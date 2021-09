Nifty devrait atteindre 17600 en septembre, Bank Nifty reste positif ; RIL, SBI et Titan semblent forts dans les charts

Conformément aux attentes, les indices de marché plus larges ont repris leur élan à la hausse alors que l’indice Nifty midcap a atteint un nouveau sommet historique

Par Dharmesh Shah

Les indices boursiers ont connu leur série de records au cours de la cinquième semaine consécutive alors que Nifty a atteint un nouveau sommet historique de 17340. Le Nifty a réglé la semaine à 17324, en hausse de 3,7%. Les indices Nifty midcap et smallcap ont surperformé l’indice de référence en gagnant 4% chacun. Sectoriellement, tous les grands indices ont fini dans le vert menés par BFSI, Consommation, Télécom, Infra et immobilier

Perspectives techniques astucieuses

Le Nifty a commencé la semaine avec un écart positif (16705-16765) et a continué de progresser, ce qui a aidé le Nifty à atteindre son objectif de 17200 (comme indiqué dans le rapport mensuel). L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie haussière importante portant un haut-bas plus haut, indiquant une accélération de la dynamique haussière après la cassure de consolidation de la dernière semaine (16700-16400). Dans la foulée, l’indice Nifty midcap a atteint un nouveau record historique

La formation d’un pic et d’un creux plus élevés soutenus par la participation de tous les secteurs signifie une force inhérente qui nous rend confiants pour réitérer notre position positive et s’attendre à ce que Nifty se dirige vers notre objectif révisé de 17600 en septembre 2021 car il s’agit de la parité des prix du rallye juillet – mi-août (15515-16700), projeté à partir du plus bas de la mi-août de 16376. Cependant, le voyage à la hausse sera non linéaire et la stratégie d’achat sur les baisses devrait bien fonctionner car les épisodes de volatilité à des niveaux plus élevés ne peuvent être exclus après le rallye de 12% des cinq dernières semaines. qui a transporté l’oscillateur stochastique quotidien et hebdomadaire en territoire de surachat. Au cours de la semaine tronquée à venir, toute pause temporaire devrait être capitalisée pour accumuler des actions de qualité, car au cours des 15 derniers mois, la stratégie d’achat sur les baisses a bien fonctionné pour les investisseurs en actions.

Sur le plan sectoriel, nous prévoyons une surperformance du BFSI, des biens d’équipement, de la consommation, de l’infrastructure et des télécommunications, tandis que les secteurs de la métallurgie et de l’automobile offrent un rapport risque/rendement favorable dans la conjoncture actuelle

Dans les grandes capitalisations, nous aimons Reliance Industries Ltd (RIL), SBI (State Bank of India), Kotak Mahindra Bank, Tech Mahindra, Titan. tandis que dans les Midcaps, nous préférons Godrej Properties, Canara Bank, Happiest Minds Technologies, Zensar Technology, Concor Navin Fluorine, Cummins India

Conformément aux attentes, les indices de marché plus larges ont repris leur élan à la hausse alors que l’indice Nifty midcap a atteint un nouveau sommet historique. Cependant, l’indice Nifty small cap n’est qu’à 2% de son plus haut historique. Nous pensons que l’indice des petites capitalisations a formé une base plus élevée au-dessus de l’EMA de 50 jours (qui se tient depuis juin 2020) et nous nous attendons à ce qu’il assiste à un rattrapage d’activité dans les semaines à venir.

Structurellement, selon la théorie classique de Dow, la formation d’un haut et d’un bas plus élevés signifie la poursuite d’un biais positif, ce qui nous rend confiants de réviser la base de support à la hausse à 16900, car il s’agit d’un retracement de 50% du mouvement haussier actuel (16376 -17340)

Perspectives astucieuses de la banque

La Nifty Bank a gagné pour la deuxième semaine consécutive et a clôturé en hausse de plus de 3%. L’action des prix hebdomadaire a formé une bougie haussière forte avec un plus haut plus bas, l’indice dans le processus a enregistré une cassure résolue au-dessus de la plage de consolidation des quatre derniers mois (36300-340000) signalant la poursuite de la tendance positive

À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’indice maintienne un biais positif et se dirige progressivement vers les niveaux 37700 dans les semaines à venir, car il s’agit de la confluence de l’implication de mesure de la récente cassure de fourchette (36300-34800) et du précédent record de février 2021.

L’indice a récemment été témoin d’un retracement plus rapide de sa baisse précédente, car la baisse de 10 sessions (36317-34817) a été complètement retracée en seulement cinq sessions. Un retracement plus rapide en moins de la moitié de l’intervalle de temps met en évidence une structure positive

La stratégie d’achat à la baisse a bien fonctionné au cours des 15 derniers mois. Par conséquent, toute pause au cours de la semaine à venir offrirait une opportunité d’achat supplémentaire d’actions bancaires de qualité

L’indice est vu former un haut-bas plus haut dans le graphique des degrés plus large, ce qui renonce à réviser la base de support plus haut vers les niveaux de Rs 35300-35500 car il s’agit de la confluence des observations techniques suivantes :

– 80% de retracement du mouvement haussier actuel (34817-37140) placé autour de 35300 niveaux

– en hausse de 10 semaines, l’EMA a également placé environ 35480 niveaux

– la valeur de la ligne de tendance haussière rejoignant les plus bas précédents est également placée autour de 35400 niveaux

Le RSI hebdomadaire de 14 périodes a généré un signal d’achat passant au-dessus de sa moyenne de neuf périodes valide ainsi le biais positif

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré SEBI ayant le numéro d’enregistrement. INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec n’ont pas la propriété effective/bénéficiaire de 1% ou plus des titres de la société concernée, à la fin du 22/04/2021 ou n’ont aucun autre intérêt financier et ne avoir un conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés pourraient avoir reçu une quelconque compensation pour les services de banque d’affaires/courtage des sociétés concernées mentionnées comme clients au cours des 12 mois précédents

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.