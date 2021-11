Nifty glisse en dessous de 18 000: Sensex perd 433 points sur des indices mondiaux faibles, l’expiration de F&O

Seules 6 des 30 actions du Sensex ont terminé dans le vert jeudi. SBI a été le principal perdant de l’indice, en baisse de 2,8%, suivi de Bajaj Finserv, Tech Mahindra, Sun Pharma, Bajaj Finance et Asian Paints.

Les indices de référence ont plongé jeudi, s’inspirant de leurs pairs mondiaux alors que les données d’inflation américaines ont atteint mercredi un sommet en 30 ans et dans un contexte de volatilité due à l’expiration hebdomadaire des contrats F&O. Le Sensex a glissé sous les 60 000, clôturant à 59 919,69, en baisse de 433,13 points. Le Nifty a abandonné 18 000 niveaux, clôturant en baisse de 143,60 points à 17 873,60.

Les ventes soutenues d’investisseurs institutionnels étrangers (FII) dans un contexte d’anticipation d’une hausse des taux d’intérêt ont également maintenu les marchés sous contrôle. Les FII étaient des vendeurs nets d’actions d’une valeur de Rs 469,50 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions d’une valeur de Rs 766,95 crore mercredi, selon les données provisoires des bourses.

«Nous avons vu des sorties d’investisseurs étrangers au cours des deux dernières semaines sur les marchés boursiers indiens. Les attentes d’une hausse des taux d’intérêt plus tôt que prévu, les données d’inflation aux États-Unis à un plus haut depuis 30 ans et la crise immobilière en Chine ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs », Narendra Solanki, responsable de la recherche sur les actions (fondamental), Anand Rathi Shares & Courtiers en valeurs mobilières, a déclaré FE.

Seules 6 des 30 actions du Sensex ont terminé dans le vert jeudi. SBI a été le principal perdant de l’indice, en baisse de 2,8%, suivi de Bajaj Finserv, Tech Mahindra, Sun Pharma, Bajaj Finance et Asian Paints. D’un autre côté, les actions de Titan Company ont augmenté de 1,6% au cours de la session intra-journalière, tandis que M&M, Reliance Industries et TCS étaient d’autres gagnants.

Sur le plan sectoriel, Nifty Realty a été le grand perdant, perdant 2,3%, tandis que Nifty Auto, Nifty Metal et Nifty PSU Bank ont ​​terminé en baisse de 1% chacun. L’indice Nifty Metal a été le seul secteur à terminer dans le vert lors d’une session par ailleurs volatile.

Les indices BSE mid-cap et BSE small cap ont terminé respectivement en baisse de 0,6% et 0,5%. Balkrishna Industries (-5,4%) et Union Bank (-4,9%) ont été les principaux freins de l’indice des moyennes capitalisations jeudi. L’ampleur globale du marché est restée négative alors que 1 859 actions ont baissé au cours de la journée et 1 432 actions ont progressé sur l’ESB.

Ailleurs en Asie, les marchés se négociaient principalement à la hausse, le Hang Seng de Hong Kong et le Shanghai Composite de Chine ont dépassé 1% chacun jeudi, et le Nikkei 225 du Japon a clôturé en hausse de 0,5%.

