Nifty doit se maintenir au-dessus de 17 000 pour une hausse supplémentaire ; acheter ces deux actions pour des gains

Nifty doit se maintenir au-dessus de 17000 zones pour un mouvement haussier vers 17200 et 17350 zones alors que le support peut être vu à 16900 et 16800 zones.

Par Rahul Shah

La volatilité est sur le siège avant. Nifty a réussi à clôturer juste au-dessus de la barre des 17 000, bien que nous ayons vu que la vente des investisseurs étrangers s’est ralentie par rapport à la semaine précédente. Il y a eu une nette sous-performance des actions financières tout au long du mois, nous avons vu la même chose la semaine en cours également. La correction des valeurs financières a conduit de nombreuses actions très attrayantes pour les investisseurs avec un horizon plus long à partir d’ici. Nous restons très optimistes à l’égard des banquiers de gros – State Bank of India, ICICI Bank et Axis Bank restent nos premières préférences dans le secteur. Nous pensons que la reprise de l’économie, le pic hors du cycle du NPA, le coût du crédit va baisser pour ces banques à partir d’ici. Avec une correction, toutes ces grandes actions astucieuses ont chuté de 12 à 15 % par rapport à leur récent sommet. en termes de valorisation, ils sont très attractifs et peuvent surperformer au cours des prochains trimestres.

Les actions informatiques ont surperformé au cours de la semaine, la chute de la roupie et les bons chiffres d’Accenture, ont rendu les actions informatiques plus attrayantes. De plus, une grande surprise est venue de HCL Technologies vendredi avec un rachat sur le marché libre par le promoteur pour 45 lakhs d’actions via un marché libre trop élevé par rapport au cours de clôture précédent, ce qui met en avant la confiance non pas dans l’entreprise mais aussi dans le secteur. Nous restons optimistes sur le secteur informatique, qui a été l’un des secteurs les plus performants au cours de l’année. À l’avenir, les marchés continueront de voir la réponse à la nouvelle variante covid Omicron et le développement ultérieur de celle-ci. Jusqu’à présent, nous avons vu divers gouvernements des États prendre des mesures préventives afin de limiter la propagation.

Techniquement, Nifty a une longue ombre inférieure, indiquant que l’achat a été observé à des baisses mais que les obstacles sont intacts à des niveaux plus élevés. Maintenant, il doit se maintenir au-dessus de 17000 zones pour un mouvement haussier vers 17200 et 17350 zones alors que le support peut être vu à 16900 et 16800 zones. Inde VIX @ 16.14, il doit se maintenir pour la stabilité du marché et le refroidissement du VIX rassurera les taureaux de reprendre l’action.

La semaine à venir, nous nous attendons à ce que le marché rebondisse et apporte le rallye du Père Noël en cadeau aux traders, tandis que S&P atteint un nouveau sommet alors que les investisseurs digèrent le développement lié à omicron. Encore une fois, tous les regards sont tournés vers l’expiration mensuelle du contrat de produits dérivés, de sorte que la volatilité sera visible sur les marchés. Joyeux Noël et bon commerce

Birlasoft :

Stoploss – Rs 512 | Cible – Rs 565

Birla Soft a retesté les zones de cassure précédentes et a légèrement augmenté, ce qui a donné une cassure de consolidation sur le graphique journalier avec des volumes notables et a donné une clôture quotidienne la plus élevée jamais enregistrée. L’oscillateur Rsi est également placé en positif sur l’échelle journalière et hebdomadaire. Compte tenu de la structure graphique actuelle, nous conseillons aux traders d’acheter l’action pour un mouvement haussier vers 565 avec un stoploss de 512.

Pidilite

Stoploss – Rs 2360 | Cible – Rs 2535

La pidlite a formé une base autour de la zone 2150-2200 et a légèrement augmenté. Il a retesté 50 DEMA, ce qui coïncide avec un retracement de 38,2% de la récente hausse, ce qui indique un biais haussier. Il a formé une bougie haussière à l’échelle quotidienne. Compte tenu de la structure graphique actuelle, nous avons conseillé aux traders d’acheter l’action pour une progression vers 2535 avec un stoploss de 2360.

(Rahul Shah est le vice-président principal, Group Advisory Leader-PCG, Broking & Distribution chez Motilal Oswal Financial Servcies. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.