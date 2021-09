Nifty est susceptible de se négocier entre 16850-17250, Bank Nifty doit se maintenir au-dessus de 36500 pour un mouvement ascendant

La chute de la volatilité depuis la zone supérieure suggère que la baisse du marché pourrait être achetée. (Photo : REUTERS)

Par Chandan Taparia

L’indice Nifty 50 s’est ouvert en positif mercredi et a atteint un nouveau record de 17225 niveaux et a connu une séquence de séquences. Il évolue dans une fourchette de 150 points avec une légère baisse des prises de bénéfices en seconde partie de séance. Il a formé une bougie baissière mais continue de former des sommets plus élevés depuis les quatre dernières sessions. Maintenant, il doit continuer à se maintenir au-dessus des zones 16950-17000 pour étendre le mouvement vers les zones 17250 tandis que le support baissier est vu aux niveaux 16900 et 16750.

India VIX a chuté de 2,31%, passant de 14,52 à 14,18 niveaux. La chute de la volatilité depuis la zone supérieure suggère que la baisse du marché pourrait être achetée. Sur le front des options, le Put OI maximum est à 16500 suivi de 16000 strike tandis que le Call OI maximum est à 17000 suivi de 17500 strike. L’écriture d’appel est vue à 17500 puis 17200 strike tandis que l’écriture Put est vue à 17000 puis 16900 strike. Les données sur les options suggèrent une fourchette de négociation plus large entre 16500 et 17500 zones, tandis qu’une fourchette de négociation immédiate entre 16850 et 17250 zones.

Nifty et Bank Nifty approchent des niveaux plus élevés et se renforcent car le biais haussier est intact. La structure globale semble positive pour les prochaines sessions et il est conseillé aux traders d’acheter en cas de baisse.

Bank Nifty a ouvert un écart et s’est dirigé vers 36997 niveaux, mais il a raté l’obstacle clé de 37000 et a enregistré une baisse des prises de bénéfices au cours de la seconde moitié de la session. Il a surperformé l’ensemble du marché et a clôturé avec des gains d’environ 150 points. Il a formé une sorte de bougie d’étoile filante sur l’échelle quotidienne avec une longue ombre supérieure indiquant que les achats de suivi manquent dans les zones plus élevées. Maintenant, il doit continuer à se maintenir au-dessus des zones 36500 pour assister à un mouvement haussier vers les niveaux 37000 et 37250 tandis qu’à la baisse, un support est observé aux niveaux 36250 puis 36000.

Pour Bank Nifty hebdomadaire, le Put OI maximum est à 36500 strike et le Call OI maximum est placé à 38000 strike. Nous avons vu l’écriture d’appels à 38000 et se dérouler à 36400 tandis que l’écriture d’options de vente est observée à 36500 avec un dénouement mineur à 34500.

Sur le plan sectoriel, les guichets immobiliers et bancaires ont tiré le marché tandis que la faiblesse a été observée sur les valeurs informatiques et métalliques.

(Chandan Taparia – Vice-président – ​​Equity Derivatives & Technicals, Broking & Distribution, Motilal Oswal Financial Services Ltd. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.