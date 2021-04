Nifty News: les jetons révélateurs de Playboy, le jeu NFT de SNL vendu en tant que NFT associé, et plus encore …

7 avril 2021 08:56 & nbspUTC

7 avril 2021

Par Clark

La mesure carrée des lapins Playboy est prête à entrer sur le marché de la NFT, Sat Night Live a vendu cette esquisse de NFT pour tout à fait 360 000 $, tous les revenus allant à des œuvres de bienfaisance.

Les plis centraux Playboy sont vendus en tant que NFT une fois que le magazine pour hommes classique a proclamé un partenariat avec dandy entree de nos jours.

L’ensemble de la récréation et du modus vivendi, connu pour ses lapins corinthiens, emblème distinctif, et donc l’affirmation douteuse selon laquelle les hommes «ne le numérisent que pour les articles», parvient à symboliser ses archives d’art, de dessins animés et de photographies conçues sur soixante-sept ans en plus de libérer de nouvelles œuvres d’art originales.

Selon l’annonce du 6 avril, l’ensemble ne révèle pas de détails spécifiques pour ses NFT Drops sur dandy, mais il a prévu de «soutenir les artistes émergents et sous-représentés dans la communauté artistique NFT», avec le premier ensemble de NFT à appeler en collaboration avec l’ancien contributeur du magazine corinthien «Slimesunday», plus connu sous le nom de microphone Parisella, et un ensemble de gouttes suivant pour le mois du calendrier grégorien, avec la peintre 3D créative Kathryn pour former une série de NFTs axée sur la fierté.

S’adressant à un dirigeant d’entreprise, Webber, femme mariée, directrice générale de Playboy et présidente de la stratégie d’entreprise, a relayé son enthousiasme pour l’adoption des NFT:

«Nous voyons la révolution numérique plus comme une vaste opportunité commerciale, nous avons tendance à voir un énorme potentiel de croissance dans les jetons de déségrégation dans notre entreprise de streetwear, nos expériences en direct et nos événements, en modifiant le comportement social avec notre réseau de talents.»

«Dans le numéro principal du magazine Corinthian, il y a cette ligne,« Picasso, jazz, Nietzsche et sexe, ces carrés mesurent les quatre sujets linguistiques idéaux pour toute personne raffinée »», a-t-elle ajouté. «Au cœur de l’acide désoxyribonucléique de Playboy se trouve l’appréciation de l’art et des excellents artistes.»

Le jeu NFT de SNL se vend en tant que NFT associé

Saturday Night Live a mis aux enchères leur l’un-des-un « Qu’est-ce que l’associé de l’enfer NFT? » jouer pour 171,99 ETH d’une valeur d’environ 360 000 $ sur OpenSea hier.

Le NFT dépeint un clip de 10 secondes de la pièce – un rap comique de Pete Davidson qui décompose les tokenomics – avec le NFT ainsi que 2 billets pour associer l’enregistrement de l’épisode de la saison quarante-sept. Le meilleur soumissionnaire a été «Dr_Dumpling», l’OMS doit néanmoins se réinscrire sur les marchés secondaires et n’a pas interrompu le NFT rapidement.

Les revenus peuvent servir à une cause décente, avec le spectacle comique de fin de soirée faisant don de tout l’argent pour empêcher AAPI Hate, un centre de reportage à but non lucratif qui répond aux incidents de haine liée à Asain, en raison de l’augmentation de la phobie sociale. et l’intolérance associée à la pandémie du COVID-19.

Un joueur de basket-ball de haut niveau abandonne les NFT associés

Luka Garza est devenu le principal joueur de basket-ball de la faculté à abandonner l’associé NFT, une fois qu’il a libéré une vente aux enchères unique sur OpenSea hier.

L’enchère est due au 9 avril et au moment de la rédaction de cet article, il y a quatre offres à ce jour, la valeur passant de 0,25 ETH à la meilleure offre de 0,67 ETH d’une valeur de 1400 $.

La National Collegiate Athletic Association ou NCAA interdit actuellement aux athlètes du corps professoral de tirer profit de leur nom, de leur image et de leur ressemblance. Cependant, les NFT pourraient actuellement fonctionner comme une toute nouvelle source de revenus pour les athlètes diplômés, Garza n’étant actuellement pas engagé à capitaliser une fois qu’il a récemment terminé sa dernière année de basket-ball à l’école.

Célébrant la victoire de l’accord Joueur national de l’année, Garza abandonne l’associé NFT qui dépeint un collage des faits saillants de sa carrière, qui incorpore un ensemble stimulant de bonus du monde réel.

Le meilleur enchérisseur a la possibilité de satisfaire le joueur, de le jouer pendant une partie de CHEVAL, de partager une séance de méditation et d’assister à un dîner et à une image animée. En outre, le meilleur enchérisseur reçoit une période de temps très importante pour les futurs camps de basket-ball de Garza et une combinaison signée de chaussures portées par le jeu.

NFTs une fois que la bulle éclate

Peter Wood, dirigeant d’entreprise et co-fondateur de la plate-forme de crypto-mercantilisme basée au Royaume-Uni CoinBurp, pense que les NFT peuvent apparaître plus forts une fois que la bulle initiale apparaît.

Lors d’un entretien d’associé avec D-Corp sur YouTube hier, le joueur de rôle exécutif de l’entreprise compare Bitcoin en 2017, une fois que la valeur a atteint un sommet d’environ 20000 dollars avant son crash, notant que:

«Les gens ont qualifié Bitcoin de bulle en 2017, n’est-ce pas? et une fois que la bulle a éclaté, ils ont pensé que c’était la pointe du Bitcoin quelques années plus tard, elle avait été plus forte que jamais.

Wood a admis que «je suppose que c’est une bulle», car il estime que les coûts et les ventes élevés sur le marché de la NFT sont «gonflés par ces types qui tentent | essaient | tentent} d’induire dans la région et d’essayer de forme un dollar rapide. »

Cependant, il a souligné que les booms et les crashs mesuraient tous les éléments naturels des cycles du marché, quel investissement dans l’infrastructure NFT peut stabiliser l’entreprise à l’avenir:

«Quand ça va [burst], et cela finira par résulter de ce déclin de chaque marché monétaire, ce qui reste vraiment beaucoup d’investissements, comme notre entreprise, la construction de mesures carrées de l’OMS spécifiquement pour les NFT. Le produit ne fleurit pas complètement en 3 à 6 mois. Nous construisons actuellement l’infrastructure. »

L’échange de Coinburp a été soutenu en 2018, une fois que Wood est sorti de son précédent projet BitBroker, un site Web de courtage en crypto basé au Royaume-Uni.

