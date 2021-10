Nifty doit détenir 18050 pour étendre le rallye à 18250-18500; regardez les actions de l’ITC, du SBI et de l’ONGC pour l’action

Bank Nifty doit se maintenir au-dessus de 38500 zones pour assister à une hausse vers les niveaux 38800 et 39000. (Photo : REUTERS)

Par Shivangi Sarda

L’indice Nifty 50 avait creusé un écart mercredi et s’était intensifié tout au long de la journée pour atteindre un autre record à vie de 18197 niveaux. L’indice a donné une cassure de consolidation sur une période quotidienne et hebdomadaire et s’est maintenu de manière décisive bien au-dessus de 18 000 zones. Les taureaux ont applaudi le marché dans les zones plus élevées et l’intérêt d’achat a balayé la rue. Il a formé une bougie haussière sur le cadre journalier et a clôturé avec des gains d’environ 170 points.

L’Inde VIX a augmenté de 1,58 %, passant de 15,84 à 16,10. Une légère augmentation de la volatilité indique une oscillation volatile du marché dans les zones les plus élevées, mais un VIX inférieur comparatif global suggère que toute petite baisse pourrait être achetée et que les taureaux tiennent fermement le marché. Maintenant, VIX doit refroidir en dessous de 15-14 zones pour continuer à rouler en douceur. Sur le front des options, le Put OI maximum est à 17500 suivi de 17000 strike tandis que le Call OI maximum est à 18000 suivi de 18500 strike. L’écriture d’appel mineur est vue 18200 puis 18100 strike tandis que l’écriture Put est vue à 18000 strike. Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation plus large entre 17700 et 18500 zones, tandis qu’une fourchette de négociation immédiate entre 17850 et 18300 zones.

Nifty et Bank Nifty se négocient dans des zones de haute durée de vie et l’intérêt d’achat devrait soutenir le marché avant les fêtes de fin d’année.

Assistance Bank Nifty au 38350-38100

Bank Nifty a ouvert un écart hier et s’est rapproché de son plus haut historique de 38779 niveaux dans le tick initial. La journée s’est poursuivie avec une certaine consolidation et elle s’est clôturée sur des gains d’environ 110 points. Il a formé une petite bougie baissière à l’échelle quotidienne avec une longue ombre inférieure indiquant que l’achat était visible mais uniquement à la baisse. Il a formé des plus bas plus élevés depuis les huit dernières sessions consécutives.

Pour Bank Nifty hebdomadaire, le Put OI maximum est à 38000 strike et le Call OI maximum est placé à 40000 strike. Nous avons vu l’écriture d’appels à 38700 et 38800 tandis que l’écriture d’options de vente est observée à 38600 et se déroule à 36500. Maintenant, il doit se maintenir au-dessus des 38500 zones pour assister à un mouvement haussier vers les niveaux 38800 et 39000, tandis qu’à la baisse, un support majeur est observé aux niveaux 38350 et 38100.

Sur le front sectoriel, à l’exception de l’espace immobilier, tous les autres secteurs se sont négociés en territoire positif, à partir duquel l’automobile et le métal ont surperformé l’ensemble du marché.

Nous avons une position positive sur l’automobile (Mahindra & Mahindra, Ashok Leyland), les actions à thème ouvert (Jubilant Foodworkd, hôtels indiens), la consommation (ITC, Tata Consumer, Marico), les unités PSU (State Bank of India, BEL, ONGC , NTPC). Un maintien au-dessus des zones de 18050 est nécessaire pour étendre son mouvement vers les niveaux de 18250 et 18500, tandis qu’à la baisse, un support est observé sur les zones 17947 et 17850.

(Shivangi Sarda est analyste quantitatif, dérivés et recherche technique chez Motilal Oswal Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

