Nifty peut corriger 8 à 10 %, cibler 15 000 bientôt, 15 900 plus tôt ; passer aux valeurs défensives et financières

Le rallye actuel a aidé les investisseurs à empocher 118% de rendements en 73 semaines. (Photo : REUTERS)

La chute de NSE Nifty 50 au cours des deux dernières séances pourrait n’être que le début d’une correction qui pourrait voir l’indice de référence chuter près de la barre des 15 000. Les analystes de Bank of America estiment qu’après le rallye de 118% au cours des 73 dernières semaines, il pourrait y avoir une piste supplémentaire limitée pour les actions nationales. “Nous voyons un risque de baisse des estimations et avec des valorisations à un sommet, nous nous attendons à ce que les marchés corrigent 9% à court terme avec notre objectif Nifty à 15 000”, ont-ils déclaré. Par ailleurs, Rahul Sharma, directeur et chef de la recherche, JM Financial, s’attend également à une correction à 15900 dès les 2-3 prochaines semaines.

Les gains d’IPO en sourdine peuvent nuire à la participation des détaillants

Selon le rapport BofA, les discussions sur la réduction des taux aux États-Unis, les rendements obligataires américains et le dollar américain potentiellement plus élevés, les baisses du BPA par consensus et les récents gains d’introduction en bourse qui ont un impact négatif sur le sentiment des investisseurs de détail pourraient agir comme des déclencheurs négatifs pour les marchés boursiers nationaux. Le rallye actuel a été soutenu par les investisseurs de détail, qui ont contribué à 64% des volumes quotidiens depuis mars 2020. Cependant, avec les récents gains de cotation modérés des introductions en bourse, l’intérêt pose un risque pour les positions de détail à effet de levier, a déclaré BofA. Aucune des inscriptions en août n’a grimpé de plus de 37% jusqu’à présent. CarTrade a fait ses débuts en bourse aujourd’hui à un prix inférieur au prix de l’introduction en bourse.

“Notre analyse des rallyes haussiers et baissiers passés suggère une course typique d’environ 75 semaines, offrant un rendement moyen de 106%. Après de tels rallyes, les marchés corrigent généralement environ 30% sur une période de 4 mois », ont-ils ajouté. Le rallye actuel a aidé les investisseurs à empocher 118% de rendements en 73 semaines.

Privilégiez les grosses capitalisations, les défensives

Les analystes conseillent aux investisseurs de préférer les actions à grande capitalisation et défensives. Nous restons surpondérés sur l’industrie, compte tenu de notre attente d’une hausse des investissements sur plusieurs années, et sur la finance en raison d’un pic probable des coûts du crédit et d’une reprise de la croissance du crédit », ont déclaré les analystes de BofA. D’un autre côté, le rallye des actions métalliques devrait maintenant suivre son cours et les analystes de BofA s’attendent à ce que tout ralentissement de la Fed américaine pèse sur les matières premières, les matériaux ont donc été sous-pondérés. « La prime de valorisation de Nifty par rapport aux moyennes et petites capitalisations s’est réduite à seulement 9 % et 3 %, respectivement, compte tenu de la forte surperformance des moyennes et petites capitalisations. Nous nous attendons à ce que cette tendance s’inverse et avec une vision prudente du marché, nous préférons les grandes capitalisations à court terme », ont-ils ajouté.

Les graphiques suggèrent une correction à court terme

Dans un avenir plus immédiat, Rahul Sharma, directeur et chef de la recherche, JM Financial, pense qu’une correction à 15 900 pourrait survenir dans les 2-3 prochaines semaines. “Les volumes astucieux diminuent mois après mois alors que nous montons plus haut, indiquant une participation plus faible à des niveaux plus élevés indiquant un cas de correction”, a-t-il déclaré dans une note. “La prudence est conseillée en dessous de 16400 sur les Longs”, a-t-il ajouté.

Sur le plan sectoriel, Rahul Sharma voit le secteur FMCG faire un retour en force. “Historiquement, FMCG a bien fonctionné sur la défensive lorsque les marchés sont entrés en correction/consolidation”, a-t-il déclaré en choisissant Britannia, Hindustan Unilever et Nestlé comme ses meilleurs choix dans l’espace. « L’indice Nifty IT a connu un rallye implacable de 17 mois. RSI mensuel entrant dans le territoire de Bull Run 2000. Conseillez aux investisseurs de continuer à enregistrer des bénéfices à intervalles réguliers et d’être strictement des commerçants jusqu’à ce qu’une correction se produise », a-t-il ajouté. Les stocks de métaux, selon Rahul Sharam, sont égaux ou inférieurs à 50DEMA, ainsi que des divergences baissières sur les graphiques hebdomadaires, à l’exception de Tata Steel.

La correction peut aider Nifty échelle 18000

Une correction de 8 à 10 % par rapport au pic ne fera que rendre la configuration globale plus attrayante, a déclaré Rahul Sharma. Nifty trouve un support à 15 900/15 500/15 000 niveaux. Pendant ce temps, après cette correction, Nifty pourrait avoir des jambes pour atteindre 17 500/18 000 d’ici novembre de cette année, a-t-il déclaré.

