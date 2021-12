Nifty doit franchir 17 600 pour récupérer 18 000 niveaux ; acheter ces deux actions pour plus de 8% de rendement

La formation inférieure inférieure inférieure inférieure ne sera négligée qu’au-dessus des niveaux de 17700 jusque-là, cela peut être considéré comme un recul à court terme. (Image : PEXELS)

Par Rohan Patil

L’indice de référence a clôturé dans le vert pour la deuxième semaine consécutive après avoir formé un modèle de chandelier harami haussier dans la bougie de la semaine précédente. Une clôture positive après la formation d’un modèle de chandelier haussier indique une confirmation pour ledit modèle. La formation plus bas plus bas plus bas ne sera négligée qu’au-dessus des niveaux 17700 jusqu’à ce que cela puisse être considéré comme un recul à court terme. Sur le graphique hebdomadaire, les prix ont trouvé un support proche de leur moyenne mobile exponentielle sur 21 semaines, qui sert de point d’ancrage pour l’indice.

Sur le front des options, l’intérêt ouvert (16 décembre 2021) l’ajout d’intérêt ouvert le plus élevé a été observé dans l’appel 18500 et le deuxième ajout d’intérêt ouvert le plus élevé a été observé dans les contrats de vente 17200, nous pouvons donc nous attendre à ce que la fourchette plus large de l’indice soit 17200-18500. Un oscillateur de momentum RSI (14) et un stochastique ont suggéré un croisement positif sur le graphique journalier. Nifty a atteint une bonne zone d’obstacle de 17600, s’il parvient à se maintenir au-dessus desdits niveaux, alors 18000 sera le prochain niveau de l’indice. Le support immédiat approche des niveaux 17100 et 16900.

Bank Nifty approche de la zone de retrait

La banque astucieuse a connu une reprise étonnante mais se négocie toujours en dessous de son EMA de 20 et 50 jours. La semaine précédente, l’indice s’est appuyé sur son EMA de 200 jours, et les haussiers tentent de revenir après avoir vendu sans relâche dans l’indice. Actuellement, l’indice se négocie à près de 37 100 et a respecté la ligne de tendance à long terme. Comme nous pouvons l’observer sur le graphique hebdomadaire ci-dessus, les prix ont donné lieu à la rupture d’un modèle de canal baissier et les prix se rapprochent de sa zone de retrait qui se situe près des niveaux 37500 – 38000.

Les indicateurs suggèrent qu’un retrait est sur les cartes si l’indice se maintient au-dessus des zones 37500-37700. MACD a commencé à monter mais n’a toujours pas franchi ses 0 lignes. L’ADX quotidien est à 28 et commence à s’aplatir en attendant une consolidation à court terme. Le RSI a amélioré sa lecture par rapport à la semaine précédente mais est toujours inférieur à 50 et imitant l’action des prix. Les supports importants se situent désormais à 36850-36600 et la résistance est placée près de 37600-37700, qui est également l’EMA à 50 jours.

Glaxosmithkline Pharmaceuticals : ACHETER

CMP : Rs 1882 | Objectif : Rs 2040 | Stop Loss Rs 1780

Rendement : 08,40 %

Les prix se négociaient dans une formation rectangulaire au cours de la dernière année et ont formé une résistance de ligne de tendance à 1750 niveaux. GLAXO est sorti d’un modèle de canal aux niveaux de 1825 le 6 décembre et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier. Depuis les deux dernières séances de bourse, les prix ont reculé près de son support de ligne de tendance, qui se situe à près de 1760 niveaux.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur la période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme. L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal. L’oscillateur Momentum RSI (14) se situe au-dessus de 65 niveaux, ce qui indique que la dynamique positive souhaitera continuer à avancer.

National Aluminium : ACHETER

CMP : Rs 98,95 | Objectif Rs 107,50 | Stop Loss Rs 93

Rendement : 08,60 %

L’action se négociait dans une formation inférieure inférieure inférieure supérieure depuis les deux derniers mois et a formé une formation de coin descendant sur la période quotidienne. Le 8 décembre, les prix ont donné lieu à une cassure d’une configuration en coin descendant et l’action a pu clôturer au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21 et 50 jours.

L’oscillateur Momentum RSI (14) a donné une cassure de la ligne de tendance baissière au-dessus de 50 niveaux avec un croisement haussier sur les cartes. Un modèle plus haut plus haut plus bas est bien intact sur la période de temps plus large indique une structure de creux sur les périodes de temps inférieures.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

