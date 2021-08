Nifty en remporte 17 000, atteint un nouveau record; ajoute 1 000 pts en seulement 19 jours de bourse

in

L’indice Nifty 50 a augmenté de 57,55 % par rapport à son plus bas de 52 semaines de 10 790, pour atteindre un nouveau sommet de 17 000. Image : .

Les taureaux ont propulsé les indices de référence du marché intérieur BSE Sensex et Nifty 50 à de nouveaux niveaux records mardi, aidés par des indices asiatiques positifs. Le Nifty 50 de NSE a atteint la barre cruciale des 17 000 pour la première fois, en hausse de 84 points par rapport à la clôture d’hier. Le Sensex à 30 actions a également atteint un nouveau sommet de 57 124,78, en hausse de 235 points. Nifty a augmenté de près de 2% au cours des cinq derniers jours, alors qu’il a augmenté de 7% au cours du dernier mois. Il n’a fallu que 19 séances de bourse à l’indice Nifty 50 pour passer de 16 000 à 17 000. L’indice de référence a augmenté de plus de 15% en six mois, alors que jusqu’à présent au cours de l’année civile 2021, il a grimpé de plus de 21%.

L’indice Nifty 50 a augmenté de 57,55 % par rapport à son plus bas de 52 semaines de 10 790, pour atteindre un nouveau sommet de 17 000. Les analystes disent qu’une caractéristique distinctive de ce marché haussier, qui a débuté en avril 2020, est qu’il a été remarquablement stable sans aucune correction majeure. Ainsi, les investisseurs de détail débutants qui sont entrés sur le marché depuis avril 2020 (1,42 crore de nouveaux comptes demat ouverts au cours de l’exercice 21) ont acheté chaque creux avec succès. « Le revers de cette course haussière implacable est la valorisation excessive, qui expose le marché à une forte correction inattendue. Ce marché a donné tort aux sceptiques jusqu’à présent », a déclaré VK Vijayakumar, stratège en chef des investissements chez Geojit Financial Services.

