus de la consolidation des deux dernières semaines (16700-16400) et se dirige progressivement vers notre objectif révisé de 17000-17200 au cours du mois à venir grâce à des indices mondiaux fermes. Ainsi, toute volatilité à partir de maintenant présenterait une opportunité d’achat supplémentaire pour détenir des actions de grande et moyenne capitalisation de qualité. Notre objectif de 17000-17200 est basé sur les observations suivantes :

a) La cible impliquée de la consolidation des deux dernières semaines (16700-16400) est placée à 17000

b) Depuis janvier 2021, Nifty a enregistré à deux reprises 1800 points de rallye (pendant janvier-février = 1835 points et avril-juin = 1764 points). – Dans le scénario actuel, Nifty compléterait le mouvement de 1800 points à 17200 projeté à partir du plus bas de juin de 15450.

– Sur le plan sectoriel, nous nous attendons à une surperformance de l’informatique, de l’infra, des biens d’équipement et de la consommation, tandis que les actions BFSI et automobile sont sur le point de subir un recul technique après une trajectoire de survente

– Côté stock, nous aimons Axis Bank, HDFC, United Spirits, Titan, Reliance Industries, Ambuja Cement, Info Edge en large capitalisation, tandis que dans les Midcaps nous préférons Persistent System, Bajaj Electricals, Timken, Fortis, Trent, Grindwell Norton, Orient Cement, Navin Fluor, Mahindra Logistics.

– Conformément à notre point de vue, les indices Nifty midcap et small cap ont maintenu le rythme de ne pas corriger plus de 10% et d’arrêter la phase de correction dans les 3 semaines consécutives. Dans le scénario actuel également, les deux indices ont arrêté la phase de correction dans les 3 semaines consécutives après avoir corrigé respectivement 6 % et 10 % de leurs plus hauts historiques. Les efforts de soutien à environ 50 jours de l’EMA nous font croire que les indices de marché plus larges subiraient une formation de base qui ouvrirait la voie à la prochaine étape de la hausse

– Structurellement, la formation d’un pic et d’un creux plus élevés sur le graphique des degrés plus larges nous permet de conserver la base de support à 16100, car il s’agit de la confluence de :

a) écart positif enregistré le 4 août (16131-16176)

b) L’EMA de 10 semaines est placée à 16120

c) le plus bas des trois dernières semaines est placé à 16162

Perspectives astucieuses de la banque

– La Nifty Bank a connu un rebond après la baisse de la semaine précédente et a clôturé la semaine en hausse de plus de 1,5%. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie à haute vague avec une longue ombre inférieure signalant un support solide à des niveaux inférieurs autour des niveaux 34800-34500

– À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice, après la récente formation de base saine, dépasse la bande supérieure de la fourchette (36300) et se dirige vers les niveaux 37700 au cours du mois à venir, car il s’agit de la confluence de l’implication de mesure de la fourchette récente (36300 -34800) et le précédent record de février 2021

– Dans un laps de temps plus court, l’indice au cours des 15 dernières sessions n’a retracé que 61,8% de ses cinq sessions précédentes (34115-36219). Un retracement peu profond met en évidence une formation de base plus élevée et une structure de prix positive



– Nous ne prévoyons pas que l’indice franchisse le support solide de 34500. L’achat de la stratégie de baisse a bien fonctionné au cours des 15 derniers mois. Par conséquent, toute baisse corrective au cours de la semaine à venir offrirait une opportunité d’achat supplémentaire sur des actions bancaires de qualité. La base de support de 34500 est la confluence de la

a) retracement à 80% du mouvement haussier actuel (34115-36317) placé autour de 34500 niveaux

b) l’EMA en hausse de 20 semaines s’est également placée autour de 34614 niveaux

c) les plus bas des deux dernières semaines sont également placés à 34800 niveaux

– Parmi les oscillateurs, le stochastique hebdomadaire a rebondi à partir de la lecture neutre de 50 et est vu former une base au-dessus de sa moyenne valide ainsi le biais positif

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré SEBI ayant le numéro d’enregistrement. INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec n’ont pas la propriété effective/bénéficiaire de 1% ou plus des titres de la société concernée, à la fin du 22/04/2021 ou n’ont aucun autre intérêt financier et ne avoir un conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés pourraient avoir reçu une compensation pour les services de banque d’affaires/courtage des sociétés concernées mentionnées comme clients au cours des 12 mois précédents

