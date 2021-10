Nifty doit détenir 18150 pour un mouvement ascendant, le support Bank Nifty à 40500 ; surveillez ces actions pour l’action

Pour Bank Nifty hebdomadaire, le Put OI maximum est à 40 000 strike et le Call OI maximum est placé à 42000 strike. (Photo : REUTERS)

Par Shivangi Sarda

L’indice Nifty s’est ouvert en positif mercredi et, bien qu’il soit resté limité pendant la majeure partie de la journée, la dernière heure a été marquée par une pression vendeuse. Il a respecté ses plus bas niveaux de la veille, mais les taureaux sont faibles et le manque d’achats de suivi limite la hausse. Il a formé une bougie baissière à l’échelle quotidienne mais forme des plus bas plus élevés depuis les deux dernières sessions.

India VIX a augmenté de 0,46%, passant de 16,75 à 16,82 niveaux. L’augmentation de la volatilité depuis les zones inférieures cause un certain inconfort aux taureaux et suggère des indices volatils. VIX doit maintenant se refroidir en dessous de 15 à 14 zones pour continuer à évoluer en douceur sur le marché. Sur le front des options, le Put OI maximum est à 18000 suivi de 18200 strike tandis que le Call OI maximum est à 18500 suivi de 18300 strike. L’écriture d’appel est vue à 18300 et 18350 strike tandis que l’écriture Put mineur est vue à 17950 puis 18050 strike. Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation entre 18000 et 18400 zones.

Nifty et Bank Nifty fait face à une certaine pression et évolue dans une logique de consolidation. Il est conseillé aux traders d’acheter en cas de creux jusqu’à ce que l’indice maintienne des niveaux de support clés.

Bank Nifty a ouvert à plat et s’est déplacé faiblement tout au long de la journée et a dérivé de plus de 400 points au cours de la dernière heure. Il a dépassé ses plus bas niveaux de la veille et a clôturé avec des pertes de plus de 360 ​​points. Il a formé une bougie baissière sur le cadre quotidien et a annulé sa formation de plus bas plus élevés des cinq dernières sessions.

Pour Bank Nifty hebdomadaire, le Put OI maximum est à 40 000 strike et le Call OI maximum est placé à 42000 strike. Nous avons vu d’importantes écritures d’appels à 41200 tandis que des écritures de put mineures sont observées à 40800 et se dénouent à 41000 strikes. Maintenant, il doit traverser et se maintenir au-dessus des zones 40800 pour assister à un mouvement haussier vers les niveaux 41300 et 41500 tandis qu’à la baisse, un support peut être vu aux niveaux 40500 et 40250.

Sur le plan sectoriel, les secteurs des médias, des métaux, des banques privées, des services financiers et de l’automobile ont fait face à une baisse des bénéfices et ont affiché une faiblesse tandis que les compteurs PSU Banks, IT, Pharma, FMCG et Realty ont surperformé le marché.

Nous avons une position positive sur PSU Bank (State Bank of India, Can Bank, Bank of Baroda), IT Stocks (Mindtree, Tech Mahindra, Infosys), Consommation (Mcdowell, UBL), FMCG (Pidilite Industries, Asian Paint), Private Bank (Banque ICICI). Maintenant, Nifty doit se maintenir au-dessus des zones 18150 pour assister à un mouvement haussier vers les zones 18350 et 18450 tandis qu’à la baisse, le support existe à 18100 et 18000 marks.

(Shivangi Sarda est analyste quantitatif, dérivés et recherche technique chez Motilal Oswal Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

