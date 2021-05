Nifty peut atteindre 15 000, s’il en détient 14 700; Bank Nifty semble positive sur les graphiques; acheter TCS, Wipro, entre autres

Le schéma graphique suggère que si Banknifty franchit et se maintient au-dessus du niveau de 32800, il assisterait à des achats, ce qui conduirait l’indice vers les niveaux de 33200-33600. (Image: REUTERS)

Par Rajesh Palviya

Les marchés surveillent de très près la crise sanitaire en cours avec la deuxième vague de covid dans tous les États du pays. L’une des plus grandes préoccupations du marché est l’augmentation des verrouillages au niveau des États.Cependant, par rapport à l’année dernière, les marchés ont été plus résilients, principalement en raison de la fixation des campagnes de vaccination à travers le pays et de l’impulsion du gouvernement pour réorganiser l’infrastructure médicale et faire face défis permanents sur pied de guerre.

L’indice Nifty 50 a commencé la semaine sur une note positive et a pris de l’ampleur au cours de la première moitié, cependant, les pertes de vendredi effacées plus tôt ont clôturé à 14631, gagnant 1,94% sur une base hebdomadaire. Au cours des trois derniers mois, l’indice a oscillé dans le «canal descendant» allant de 15 000 à 1 4200 niveaux représentant un biais latéral à négatif. Sur le graphique journalier, l’indice a formé une bougie baissière avec une longue ombre supérieure indiquant une pression de vente ainsi qu’une résistance à des niveaux plus élevés. L’indice continue de se déplacer dans une formation Lower Top et Lower Bottom sur le graphique horaire indiquant un biais négatif.

Le schéma graphique suggère que si Nifty franchit et se maintient au-dessus du niveau de 14 700, il assisterait à des achats, ce qui conduirait l’indice vers les niveaux de 14 900 à 15 000. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 14 500, il assisterait à une vente qui porterait l’indice vers 14 400-14 250. Nifty approche de sa MA de 20 jours et un rebond de la même chose peut montrer un intérêt d’achat. Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen et long terme, donc acheter en cas de creux continue d’être notre stratégie préférée. Pour la semaine, nous prévoyons que l’indice se négociera dans une fourchette de 14800-14150 niveaux avec un biais mixte.

L’indicateur de force quotidien et hebdomadaire RSI continue de rester faible et de se maintenir en dessous de sa ligne de référence indiquant un biais négatif à venir.

Perspectives dérivées astucieuses

Le roulement astucieux de la série d’avril s’est établi à 66,28% contre 81,67% en baisse significative de près de 20%, tandis qu’en termes absolus, il y a eu une augmentation de 4,03 actions de Lac (de 98,34 lac à 102,38 lac) en intérêt ouvert avec une augmentation du prix de 4 % indiquant une longue accumulation. Inde L’indicateur VIX de la volatilité du marché se négocie près de son plus haut mensuel indique que même si Nifty s’est redressé au cours de la dernière session, l’appréhension et la prudence à des niveaux plus élevés ne sont pas exclues. Au début de la série de mai, l’indicateur de sentiment PC Ratio se négocie à des niveaux de 1,07 indique un biais positif, mais il sera intéressant de voir comment il évolue. L’OI le plus élevé du côté CALL à l’expiration hebdomadaire du 6 mai est à 15000 et 15500 et du côté PUT, il est à 14500 suivi de 14200 et 14000.Nifty fera face à une forte résistance à 15000 niveaux car il y a eu l’écriture d’appel de 14,72 actions Lac à ledit niveau, tandis qu’un support important sera vu aux niveaux de 14 200 et 14 000 car les deux grèves de Put ont vu l’écriture de 4,9 et 9,9 actions Lac dans OI respectivement.

Perspectives Banknifty

Bank Nifty a ouvert la semaine sur une note positive et a pris un élan à la hausse au cours du premier semestre, mais la réservation de bénéfices à partir de 34300 niveaux a effacé certains des gains précédents qui ont conduit l’indice à clôturer à 32781 avec un gain de 3,16%. L’action hebdomadaire des prix a formé une petite bougie haussière portant une longue ombre supérieure indiquant la réservation de bénéfices à des niveaux plus élevés. Sur le graphique journalier, l’indice a formé une bougie baissière avec une longue ombre supérieure indiquant une pression de vente ainsi qu’une résistance à des niveaux plus élevés. L’indice continue d’évoluer dans une formation Lower Top et Lower Bottom sur le graphique horaire indiquant un biais négatif Le schéma graphique suggère que si Banknifty franchit et se maintient au-dessus du niveau de 32800, il assisterait à des achats, ce qui conduirait l’indice vers les niveaux de 33200-33600. Les supports importants pour la journée se situent autour de 32600. Cependant, si l’indice se maintient en dessous de 32600, il peut alors assister à une réservation de bénéfices qui porterait l’indice vers les niveaux de 32300 à 32000. Banknifty se négocie au-dessus de son SMA de 20 jours, ce qui indique un biais positif à court terme. Banknifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen et long terme, donc acheter en cas de creux continue d’être notre stratégie préférée. L’indicateur de force quotidienne RSI est revenu à la barre des 50 indiquant une détente de l’élan.

Perspectives des dérivés de Bank Nifty

Bank Nifty a également vu une réduction du roulement de 88,18% à l’expiration de mars à 64,60% à l’expiration d’avril avec un dénouement de 15,56 actions Lac (de 29,54Lac à 13,97Lac) dans l’OI et un gain de prix de 2,15% indiqué Couverture courte. Le haut OI du côté CALL à l’expiration hebdomadaire du 6 mai est à 33500 et 34000 et du côté PUT, il est à 32000 suivi de 31500 et 31000.BankNifty fera face à une forte résistance à 34000 niveaux car il y a eu l’écriture d’appel de 3,84 actions Lac à ledit niveau, tandis que le soutien important sera vu aux niveaux de 32 000 et 31 000 car les deux grèves de Put ont vu l’écriture de 1,27 et 1,13 actions Lac dans OI respectivement.

Secteurs, stocks à surveiller

Nous prévoyons que les secteurs de la pharmacie, de la santé, de l’informatique, de la métallurgie, de la chimie et de l’assurance se porteront bien à court terme. On peut se concentrer sur des actions comme Sun Pharmaceutical Industries, Glenmark Pharmaceuticals, Deepak Nitrite, Aarti Industries, JSW Steel, ICICI Prudential Life Insurance Company, TCS, Wipro, pour une tendance haussière à court terme. L’espace Midcap semble également attrayant et nous nous attendons à ce que des actions comme Carborundum Universal, JK Tyres, Greave Cotton, Usha Martin, Laxmi Organic Industries, Gujarat Narmada Valley Fertilizers Chemicals (GNFC) se portent bien à court terme.

(Rajesh Palviya est vice-président adjoint – Recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.