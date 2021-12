Nifty doit percer au-dessus de la fourchette 17200-17300 pour reprendre le rallye ; 17150 reste le niveau de support intrajournalier

L’analyse de la chaîne d’options pour les contrats hebdomadaires n’indique aucune formation majeure avec la plus forte accumulation observée dans l’appel 17500 alors que l’autre côté est observée à l’ATM 17200 PUT.

Par Sameet Chavan

À l’exception du hoquet initial de lundi, ce fut globalement une semaine de consolidation alors que nous approchions de l’expiration mensuelle ainsi que de la fin de l’année civile. De plus, 17200 – 17300 était considérée comme une zone cruciale afin de dicter la direction immédiate alors que nous entrons dans la nouvelle année. La session d’expiration de jeudi a commencé sur une note molle et a testé le support intrajournalier de 17150 dans le commerce d’ouverture lui-même. Cette petite baisse n’était qu’une formalité car nous avons vu Nifty récupérer immédiatement pour effacer les pertes. Pendant le reste de la séance, l’indice Nifty 50 est resté dans une fourchette étroite sans direction claire. Finalement, la session terne s’est terminée sur un bémol légèrement au-dessus de la barre des 17200.

Hier, aucun élan n’a été observé dans les indices clés et ce n’était pas le cas d’un jour d’expiration mensuel où nous assistons à des fluctuations sauvages. Mais comme nous approchions de la fin de l’année civile, ce genre d’activité en sourdine ne nous a pas surpris. En ce qui concerne les niveaux, 17200 – 17300 reste un couloir d’incertitude pour les acteurs du marché et jusqu’à ce que nous ne voyions pas de cassure convaincante au-dessus de cette fourchette, les taureaux n’auraient pas le dessus.

D’un autre côté, 17150 serait considéré comme un support intrajournalier pour la session à venir ; mais dans l’ensemble, 17000 – 16800 est à considérer comme une zone d’appui sacro-sainte. Nous réitérons que les indices peuvent ne pas faire grand-chose ; les actions individuelles ne sont pas du tout à court d’action. Par conséquent, il faut continuer à identifier ces déménageurs potentiels et commercer en conséquence.

Les FII ont poursuivi leur série de ventes dans le segment des liquidités tandis que dans les contrats à terme sur indices, ils ont couvert certaines de leurs positions courtes. L’analyse de la chaîne d’options pour les contrats hebdomadaires n’indique aucune formation majeure avec la plus forte accumulation observée dans l’appel 17500 alors que l’autre côté est observée à l’ATM 17200 PUT.

(Sameet Chavan est l’analyste en chef technique et dérivés chez Angel Broking. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

