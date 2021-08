Nifty hors de danger mais fait face à une forte résistance à 16700-16800; parier sur ces secteurs | ENTRETIEN JM Fin

Nifty pourrait faire face à une forte résistance proche des plus hauts historiques. (Image : .)

Le Nifty 50 a rebondi intelligemment par rapport aux plus bas de la semaine précédente et atteint maintenant de nouveaux sommets historiques. Cependant, l’indice de force relative (RSI) ne s’est toujours pas amélioré pour l’indice, a déclaré Rahul Sharma, directeur et chef de la recherche, JM Financial dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online. En outre, il ajoute que Nifty pourrait faire face à une forte résistance proche des sommets historiques et pense que l’espace FMCG reste le meilleur pari pour les investisseurs, étant donné les niveaux élevés de Nifty. Les indices de référence s’étaient corrigés par rapport aux sommets de la semaine dernière dans un contexte de liquidation mondiale.

Voyez-vous toujours une correction rapprochant Nifty de 15 900 ?

Le récent rebond des marchés mondiaux a mis Nifty à l’abri du danger, le support de 16 400 étant resté intact sur une base de clôture. Cependant, le RSI ne s’est toujours pas amélioré pour Nifty par rapport au plus haut du 18 août et nous pourrions voir l’offre revenir à des niveaux plus élevés. La bonne chose à propos du mouvement d’hier était une amélioration de la largeur du marché qui a aidé Nifty à enregistrer une clôture au-dessus de 16 600 (une nouvelle clôture ATH). La confirmation de la correction viendra si nous franchissons les 16 400 de manière décisive jusque-là, il est préférable de s’en tenir aux compteurs de dynamique pour le trading et les investisseurs sont invités à retirer certains bénéfices de la table à mesure que nous progressons.

Si la tendance négative de la semaine dernière s’est inversée, à quel niveau le Nifty pourrait-il évoluer à court terme ?

Nous approchons de l’expiration mensuelle et de la clôture mensuelle, ce qui devrait donner la tendance à de nombreux secteurs qui ont commencé à connaître une rotation. Puisque nous sommes en territoire inconnu, il est préférable de faire un mouvement à la fois et de garder les stop-loss sur les longs. Nifty pourrait tenter de tester la zone 16 700-16 800 à la hausse, qui reste une zone de forte résistance selon les données sur les options.

Quels niveaux les investisseurs devraient-ils surveiller à la baisse ?

En dessous de 16 400, le mouvement baissier serait à nouveau activé.

Quels secteurs semblent attractifs à ce stade ?

FMCG semble être le meilleur pari pour le moment étant donné les niveaux élevés de Nifty alors que l’informatique pourrait voir une bonne dynamique commerciale se poursuivre. Nous recherchons des signes d’achat de suivi tout en identifiant les secteurs.

Les actions à petite et moyenne capitalisation ont bondi aujourd’hui, la tendance s’inverse-t-elle pour elles et pourrions-nous les voir monter en flèche ou est-il trop tôt pour le dire ?

C’est un peu tôt je dirais puisqu’ils sont dus à une correction de temps. Il est préférable de s’en tenir à des noms de qualité dans les moyennes et petites capitalisations et d’éviter d’anticiper les transactions de rebond ici.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.