Nifty peut atteindre 17 600 s’il dépasse 17 300 ; TCS, Tata Motors et Bharti Airtel restent au centre des préoccupations

Par Jay Thakkar

La série d’août a été assez positive pour les taureaux où Nifty était en hausse de plus de 5%. Dans la même série, Nifty 50 a fourni une cassure de sa gamme de 2 mois, ce qui a conduit à une couverture courte ainsi qu’à des constructions longues et agressives. Le marché au sens large s’est toutefois négocié avec un biais négatif, la banque Nifty, la moyenne capitalisation Nifty et la petite capitalisation Nifty ayant sous-performé la Nifty avec une marge élevée. Les rollovers de Nifty sont bons car ils ont enregistré un rollover de 83,98 % contre une moyenne de 78,48 %. Le rollover Banknifty a été inférieur à la moyenne puisqu’il s’est établi à 79,08 % contre une moyenne de 79,41 %.

En ce qui concerne les données sur les dérivés, les FII étaient nets longs à la fois sur les contrats à terme sur indices ainsi que sur les contrats à terme sur actions de la série d’août. En fait, leurs positions longues ont augmenté vers la fin de la série, indiquant clairement que la tendance à court terme est positive du côté des FII.

Les secteurs de la Pharma et de l’Auto devraient assister à des couvertures courtes dans cette série, tandis que l’IT et la Chimie devraient voir la dynamique se poursuivre sur le côté long. Par conséquent, ce sont les 4 secteurs que l’on peut observer sur le côté long, le secteur des métaux peut voir des prises de bénéfices ou des ventes à découvert à l’avenir dans la série de septembre.

Nifty consolidait dans une fourchette de 16700-16400 dans la dernière série après un rallye, cependant, la fourchette est maintenant cassée à la hausse, ce qui est assez positif. Le support immédiat maintenant du côté inférieur est de 16900 niveaux et jusqu’à ce que ces niveaux soient maintenus, le biais à court terme reste positif pour l’objectif de 17300 niveaux. Au-dessus des niveaux 17300, l’objectif étendu pour l’indice atteint les niveaux 17600 et cette poussée majeure affiche maintenant deux jours consécutifs de hausse ne peut venir qu’avec l’aide de Nifty Bank dont la cassure tant attendue est en attente.

La Nifty Bank a bien clôturé en territoire positif lors de la dernière séance de bourse, mais la cassure n’a pas encore eu lieu. A la hausse, les niveaux 36500 sont une résistance immédiate qui, une fois retirée, portera l’indice aux niveaux 37200-37500. Le support du côté inférieur est arrimé à 36 000 niveaux et en dessous de 35 500 niveaux.

Jusqu’à présent, deux banques du secteur privé ont maintenu la Nifty Bank sous pression et ce sont la Kotak Bank et la HDFC Bank.

Des actions telles que Tata Motors, Escorts, Dr. Reddy’s, Divis Laboratories, TCS, HDFC LIFE, MCDOWELL, Bharti Airtel et HDFC AMC sont susceptibles de progresser ou de se négocier avec un biais positif.

Jay Thakkar est vice-président et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance Limited.

