Nifty devrait atteindre un sommet à vie de 15400 en mai, les secteurs de la BFSI, de la pharmacie et des métaux pourraient surperformer

Par Dharmesh Shah

Perspectives astucieuses

Au cours de la semaine écoulée, les indices boursiers ont prolongé leurs gains au cours de la deuxième semaine consécutive malgré une volatilité élevée effrayée par la deuxième vague de COVID-19 en Inde. Le Nifty a conclu la semaine à 14823, en hausse de 1,3%. Le marché plus large a relativement surperformé alors que Nifty midcap, small cap a bondi de 1,3% et 2%, respectivement. Sur le plan sectoriel, le métal, la pharmacie et l’informatique sont restés sous les feux de la rampe tandis que l’immobilier a sous-performé

Perspectives techniques astucieuses

Malgré l’écart de lundi vers le bas, l’indice d’ouverture a réussi à maintenir le plus bas de la semaine dernière à 14400 et a organisé un fort recul au cours de la semaine, affichant une force inhérente. L’action hebdomadaire des prix a formé une bougie haussière à des creux identiques de 14420, soulignant une demande d’achat élevée alors que notre stratégie d’achat en baisse fonctionnait bien. 15400 au mois de mai 2021. Cependant, le passage à 15400 ne serait pas de nature linéaire, comme des épisodes de volatilité dus à des inquiétudes croissantes concernant la 2e vague de COVID-19. Par conséquent, les baisses intermédiaires vers 14600 devraient être capitalisées comme une opportunité d’achat supplémentaire dans les grandes et moyennes capitalisations de qualité au milieu de la progression de la saison des résultats du T4FY21 Le point clé à souligner au cours de la récente phase de correction secondaire est que l’indice a connu un retracement peu profond, indiquant une structure de prix robuste qui augure bien pour la prochaine étape du mouvement ascendant. Au cours des 6 dernières séances, Nifty a retracé 61,8% de la hausse d’environ 900 points des cinq séances précédentes, ce qui est plus important que le rallye de 868 points de début mars. Parmi les grandes capitalisations, nous préférons Axis Bank, Bajaj Finserve, Cadila Healthcare, Ambuja Cement, Tata Steel, Bharti Airtel, Tata Motors tandis que Mindtree, Alkem, Jindal Steel & Power, Supreme Industries, les escortes devraient surperformer dans l’espace de taille moyenne Selon notre point de vue, le marché dans son ensemble a relativement surperformé l’indice de référence, les indices Nifty midcap et small cap ayant résolu après deux mois de consolidation et atteint un nouveau plus haut de 52 semaines alors que Nifty est toujours à 4%. Par conséquent, nous prévoyons que des marchés plus larges subiront une surperformance relative continue au milieu de la progression de la saison des résultats du quatrième trimestre de l’exercice21.Structurellement, nous pensons que l’indice a formé une base plus élevée autour de 14200, qui a été maintenue malgré une volatilité élevée en raison de l’inquiétude suscitée par la deuxième vague Covid-19. Nous nous attendons à ce que l’indice détienne 14200 points car il est à la confluence de:

a) Bande inférieure du canal descendant à 14200

b) 100 jours EMA placé à 14265

c) Le plus bas du mois dernier est placé à 14151

Perspectives de Bank Nifty

L’action hebdomadaire des prix a formé une bougie haussière avec des ombres dans les deux sens, indiquant une volatilité élevée alors que l’indice forme une base plus élevée au-dessus du retracement de 61,8% du mouvement haussier des deux semaines précédentes (30405-34287). niveaux, en mai’21 car il s’agit du retracement de 61,8% de l’ensemble de la baisse des deux derniers mois (37708-30405). Alors que dans la prochaine semaine tronquée, toute baisse vers 32000-32400 attirerait une forte demande d’achat

Le point clé à souligner est qu’au cours des sept dernières sessions, l’indice n’a retracé que 61,8% des sept sessions précédentes (30405-34287). Le rythme plus lent du retracement indique une formation de base plus élevée Le rythme plus lent du retracement après le récent mouvement haussier de 3880 points, qui est le plus grand en ampleur par rapport au mouvement haussier fin février de 2256 points met en évidence une structure de prix robuste et la consolidation actuelle devrait être Utilisé comme une opportunité d’achat supplémentaire dans les actions bancaires de qualité L’indice a un support immédiat aux niveaux 32000-31500 étant la confluence du plus bas des deux dernières semaines et du retracement de 61,8% du mouvement haussier actuel (30405-34287). Alors que le support majeur se situe dans la fourchette des niveaux 30500-30000, l’indice a maintenu le rythme de ne pas corriger plus de 20% comme on l’a vu depuis mars 2020. Dans le scénario actuel, il a rebondi après avoir corrigé 19% par rapport au plus haut historique ( 37708). Par conséquent, il fournit une configuration risque-récompense favorable pour la prochaine étape du mouvement haussier Parmi les oscillateurs, le stochastique hebdomadaire est en tendance haussière et placé à une lecture de 52 soutient ainsi la poursuite du recul de l’indice dans les semaines à venir. Bank Nifty a maintenu le rythme de ne pas corriger plus de 20% comme en témoigne depuis mars 2020

(Dharmesh Shah est le responsable technique chez ICICI Direct. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

ICICI Securities Limited est un analyste de recherche enregistré auprès du SEBI et ayant le numéro d’enregistrement. INH000000990. Il est confirmé que l’analyste de recherche ou ses proches ou I-Sec ne détiennent pas la propriété réelle / effective de 1% ou plus des titres de la société en question, à la fin du 22/04/2021 ou n’ont aucun autre intérêt financier et n’ont pas avoir un conflit d’intérêts important. I-Sec ou ses associés peuvent avoir reçu une compensation pour des services de banque d’affaires / courtage de la part des sociétés concernées mentionnées comme clients au cours des 12 mois précédents.

