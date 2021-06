Nifty peut atteindre 16 100, s’il dépasse 15 750 ; Bank Nifty reste dans la tendance haussière ; Infosys, focus sur les peintures asiatiques

Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen et long terme

Par Rajesh Palviya

Nifty a clôturé à 15683 avec une perte de 8 points vendredi. Sur le graphique journalier, l’indice a formé une bougie baissière avec une ombre inférieure indiquant un achat à des niveaux inférieurs. L’indice continue de se déplacer dans une formation inférieure supérieure et inférieure inférieure sur le graphique horaire indiquant un biais négatif. Le schéma graphique suggère que si Nifty croise et se maintient au-dessus du niveau 15750, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux 15900-16100. Cependant, si l’indice passe en dessous du niveau de 15600, il assistera à une vente qui portera l’indice vers 15500-15400. Nifty se négocie au-dessus de son SMA de 20 jours, ce qui indique un biais positif à court terme. Nifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen et long terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée.

L’indicateur de force quotidien RSI est devenu négatif depuis le territoire de surachat et est en dessous de sa ligne de référence indiquant une tendance baissière soutenue.

Perspectives dérivées astucieuses

Nifty au cours de la semaine en cours a vu le Long Unwinding avec une baisse de prix de -121 points (-0,76 %) et une perte d’OI de -30,41 actions lac (-25,77 %) passant de 118 actions Lac à 87,59 actions Lac. Nifty s’est négocié à une prime de 13 points contre 18 points, tandis que l’indicateur de sentiment PC Ratio se négocie actuellement à 1,18, ce qui est au-dessus de la ligne médiane et dans une zone confortable indiquant un biais positif. Dans Nifty, l’OI élevé du côté CALL lors de l’expiration hebdomadaire prévue le 24 juin est à 15 800 (39,29 L), 16 000 (44,65 L) et 15 700 (36,61 L), avec 16 000 et 16 200 agissant comme une forte résistance dans laquelle il y a eu l’écriture d’actions 8.99Lac et d’actions 7.61Lac respectivement, tandis que 15.700 est susceptible d’agir comme un niveau pivot dans lequel il y a eu ajout d’actions 6.84Lac.

L’OI élevé du côté PUT est à 15 500 (38,07 L), 15 600 (28,56 L) et 15 200 (25,68 L), avec 15 200 et 15 500 agissant comme un support solide car il y a eu de l’écriture d’actions de 9,51Lac et de 9,09Lac actions respectivement. La fourchette provisoire pour la semaine en cours devrait se situer entre 15 400 et 16 000. L’indicateur IndiaVix de la volatilité du marché est actuellement à 14,80% en hausse de 4,93% par rapport à 14,10% la semaine dernière et a été sur une trajectoire descendante par rapport à son récent sommet de 17,96 %, ce qui suggère que la confiance et la stabilité dans la tendance actuelle du marché et une nouvelle baisse de ces niveaux augmenteront plutôt une tendance haussière du marché.

Perspectives astucieuses de la banque

Vendredi, Bank Nifty a ouvert avec un écart haussier et a été témoin de ventes pendant la première partie de la session. Cependant, l’action de retrait de la dernière heure a tiré l’indice à la hausse et a récupéré une partie des pertes antérieures. Banknifty a clôturé à 34558 avec une perte de 47 points.

Sur le graphique journalier, l’indice a formé une bougie baissière avec une ombre inférieure indiquant un achat à des niveaux inférieurs. L’indice continue de se déplacer dans une formation inférieure supérieure et inférieure inférieure sur le graphique horaire indiquant un biais négatif. Le schéma graphique suggère que si Banknifty croise et se maintient au-dessus du niveau de 35 000, il assisterait à des achats qui conduiraient l’indice vers les niveaux de 35 400 à 35 800. Les supports importants pour la journée se situent autour de 34000. Cependant, si l’indice se maintient en dessous de 34000, il peut assister à une prise de profit qui porterait l’indice vers les niveaux 33600-33200. Banknifty se négocie en dessous de la SMA de 20 jours, ce qui indique un biais négatif à court et moyen terme. Banknifty continue de rester dans une tendance haussière à moyen et long terme, donc acheter sur les creux continue d’être notre stratégie préférée.

L’indicateur de force quotidien RSI est devenu négatif depuis le territoire de surachat et est en dessous de sa ligne de référence indiquant une tendance baissière soutenue.

Perspectives des dérivés de Bank Nifty

Bank Nifty au cours de la semaine en cours a vu Long Unwinding avec une baisse de prix de -573 points (-1,63 %) et une perte d’OI de -2,47lac (-14,70 %) passant de 16,77 à 14,30 actions et s’est négocié à une prime de 39 points contre 122 points. Dans Bank Nifty, l’OI élevé du côté CALL à l’expiration hebdomadaire prévue le 24 juin est à 35 000 (12,24 L), 35 500 (10,25 L) et 36 000 (12,04 L), avec 35 500 et 36 000 agissant comme une forte résistance où il y a écrit respectivement des actions 2,75Lac et 3,09Lac. La concentration élevée d’OI du côté du PUT est à 34 000 (9,64 L), 33 500 (8,38 L) et 33 000 (7,71 L), avec 33 000 et 33 500 agissant comme un support solide car il y a eu de l’écriture d’actions de 1,90 Lac et de 3,16 Lac part respectivement.

La fourchette provisoire pour la semaine en cours devrait se situer entre 35 300 et 35 500, 34 500 agissant comme un niveau important, car les deux Call & Put ont une concentration élevée d’OI de 7,67 L et 7,17 L respectivement et ont également vu un ajout important d’OI de 3,42 L et 1,48 L d’actions.

Les actions à surveiller cette semaine

Nous pensons que les secteurs de l’informatique, de la pharmacie et de la santé, des assurances, des engrais et des produits de grande consommation peuvent bien se porter à court terme. On peut se concentrer sur des actions comme HDFC Life Insurance Company, Mcdowell Holdings, Asian Paints, Thyrocare Technologies, Glenmark Pharmaceuticals, Infosys, Chambal Fertilizers Chemicals, qui peuvent bien se porter à court terme.

(Rajesh Palviya est vice-président de la recherche (responsable technique et dérivés) chez Axis Securities Limited. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.