Nifty devrait atteindre un sommet historique de 15 450 à court terme; ICICI Bank, L&T parmi les meilleures actions à acheter

Par Shrikant Chouhan

Depuis le début de la semaine, le marché gagne sur le thème de la reprise économique et d’une forte baisse des cas actifs covid19. Les acteurs du marché ont choisi les financières sur lesquelles parier et la Bank-Nifty est passée à 34 000 sans effort majeur. Nous assistons également à l’achat d’actions de matières premières et d’automobiles. Le Nifty / Sensex a dépassé les niveaux de 14970 et 15045 (49700/50000) avec une large participation.

Le Nifty / Sensex a clôturé au-dessus de 14900/49500 lundi et au-dessus de 15100/50100 lors de la session précédente. C’est définitivement positif pour le marché. Nous pouvons voir une consolidation entre les niveaux de 15000/49800 et 15200/50400 car les marchés sont sur-tendus à court terme. Cependant, à court terme, il est bien placé pour atteindre les niveaux 15450/52500, qui est le niveau le plus élevé de tous les temps sur les indices, et 15600/53000 qui pourrait être la cible finale de la hausse actuelle. Gardez un stop loss final à 14850/49300 pour lancer toute transaction longue sur les indices. Outre les aspects financiers, une attention particulière devrait être accordée aux biens d’équipement, aux infrastructures et aux stocks liés aux produits de base. Les marchés indiens sont confrontés à une sortie continue des FII, cependant, la récente baisse de l’indice du dollar contribuerait à inverser la tendance. L’indice du dollar se négocie confortablement sous les niveaux de 90 et techniquement, nous pourrions voir les niveaux de 87,50.

Stocks techniques à acheter

Larsen et Toubro (L&T)

ACHETER, CMP: Rs 1,421, CIBLE: Rs 1,490, SL: Rs 1,390

À court terme, après avoir formé un motif à double sommet autour de la zone 1550, le stock est entré dans un mouvement descendant progressif, et finalement après l’accumulation près de la zone de support, il a transformé son mouvement en une formation de canal ascendant avec une série plus haute et plus basse indiquant élan haussier à maintenir dans les prochains jours.

Larsen et Toubro Infotech (LTI)

ACHETER, CMP: Rs 3,656, CIBLE: Rs 3,840, SL: Rs 3,580

Une forte formation d’inversion est évidente près de la zone de support après la formation du motif graphique à double fond à l’échelle quotidienne, en outre, une formation de chandelier marteau soutenue par un volume supplémentaire, l’activité indique une forte inversion de tendance par rapport aux niveaux actuels.

Banque ICICI

ACHETER, CMP: Rs 633, CIBLE: Rs 665, SL: Rs 620

L’action a donné une cassure de son modèle graphique Triangle ascendant avec une activité de volume décente sur le graphique journalier.De plus, tous les principaux indicateurs de tendance technique tels que Stochastic et ADX montrent une bonne force pour que l’élan se maintienne. Ainsi, un fort mouvement haussier par rapport aux niveaux actuels est très probable à l’horizon à venir.

Hero MotoCorp

ACHETER, CMP: Rs 2,914, CIBLE: Rs 3,060, SL: Rs 2,850

Après le déclin des pics de 3600, le stock est entré dans une phase d’accumulation près de sa zone de support multiple de 2750-2850, en conséquence, une bonne base est formée dans cette région, et donc le stock montre une bonne force après la cassure de ses 20 jours EMA avec le volume en hausse indiquant une nouvelle tendance haussière dans le compteur.

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif (recherche technique sur les actions), Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

