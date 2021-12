Nifty doit tenir au-dessus de 17200 pour toucher 17350-17500, Bank Nifty peut atteindre 37000 s’il détient 36500

Pour Bank Nifty hebdomadaire, le Put OI maximum est à 36 000 strike et le Call OI maximum est placé à 37 000 strike. (Photo : REUTERS)

Par Shivangi Sarda

L’indice Nifty 50 s’est ouvert en positif mercredi et s’est renforcé alors que la reprise s’est manifestée malgré les obstacles aux niveaux clés. Il est resté dans la fourchette de la bougie d’hier et a clôturé avec des gains d’environ 180 points. Il est comparativement resté moins volatil et a formé une bougie haussière de petite taille à l’échelle quotidienne.

India VIX a chuté de 8,14%, passant de 21,16 à 19,44. La volatilité a atteint des niveaux élevés sur plusieurs mois, signalant des fluctuations sauvages du marché. Sur le front des options, le Call OI maximum est à 18000 puis 19000 strike tandis que le Put OI Maximum est à 17000 puis 16000 strike. L’écriture d’appel est vue à 17200 puis 17100 strike tandis que l’écriture Put est vue à 17200 puis 17000 strike. Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation plus large entre 16750 et 17350/17500 zones.

Bank Nifty a ouvert positivement et a relativement surperformé l’ensemble du marché. L’indice bancaire a bien rebondi après avoir pris support à sa DMA 200 et a clôturé avec des gains d’environ 670 points. Il a fait une bougie haussière et une barre intérieure à l’échelle quotidienne.

Pour Bank Nifty hebdomadaire, le Put OI maximum est à 36 000 strike et le Call OI maximum est placé à 37 000 strike. Nous avons vu des écritures d’appels marginales à 37000 strikes, tandis qu’un dénouement significatif à 36000 et des puts est observé à 36000 strikes. Maintenant, il doit traverser et se maintenir au-dessus de 36500, pour un mouvement haussier vers les zones 36750 et 37000 alors que le support peut être vu à 36000 et 35750 zones.

Sur le plan sectoriel, hormis la baisse des profits enregistrés sur les valeurs pharmaceutiques, tous les autres secteurs se sont échangés en territoire positif, parmi lesquels l’espace bancaire et métal a surperformé le marché.

Du côté des actions, une position positive a été observée chez Tata Power, ZEEL, Cummins, Tata Motors, Can Bank, Biocon, Axis Bank, SBIN, MFSL, Tech Mahindra, Reliance Industries, Voltas, Godrejcp, LTI, Aarti Ind, LTTS, TCS et APL LTD alors que structure faible à Cipla, Glenmark, Dabur, Marico, Divislabs et ACC, etc. Maintenant, il doit traverser et maintenir 17 200 zones pour un mouvement haussier vers l’obstacle clé aux zones 17 350 et 17 500 alors qu’un support peut être vu aux zones 17 000 et 16 800 .

(Shivangi Sarda est analyste quantitatif, dérivés et recherche technique chez Motilal Oswal Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

