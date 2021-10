Nifty montera-t-il plus haut ou se consolidera-t-il? 5 choses à savoir avant le commerce d’aujourd’hui

Les indices mondiaux étaient négatifs après que les indices boursiers de Wall Street ont clôturé avec des pertes lundi et que les marchés boursiers asiatiques ont reflété la chute. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont connu des ventes à la dernière heure des échanges lundi, mais les principaux indices ont réussi à clôturer avec des gains. S&P BSE Sensex s’est établi à 60 135 points tandis que Nifty 50 a clôturé à 17 945 – après avoir touché leurs nouveaux sommets historiques respectifs. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence et ont grimpé en flèche. Bank Nifty a clôturé en hausse de 1,37%. Mardi matin, SGX Nifty s’échangeait avec des pertes, faisant allusion à un début d’écart vers le bas pour le commerce de la journée. Les indices mondiaux étaient négatifs après que les indices boursiers de Wall Street ont clôturé avec des pertes lundi et que les marchés boursiers asiatiques ont reflété la chute aux premières heures de la négociation aujourd’hui.

Veille mondiale: À Wall Street, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,72% lundi, suivi d’une baisse de 0,69% du S&P 500 et de 0,64% du NASDAQ. Les marchés boursiers asiatiques ont reflété la chute avec Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI et KOSDAQ qui se négocient tous avec des pertes.

Approche technique : Nifty a grimpé plus haut lundi matin mais a glissé des sommets au cours de la fin de la journée. « En zoomant sur les graphiques Nifty 60 min, nous pouvons observer que bien que l’indice ait corrigé des sommets, il continue de se négocier au-dessus de la MA des périodes 20 et 50 sur les graphiques 60 min et se consolide dans une fourchette », a déclaré Subash Gangadharan, Analyste technique et dérivé principal, HDFC Securities. Il a ajouté que la consolidation juste en dessous des sommets historiques est une indication positive que le marché se renforce avant une éventuelle cassure. Ayant un point de vue à contre-courant, Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities a déclaré que le marché a formé une configuration en étoile filante au sommet de la reprise, ce qui est une indication de l’incertitude sur le marché.

Niveaux à surveiller: Shrikant Chouhan pense que les investisseurs devraient réduire les faibles positions longues sur le marché aux niveaux de résistance qui existent à 17980, 18040 et 18080. appel est conseillé. Au cas où le Nifty fermerait en dessous du niveau de 17800, il pourrait s’affaiblir davantage jusqu’au niveau de 17600 », a-t-il ajouté.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales pour la cinquième séance de bourse consécutive lundi. Les FII ont retiré Rs 373 crore. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient également des vendeurs nets, retirant 1 303 crore de Rs.

Résultats aujourd’hui : Bhansali Engineering Polymers, DRC Systems India, GM Breweries, IndBank Merchant Banking Services, Ind Bank Housing et JTL Infra sont quelques-unes des sociétés qui annonceront leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.