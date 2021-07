Nifty n’atteint pas les 16 000, Sensex s’empare d’une série de victoires de 3 jours malgré des records intrajournaliers ; vérifiez ce que disent les experts

Nifty a eu du mal à franchir les 16000. La rotation sectorielle pourrait se poursuivre tandis que certaines actions pourraient attirer les acheteurs. Image : .

L’ESB Sensex a mis fin vendredi à une vague de gains de trois jours qui s’est soldée par un biais négatif. Le Nifty 50 de NSE s’est également stabilisé. Le Sensex à 30 actions s’est établi à 53 140, en baisse de 19 points ou 0,04 %, tandis que l’indice Nifty 50 a terminé la journée en baisse de 0,80 point ou 0,01 % à 15 923. Au cours de la session intraday, Sensex a atteint un sommet à vie de 53 291 et Nifty 15 962 niveaux. Les marchés plus larges ont surperformé les indices boursiers, augmentant de près d’un demi pour cent. L’ESB Midcap a gagné 0,48% tandis que l’ESB Smallcap a augmenté de 0,38%. L’Inde VIX, l’indice de volatilité, a baissé de 4,60 % à 11,71.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

Nouvelles connexes

Perspectives F&O du 22 juillet : Nifty yeux 16 000, Bank Nifty 36 000 cette semaine ; vérifier le support, les niveaux de résistance Paytm dépose des papiers d’introduction en bourse de Rs 16 600 crore avec SEBI; cherche à augmenter Rs 8 300 cr via un nouveau numéro HDFC AMC, Wipro, Bandhan Bank, IPO de Zomato, IPO de Tatva Chintan, L&T Infotech, les actions ITC en bref

L’indice a ouvert une journée avec un écart en hausse mais a enregistré des bénéfices depuis le début de la journée et a clôturé une journée à 15923. Il semble que l’indice ait à nouveau testé sa zone de cassure et qu’il soit prêt à se déplacer vers le nord, les supports sont déplacés vers la zone 14850-14800 le maintien au-dessus desdits niveaux structure positive et toute baisse autour desdits niveaux sera à nouveau une opportunité d’achat en maintenant les niveaux d’arrêt en dessous de la zone 14770 et la résistance se rapproche de la zone 15960-16000 au-dessus de la marque 16k, nous pouvons voir le bon mouvement.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty s’est négocié dans une petite fourchette aujourd’hui, il a atteint un plus bas de 15882,6 et un plus haut de 15962,25 et a clôturé autour de la clôture d’hier. Nifty est dans une tendance haussière et peut acheter au-dessus du plus haut d’aujourd’hui en gardant 15750 comme stoploss pour les objectifs de 16100 et 16200. Banknifty a montré une faiblesse marginale aujourd’hui. Il s’est corrigé des sommets de 36000 à 35700. Tant qu’il parvient à rester au-dessus de 35400, la tendance reste intacte et les traders peuvent rechercher des cibles de 36500 et 37000.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Le marché indien s’est ouvert avec des gains mais n’a pas réussi à se maintenir et s’est terminé à plat car la prise de bénéfices a été déclenchée dans les principaux secteurs à l’exception de la pharma. Un intérêt d’achat a été observé dans le secteur pharmaceutique en prévision de résultats solides au premier trimestre. Le risque de prise de bénéfices augmente en raison des performances élevées et du manque de direction des marchés développés occidentaux avec des performances stables récemment. Les FII continuent d’être vendeurs nets sur le marché boursier national au cours des derniers jours.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities

Les marchés indiens ont clôturé presque à plat le 16 juillet alors même que l’intérêt est revenu aux grandes capitalisations et que les volumes ont augmenté. Après avoir atteint de nouveaux plus hauts intrajournaliers, les marchés mixtes asiatiques et européens ont pesé sur les marchés locaux. Les actions informatiques ont enregistré des bénéfices malgré les chiffres encourageants d’Infosys et de Wipro. Les actions de l’immobilier, des métaux et des télécommunications se sont appréciées. Des sociétés de la nouvelle ère comme IRCTC, BSE, ICICI Sec, CDSL, Angel Broking, etc. ont attiré de nouveaux achats car les investisseurs étaient prêts à parier sur leur trajectoire de croissance à long terme.

Nifty a eu du mal à franchir les 16000. La rotation sectorielle pourrait se poursuivre tandis que certaines actions pourraient attirer les acheteurs en fonction des nouvelles et des développements. Sur une base hebdomadaire, Nifty a terminé avec un gain de 1,49% après deux semaines de pertes. La semaine à venir verra d’autres résultats du premier trimestre (les principaux étant ACC, HCL Tech, Asian Paints, Bajaj Finance, Bajaj Auto, HUL, JSW Steel, ICICI Bank, ITC) et les actions pourraient réagir à ces annonces. Les indices pourraient continuer à augmenter au cours de la semaine à venir qui est une semaine tronquée avec un jour férié mercredi. Les investisseurs de détail pourraient faire un peu de remaniement des petites capitalisations vers les moyennes et grandes capitalisations.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.