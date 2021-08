Nifty Eyes cible 16 850 alors que les taureaux continuent de monter en flèche; les indices affichent de nouveaux records de clôture

L’indice a atteint avec succès son objectif de 16600. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 sont devenus positifs, terminant à des sommets de clôture record aux dernières heures de la transaction mardi, grâce à l’achat d’actions informatiques et de grande consommation. L’ESB Sensex a bondi de 210 points ou 0,4% à 55 792,27, tandis que l’indice Nifty 50 a terminé à 16 614, en hausse de 0,31% ou 51,55 points. Les poids lourds des indices tels que Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Hindustan Unilever Ltd (HUL), Tech Mahindra et HCL Technologies ont le plus contribué au gain des indices. Sur le marché au sens large, les actions BSE Midcap ont surperformé les BSE Sensex et Nifty 50, en hausse de 0,7% ou 161,60 points à 23 061,77. tandis que l’indice BSE Smallcap a gagné 0,30 pour cent ou 79 points pour terminer à 26 284,83. India Vix, l’indice de volatilité, s’est refroidi de 0,33% pour s’établir à 13,41.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

L’indice a atteint avec succès son objectif de 16600. Si nous pouvons rester au-dessus, le prochain niveau devrait être de 16850. Des sessions de réservation de bénéfices ne peuvent pas être exclues. Étant donné que la tendance globale est positive, les traders peuvent utiliser des corrections intrajournalières pour accumuler des positions longues pour des cibles plus élevées.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a poursuivi son mouvement vers le nord pendant une session de plus alors qu’il a réussi à clôturer une journée sur un nouveau plus haut à 16614 avec des gains de près de demi pour cent et a formé une bougie haussière sur le graphique journalier. L’indice a montré une certaine pression de vente, mais encore une fois, il a réussi à maintenir son flux haussier et a connu un bon recul après avoir testé à nouveau sa zone de support solide de la zone 16500, ce qui laisse entendre que pour l’avenir, 16500 agira également comme une bonne base et se maintiendra au-dessus desdits niveaux, nous pouvons voir l’indice à toucher de nouveaux sommets de la zone 16700 à court terme.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty a rapidement progressé depuis son plus bas de la journée à 16495 et a clôturé à 16615 en hausse de 51 points. Nifty a un support solide aux niveaux 16450 et 16500. Nifty est dans une forte tendance haussière et testera 16700 et 16750 lors des prochaines séances de bourse.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Le rallye des actions informatiques a gardé les taureaux fermement sous contrôle malgré une semaine tronquée avec plusieurs valeurs Midcap de haute qualité se rassemblant dans la phase d’expansion au cours des derniers mois. Metal Names a cependant rencontré des prises de bénéfices dans le commerce d’aujourd’hui. Alors que les inquiétudes concernant la détérioration de la qualité des actifs des banques du secteur privé persistent, la récente accalmie dans la progression de la mousson doit être surveillée de près.

