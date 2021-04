Nifty News: Kevin Smith vend les droits de films d’horreur en tant que NFT, l’ETH de Megadeth, les MEME agricoles …

14 avril 2021 10:19 & nbspUTC

Mise à jour:

14 avril 2021 à 10:19 UTC

Par Clark

La plate-forme agricole MEME NFT lance la nouvelle version améliorée v2, Megadeth NFT rapporte 18 000 $ et le tokenizer Kevin Smith les droits sur «Killroy Was Here».

Le cinéaste Kevin Smith est cathartique son dernier recueil d’horreur «Killroy Was Here» en tant que jeton non fongible.

Le propriétaire du NFT peut obtenir les droits d’exposer, de distribuer et de diffuser le travail, ce qui en fait un générateur de revenus en dehors du simple marketing. Le producteur du film a déclaré sur Twitter que: «En 1994, j’ai apporté mon premier film à Sundance pour le vendre. actuellement en 2021, j’apporte mon nouveau film à CRYPTO pour le vendre! »

Smith, Organisation mondiale de la santé, peut mettre aux enchères son travail sur sa galerie de crypto indépendante “ Jay and Silent Bob’s Crypto Studio ”, expliquant que la crypto fournit une plate-forme de remplacement pour informer une histoire. Le 14 avril, il a tweeté:

«Je crois que celui qui l’achètera le vendra à un streamer, à tout le moins. Ils recherchent un associé NFT qui leur accorde en outre la possession des fichiers multimédias physiques pour KILLROY WAS HERE – donc dans le but de soutenir toute forme de distribution en salles, “

Smith collabore avec la société de médias et de technologie Semkhor pour fournir et distribuer des NFT. Le studio peut héberger ce qu’il appelle des «Regular Drops» qui sont conçus autour de la cérémonie des «Smokin ‘Tokens», des films complètement différents de Jay et Silent Bob ainsi que des personnages qui y ont astérisqué.

Megadeth NFT filets 8.4 ETH

Le groupe de métal Big-4 Megadeth a vendu son NFT initial qui a coûté 8,4 ETH, soit à peu près 18000 $ à l’époque. La pièce, baptisée «Vic Rattlehead: Genesis», met en scène la marque du groupe ainsi que l’organisme de peinture tournant dans des directions opposées pendant 6 secondes.

Le NFT a été vendu sur le marché Rarible partout où il a démarré, au prix de seulement 0,15 ETH. Cependant, seuls 200% du rendement de la vente ont visité le groupe, Rarible compensant le reste.

Megadeth n’est pas le premier groupe significatif à sauter dans le train en marche NFT. L’instrumentiste de noeud M. Shawn «Clown» Crahan a vendu son NFT initial plus tôt ce mois-ci pour 6,3 ETH, soit environ 14 000 $ à l’époque.

La pièce de l’événement était une image de la première marque du théâtre électrique de Knotfest qui voit des insectes voler hors de sa bouche.

Ferme MEME v2

La deuxième itération tant attendue de la culture de la plate-forme agricole NFT a finalement lancé une variété d’améliorations de fonctionnalités. Dans une annonce associée le 13 avril, la plate-forme non fongible d’élevage de jetons a découvert que la v2 était devenue active. La version 2 a été restaurée de bas en haut afin de s’adapter et de répondre à la demande croissante de la plate-forme, a-t-il ajouté.

Des améliorations du temps nécessaire pour que le contenu arrive sur la plate-forme sont créées en cas de mise à niveau du programme. De plus, toute couche d’une paire d’améliorations de mise à l’échelle sera incluse dans les versions futures en plus du contenu du célèbre créateur numérique Beeple:

“Dans les prochaines semaines, nous verrons Beeple et les futures versions de la plate-forme qui lancent notre tokenomics et différents types de mécanismes de chute,”

Au cours des huit mois qui ont suivi son lancement initial, la culture a créé des réalisations exceptionnelles. Celles-ci incarnent plus de trente artistes et créateurs et 6 700 détenteurs de NFT sur la plate-forme qui contient un prix total indiqué de 25 millions de dollars.

NFT news que vous aurez incompréhensible

Comme le rapporte Cointelegraph, la poste américaine pourrait bientôt se diriger vers le marché des NFT afin d’aider les clients à acheter des services postaux. Dans une annonce associée le 13 avril, le fournisseur d’affranchissement électronique CaseMail a déclaré que l’agence indépendante avait certifié son affranchissement en tant que NFT, à utiliser dans un premier temps par les professionnels du droit et les agences gouvernementales.

Le fabricant de cartes de baseball Topps a également proclamé qu’il pourrait lancer un assortiment de NFT en partenariat avec la conférence des joueurs de baseball et de la MLB, le Congrès national irakien.

Le 13 avril, le marché des valeurs mobilières de Big Apple a également pris le train en marche en frappant des NFT célébrant le principal commerce créé au sein des actions d’éminentes sociétés des États-Unis.

