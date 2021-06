Nifty franchira-t-il les 16 000 cette semaine ? 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

in

Nifty a fait face à une résistance à 15 900 niveaux au cours de la semaine précédente. (Photo : REUTERS)

Les indices boursiers de référence nationaux se situent près des sommets historiques, après avoir gagné plus de 1% chacun au cours de la semaine précédente. Le S&P BSE Sensex est à 52 925 tandis que le NSE Nifty à 50 actions est à 15 860. Avant la première séance de bourse de la semaine, SGX Nifty se négociait dans le vert, laissant entrevoir une dynamique positive pour les actions nationales. Sur les graphiques, les analystes pensent que Nifty est toujours dans une tendance haussière et pourrait atteindre de nouveaux sommets au cours des prochaines sessions. « Une longue bougie haussière s’est formée sur le graphique hebdomadaire, après le mouvement de consolidation des deux semaines précédentes. Il s’agit d’une indication positive d’après un graphique plus large », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Indices globaux : A Wall Street, le NASDAQ a terminé dans le rouge vendredi tandis que le Dow Jones et le S&P 500 ont gagné. Parmi les marchés boursiers asiatiques, Shanghai Composite, Nikkei 225 et KOSPI étaient dans le rouge tandis que Hang Seng, TOPIX et KOSDAQ ont bondi à la hausse.

Prise de vue technique: « L’indice Nifty 50 se négocie latéralement depuis près de trois semaines maintenant. Il semble faire face à un arrêt temporaire après une période de surperformance. Dans l’ensemble, les sentiments du marché dans les indices mondiaux semblent positifs et, à terme, Nifty devrait également rattraper son retard », a déclaré Nirali Shah, responsable de la recherche sur les actions, Samco Securities.

Niveaux à surveiller: Nifty a fait face à une résistance à 15 900 niveaux au cours de la semaine précédente. “Le marché est maintenant placé pour montrer une dynamique haussière au-dessus de l’obstacle des 15900 niveaux au cours des prochaines sessions. Un mouvement durable au-dessus de cette zone pourrait ouvrir une nouvelle hausse vers 16200 à court terme. Le soutien immédiat est placé à 15770 », a déclaré Nagaraj Shetti.

Débuts en bourse : Aujourd’hui, les actions de Dodla Dairy et Krishna Institute of Medical Sciences commenceront à être négociées en bourse. Alors que l’IPO de Dodla Dairy a été souscrite plus de 45 fois par les investisseurs, l’IPO de KIMS a été souscrite un peu plus de 3 fois.

Métiers FII et DII : Vendredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions d’une valeur de Rs 678 crore. Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets de titres d’une valeur de 1 832 crores de roupies.

